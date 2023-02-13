14:36 13.02.2023 (обновлено: 14:46 13.02.2023)
В ЕС не обсуждают возможность призвать европейцев покинуть Россию
Представитель ЕС Стано: страны пока не планируют призывать своих граждан покинуть Россию
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. ЕС на фоне призыва США к своим гражданам покинуть РФ заявил, что пока никаких решений по своим гражданам не принимал, вопрос находится в ведении отдельных стран союза, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"Этот вопрос касается компетенции государств-членов ЕС, так как это рекомендации в области консульских вопросов. Это решается на уровне каждой отдельной страны. Но каких-либо общих уже принятых решений или координации на уровне ЕС по этому вопросу нет", - сказал он на брифинге в Брюсселе.
Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил журналистам, что обращение посольства США в РФ к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть Россию не является новацией, подобные призывы озвучивались неоднократно.