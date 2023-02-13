https://ria.ru/20230213/evrosoyuz-1851707262.html
Еврокомиссия оценила риски для роста экономики ЕС
Еврокомиссия оценила риски для роста экономики ЕС - РИА Новости, 13.02.2023
Еврокомиссия оценила риски для роста экономики ЕС
Еврокомиссия (ЕК) теперь считает, что риски в прогнозе роста экономики Евросоюза в основном сбалансированы, тогда как ранее предполагала, что они понижательные, РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:54
2023-02-13T14:54
2023-02-13T14:54
экономика
евросоюз
еврокомиссия
паоло джентилони
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) теперь считает, что риски в прогнозе роста экономики Евросоюза в основном сбалансированы, тогда как ранее предполагала, что они понижательные, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции. Еврокомиссия в своем новом зимнем экономическом прогнозе от 13 февраля повысила оценку роста реального ВВП Евросоюза на текущий год до 0,8% с 0,3% в предыдущем осеннем прогнозе. Ожидания на 2024 год остались прежними - 1,6%. По итогам 2022 года ВВП Евросоюза вырос на 3,5%, при этом в осеннем прогнозе ЕК ожидала 3,3%. Оценки роста были увеличены ввиду ряда благоприятных событий, в том числе повышенных запасов газа и снижения оптовых цен на него. При этом Еврокомиссия в своем пресс-релизе отмечает, что неопределенность в отношении прогноза остается высокой. Внутренний спрос может оказаться выше, чем прогнозировалось, если недавнее снижение оптовых цен на газ сильнее отразится на потребительских ценах, а потребление окажется более устойчивым. "Тем не менее, нельзя исключать возможность разворота этого падения (цен - ред.) в контексте сохраняющейся геополитической напряженности", - отмечает ЕК. Внешний спрос также может оказаться более крепким вслед за "повторным открытием Китая", что, однако, может подстегнуть глобальную инфляцию, говорится в релизе. Кроме того ЕК отмечает, что потребители и бизнес по-прежнему сталкиваются с высокими затратами на энергию, а базовая инфляция (общая инфляция без учета роста цен энергию и необработанные продукты питания) в январе продолжала расти, снижая покупательную способность домохозяйств. "Поскольку инфляционное давление сохраняется, ужесточение денежно-кредитной политики будет продолжаться, что будет давить на деловую активности и тормозить инвестиции", - пишет ЕК.
https://ria.ru/20230126/es-1847507229.html
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экономика, евросоюз, еврокомиссия, паоло джентилони, в мире
Экономика, Евросоюз, Еврокомиссия, Паоло Джентилони, В мире
Еврокомиссия оценила риски для роста экономики ЕС
Еврокомиссия назвала риски для роста экономики ЕС сбалансированными
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости.
Еврокомиссия (ЕК) теперь считает, что риски в прогнозе роста экономики Евросоюза в основном сбалансированы, тогда как ранее предполагала, что они понижательные, сказал еврокомиссар
по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.
"Риски для прогноза. Эти риски теперь кажутся в основном сбалансированными. Вы знаете, что в предыдущем прогнозе мы всегда говорили о понижательных рисках. Теперь мы считаем, что они в целом сбалансированы", - сообщил он.
Еврокомиссия в своем новом зимнем экономическом прогнозе от 13 февраля повысила оценку роста реального ВВП Евросоюза на текущий год до 0,8% с 0,3% в предыдущем осеннем прогнозе. Ожидания на 2024 год остались прежними - 1,6%.
По итогам 2022 года ВВП Евросоюза вырос на 3,5%, при этом в осеннем прогнозе ЕК ожидала 3,3%.
Оценки роста были увеличены ввиду ряда благоприятных событий, в том числе повышенных запасов газа и снижения оптовых цен на него.
При этом Еврокомиссия в своем пресс-релизе отмечает, что неопределенность в отношении прогноза остается высокой.
Внутренний спрос может оказаться выше, чем прогнозировалось, если недавнее снижение оптовых цен на газ сильнее отразится на потребительских ценах, а потребление окажется более устойчивым.
"Тем не менее, нельзя исключать возможность разворота этого падения (цен - ред.) в контексте сохраняющейся геополитической напряженности", - отмечает ЕК.
Внешний спрос также может оказаться более крепким вслед за "повторным открытием Китая", что, однако, может подстегнуть глобальную инфляцию, говорится в релизе.
Кроме того ЕК отмечает, что потребители и бизнес по-прежнему сталкиваются с высокими затратами на энергию, а базовая инфляция (общая инфляция без учета роста цен энергию и необработанные продукты питания) в январе продолжала расти, снижая покупательную способность домохозяйств.
"Поскольку инфляционное давление сохраняется, ужесточение денежно-кредитной политики будет продолжаться, что будет давить на деловую активности и тормозить инвестиции", - пишет ЕК.