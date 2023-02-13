https://ria.ru/20230213/espanola-1851590362.html
Российские военнослужащие отразили атаку ВСУ на Угледарском направлении
Российские военнослужащие отразили атаку ВСУ на Угледарском направлении - РИА Новости, 13.02.2023
Российские военнослужащие отразили атаку ВСУ на Угледарском направлении
Подразделение "Эспаньола", которое преимущественно состоит из футбольных фанатов из различных регионов России, отразило атаку ВСУ на Угледарском направлении,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T03:04
2023-02-13T03:04
2023-02-13T09:19
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Подразделение "Эспаньола", которое преимущественно состоит из футбольных фанатов из различных регионов России, отразило атаку ВСУ на Угледарском направлении, сообщил корреспондент РИА Новости. После тщательной отработки стрельбы из автоматического и противотанкового гранатометов бойцы выдвинулись на линию боевого соприкосновения под Угледаром. Там, при координации оператора БПЛА и прикрытием оператора АГС, пехота "Эспаньолы" продвигается и зачищает территорию от противника. На минувшей неделе жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху. Как сказал врио главы ДНР Денис Пушилин, это одно из "горячих" направлений, украинские формирования продолжают перебрасывать к городу резервы.Ранее добровольцы из среды футбольных фанатов вливались в части Народной милиции ДНР, но "Эспаньола" является первым полностью фанатским подразделением, добровольцы которого принимают участие в спецоперации.
https://ria.ru/20230124/espanola-1846963407.html
волноваха
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РИА Новости
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Отражение атаки украинских боевиков подразделением "Эспаньола"
Подразделение "Эспаньола", которое в основном состоит из футбольных фанатов из различных регионов РФ, отразило атаку украинских боевиков на Угледарском направлении.
2023-02-13T03:04
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волноваха, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
03:04 13.02.2023 (обновлено: 09:19 13.02.2023)
Российские военнослужащие отразили атаку ВСУ на Угледарском направлении
Бойцы подразделения "Эспаньола" отразили атаку ВСУ на Угледарском направлении