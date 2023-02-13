https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

Европе показали войну

Европе показали войну - РИА Новости, 13.02.2023

Европе показали войну

Французские военкоры отправились в Донбасс, в расположение российского подразделения в районе Кременной и Сватово. Не увидеть надпись "PRESS" на их касках и... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:00

2023-02-13T08:00

2023-02-13T08:12

авторы

европа

в мире

украина

нато

россия

донбасс

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_317:649:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c841d6b671137803b82bcdedd899081.jpg

Французские военкоры отправились в Донбасс, в расположение российского подразделения в районе Кременной и Сватово. Не увидеть надпись "PRESS" на их касках и бронежилетах было невозможно. Всех трех взял на прицел украинский танк. На выручку гражданам страны НАТО пришли российские военные. Фильм "Они готовы принять смерть" Режиса Ле Соммье вышел на платформе Omerta Media на этой неделе. Нигде больше честный рассказ о происходящем в зоне СВО от западного журналистского корпуса увидеть и услышать невозможно.Что же содержится в сказанном Режисом Ле Соммье, что пугает тех, кто больше всего на свете опасается правды? Сама правда. О происходящем. О том, за что сражаются наши, и о том, за что они готовы отдать жизнь.Спустя год после начала спецоперации понятно, что это Россия не хотела решать вопрос военным путем. Это Россия выступала за переговоры, за дипломатический подход, за четкое соблюдение интересов и Украины, и жителей Донбасса. В течение восьми лет Москва предпринимала титанические усилия, чтобы избежать крови, жертв, разрушений и сохранить жизни и русских, и украинцев.Спустя год после начала спецоперации очевидно, что за спиной Москвы Вашингтон и Брюссель, а также Лондон, Берлин и Париж смеялись, они Москву обманывали, имитируя "дипломатическую активность", ее доверие к тогдашним партнерам публично подвергли поруганию, все это время готовя и санкционную политику, и диверсии, и провокации.Спустя год правда все-таки наружу вышла.Российская экономика легко перешла на те рельсы, которые европейские "телевизионные военные" (аналог наших диванных экспертов) называют "милитаристскими", предприятия работают, выпуская все, что нужно для тех, кто находится на линии боестолкновения. Подтянуты ремонтные бригады, развернуты госпитали и медсанчасти. Россия способна выдержать любую интенсивность военных действий и одержать в них победу. Методично, неторопливо, спокойно выполняя план спецоперации.Те, кто заказали прокси-блицкриг, проливая на нем исключительно чужую кровь, попытавшись одержать верх над Россией, чтобы потом присвоить все себе, на подобное не рассчитывали. Когда долго живешь в созданных по заказу мифах, столкнувшись с реальностью, начинаешь паниковать. И эта паника сегодня ощутима в Европе физически.Какофония криков — "отправим авиацию", "нет, пока разговора об этом нет", призывы дать ракеты "такой дальности, чтобы бить по Крыму" и почти сразу же призывы к "осторожности при дискуссиях о поставках оружия Украине" — свидетельство утробного ужаса европейских политиков.Они загнали себя в ситуацию, из которой просматривается лишь один выход. Желая победить Россию чужими руками, иного варианта, как поставка тройственной армады — тяжелых танков, систем ПВО большой дальности и истребителей — уже не существует. Это на трибуне и в красивом зале можно говорить, используя абстракции, а армейское дело конкретно и действуют в нем свои законы.Выступающие и призывающие — вернее, военные, которыми они командуют — это все понимают. Но если раньше эти персонажи обманывали Россию, Путина, Лаврова и всех русских, то сейчас они лгут своим избирателям. Схема та же: авось никто и не заметит, как эти избиратели окажутся в том же положении, что и Режис Ле Соммье с товарищами. На линии фронта. С единственной разницей — журналисты отправились туда осознанно, на работу.Европейские обыватели могут обнаружить, независимо от того, что они думают, что реальностью их жизни станут палатки, блиндажи, артобстрелы такой интенсивности, какой не было с момента Сталинградской битвы. Ранения. Кровь. Смерть. И невозможность именно из-за интенсивности работы артиллерии вытащить тела погибших на протяжении двух недель.В итоге вытащили, да. Русские не бросают своих. Ни живых, ни мертвых. Да и чужих в смертельной опасности не оставляют, как в этом убедились французы.Как поведут себя европейцы в схожих условиях, неизвестно.Но европейские лидеры их именно туда и втаскивают. Между словами "российская экономика окочурится под санкциями", "народ восстанет и свергнет власть, а мы — не сторона конфликта" и поставками Киеву тяжелой техники на десятки миллиардов прошел всего год.И ничто сегодня не исключает изменения концепции и настоятельной необходимости "золотому полумиллиарду" уже через год в Европе рыть окопы и ставить блиндажи, поскольку "кажется, у нас тут война".Конец истории, провозгласившей "счастливый глобализм", имеет все шансы стать именно что финалом. Без дальнейшей Истории.

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

https://ria.ru/20230209/evropa-1850693143.html

https://ria.ru/20230211/makron-1851328673.html

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html

европа

украина

россия

донбасс

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

авторы, европа, в мире, украина, нато, россия, донбасс, евросоюз, франция