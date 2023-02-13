https://ria.ru/20230213/euroclear-1850912571.html

"Забыть о выплатах": В Европе отказались от расчетов в рублях

"Забыть о выплатах": В Европе отказались от расчетов в рублях - РИА Новости, 13.02.2023

"Забыть о выплатах": В Европе отказались от расчетов в рублях

Европейский депозитарий Euroclear прекратил принимать рубль, активы российских инвесторов заморожены. Рублевые остатки принудительно сконвертировали в евро. Это РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:00

2023-02-13T08:00

2023-02-13T09:06

экономика

европа

швейцария

euroclear

национальный расчетный депозитарий (нрд)

московская биржа

люксембург

бельгия

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Европейский депозитарий Euroclear прекратил принимать рубль, активы российских инвесторов заморожены. Рублевые остатки принудительно сконвертировали в евро. Это еще один шаг к окончательному разрыву финансовых систем России и Запада.Отказались от рубля"Мы отказались от рубля в качестве расчетной денежной единицы <...> и заблокировали наш счет в ING Bank", — говорится в официальном сообщении. Теперь клиентам нельзя переводить рубли в ING Bank.Российскую валюту не примут и на любые другие счета, открытые на имя Euroclear. "Если это все же произойдет, мы не несем никакой ответственности, так как платежи не будут считаться полученными", — уточнили в компании.В собственных целяхТакже из сделок исключили ценные бумаги, номинированные в рублях.Как поясняет Антон Кравцов, финансовый эксперт маркетплейса "Финмир", фактически это означает, что российские ценные бумаги, выплаты по дивидендам и купонам будут заморожены до тех пор, пока не найдут выход из сложившийся ситуации на высоком политическом уровне."Решение вполне логичное, поскольку для того, чтобы использовать российские активы в собственных целях, нужно их конвертировать в национальную валюту", — замечает аналитик.Санкции против НРДВ июне Евросоюз внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в черный список — в рамках шестого пакета санкций. Позднее к этому присоединилась Швейцария. В результате, помимо ценных бумаг и денег российских клиентов в различных валютах (которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта), заблокировали и средства в евро, а также швейцарских франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.Об этом в декабре говорил глава российского Минфина Антон Силуанов. Бельгийская сторона сделала все, чтобы минимизировать шансы на разморозку активов.Заработали на активахКак сообщала директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова, заблокированные за рубежом активы российских инвесторов на 30 ноября оцениваются в 5,7 триллиона рублей. Из них 4,56 триллиона принадлежат брокерам и крупнейшим отечественным банкам, 1,14 — физическим лицам. Именно это учитывали власти, принимая решение запретить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги.Риски нарастаютРеинвестирование не запрещено, это снижает собственный кредитный риск, отмечает Антон Кравцов. Для Евросоюза "прокручивать" российские активы очень выгодно.Однако погоня за сиюминутной прибылью несет репутационные риски.Эксперты подчеркивают, что принудительная конвертация не помешает валютным расчетам внутри России. По сути, ее уже учли — в связи с неработоспособностью Euroclear и отказом от сотрудничества. Сейчас это просто юридически оформили, добавляет финансовый аналитик-трейдер Артем Звездин.Но санкции против Национального клирингового центра и Мосбиржи все вероятнее. Клиентских средств в НКЦ, по разным данным, от 30 до 50 миллиардов долларов, все они хранятся в иностранных банках. Если этот жесткий сценарий реализуется, активы постигнет та же участь, что и 300 миллиардов Центробанка.

https://ria.ru/20230208/euroclear-1850490232.html

https://ria.ru/20221103/sanktsii-1828873059.html

https://ria.ru/20221222/nrd-1840685564.html

https://ria.ru/20230207/proekt-1850399214.html

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бельгия

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2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, европа, швейцария, euroclear, национальный расчетный депозитарий (нрд), московская биржа, люксембург, бельгия, рубль