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Экомарафон "Птичий слет" пройдет в Москве в честь Дня орнитолога
Экомарафон "Птичий слет" пройдет в Москве в честь Дня орнитолога - РИА Новости, 14.02.2023
Экомарафон "Птичий слет" пройдет в Москве в честь Дня орнитолога
Экомарафон "Птичий слет" пройдет на природных территориях и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода" в честь Дня орнитолога, мероприятия организуют с 14 по 26 февраля,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-13T18:36
2023-02-13T18:36
2023-02-14T13:44
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Экомарафон "Птичий слет" пройдет на природных территориях и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода" в честь Дня орнитолога, мероприятия организуют с 14 по 26 февраля, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Птичий слет" пройдет на природных территориях и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода" с 14 по 26 февраля. Экомарафон посвящен Дню орнитолога, который отмечается 19 февраля", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках экомарафона пройдут лекции, экоквизы, викторины, квесты и другие мероприятия, посвященные пернатым. Так, например, 19 февраля в экоклассе в Куркино пройдет мероприятие ко Дню орнитолога, в экоцентре "Скворечник" подготовят мастер-класс "Птица из ниток", а в экоцентре "Битцевский лес" организуют "Птичий квест".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Экомарафон "Птичий слет" пройдет на природных территориях и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода" в честь Дня орнитолога, мероприятия организуют с 14 по 26 февраля, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Птичий слет" пройдет на природных территориях и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода
" с 14 по 26 февраля. Экомарафон посвящен Дню орнитолога, который отмечается 19 февраля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках экомарафона пройдут лекции, экоквизы, викторины, квесты и другие мероприятия, посвященные пернатым. Так, например, 19 февраля в экоклассе в Куркино пройдет мероприятие ко Дню орнитолога, в экоцентре "Скворечник" подготовят мастер-класс "Птица из ниток", а в экоцентре "Битцевский лес" организуют "Птичий квест".