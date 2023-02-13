https://ria.ru/20230213/espanola-1851590362.html

Российские военнослужащие отразили атаку ВСУ на Угледарском направлении

Российские военнослужащие отразили атаку ВСУ на Угледарском направлении - РИА Новости, 13.02.2023

Российские военнослужащие отразили атаку ВСУ на Угледарском направлении

Подразделение "Эспаньола", которое преимущественно состоит из футбольных фанатов из различных регионов России, отразило атаку ВСУ на Угледарском направлении,... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T03:04

2023-02-13T03:04

2023-02-13T09:19

специальная военная операция на украине

волноваха

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Подразделение "Эспаньола", которое преимущественно состоит из футбольных фанатов из различных регионов России, отразило атаку ВСУ на Угледарском направлении, сообщил корреспондент РИА Новости. После тщательной отработки стрельбы из автоматического и противотанкового гранатометов бойцы выдвинулись на линию боевого соприкосновения под Угледаром. Там, при координации оператора БПЛА и прикрытием оператора АГС, пехота "Эспаньолы" продвигается и зачищает территорию от противника. На минувшей неделе жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху. Как сказал врио главы ДНР Денис Пушилин, это одно из "горячих" направлений, украинские формирования продолжают перебрасывать к городу резервы.Ранее добровольцы из среды футбольных фанатов вливались в части Народной милиции ДНР, но "Эспаньола" является первым полностью фанатским подразделением, добровольцы которого принимают участие в спецоперации.

https://ria.ru/20230124/espanola-1846963407.html

волноваха

донецкая народная республика

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Отражение атаки украинских боевиков подразделением "Эспаньола" Подразделение "Эспаньола", которое в основном состоит из футбольных фанатов из различных регионов РФ, отразило атаку украинских боевиков на Угледарском направлении. 2023-02-13T03:04 true PT2M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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волноваха, донецкая народная республика, денис пушилин