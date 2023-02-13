https://ria.ru/20230213/evrosoyuz-1851701968.html

В ЕС не обсуждают возможность призвать европейцев покинуть Россию

В ЕС не обсуждают возможность призвать европейцев покинуть Россию - РИА Новости, 13.02.2023

В ЕС не обсуждают возможность призвать европейцев покинуть Россию

ЕС на фоне призыва США к своим гражданам покинуть РФ заявил, что пока никаких решений по своим гражданам не принимал, вопрос находится в ведении отдельных стран РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:36

2023-02-13T14:36

2023-02-13T14:46

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. ЕС на фоне призыва США к своим гражданам покинуть РФ заявил, что пока никаких решений по своим гражданам не принимал, вопрос находится в ведении отдельных стран союза, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано."Этот вопрос касается компетенции государств-членов ЕС, так как это рекомендации в области консульских вопросов. Это решается на уровне каждой отдельной страны. Но каких-либо общих уже принятых решений или координации на уровне ЕС по этому вопросу нет", - сказал он на брифинге в Брюсселе.Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил журналистам, что обращение посольства США в РФ к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть Россию не является новацией, подобные призывы озвучивались неоднократно.

https://ria.ru/20230213/ssha-1851626088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, евросоюз, в мире