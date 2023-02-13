Рейтинг@Mail.ru
В ЕС не обсуждают возможность призвать европейцев покинуть Россию - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/evrosoyuz-1851701968.html
В ЕС не обсуждают возможность призвать европейцев покинуть Россию
В ЕС не обсуждают возможность призвать европейцев покинуть Россию - РИА Новости, 13.02.2023
В ЕС не обсуждают возможность призвать европейцев покинуть Россию
ЕС на фоне призыва США к своим гражданам покинуть РФ заявил, что пока никаких решений по своим гражданам не принимал, вопрос находится в ведении отдельных стран РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:36
2023-02-13T14:46
россия
сша
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. ЕС на фоне призыва США к своим гражданам покинуть РФ заявил, что пока никаких решений по своим гражданам не принимал, вопрос находится в ведении отдельных стран союза, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано."Этот вопрос касается компетенции государств-членов ЕС, так как это рекомендации в области консульских вопросов. Это решается на уровне каждой отдельной страны. Но каких-либо общих уже принятых решений или координации на уровне ЕС по этому вопросу нет", - сказал он на брифинге в Брюсселе.Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил журналистам, что обращение посольства США в РФ к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть Россию не является новацией, подобные призывы озвучивались неоднократно.
https://ria.ru/20230213/ssha-1851626088.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e56ecb201ad0b3f732f8bccbcd6b60a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, евросоюз, в мире
Россия, США, Евросоюз, В мире
14:36 13.02.2023 (обновлено: 14:46 13.02.2023)
 
В ЕС не обсуждают возможность призвать европейцев покинуть Россию

Представитель ЕС Стано: страны пока не планируют призывать своих граждан покинуть Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. ЕС на фоне призыва США к своим гражданам покинуть РФ заявил, что пока никаких решений по своим гражданам не принимал, вопрос находится в ведении отдельных стран союза, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"Этот вопрос касается компетенции государств-членов ЕС, так как это рекомендации в области консульских вопросов. Это решается на уровне каждой отдельной страны. Но каких-либо общих уже принятых решений или координации на уровне ЕС по этому вопросу нет", - сказал он на брифинге в Брюсселе.
Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил журналистам, что обращение посольства США в РФ к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть Россию не является новацией, подобные призывы озвучивались неоднократно.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
10:36
Джабаров осудил призыв посольства США к лицам с двойным гражданством
 
РоссияСШАЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала