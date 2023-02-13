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Экомарафон "Птичий слет" пройдет в Москве в честь Дня орнитолога - РИА Новости, 14.02.2023
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Экомарафон "Птичий слет" пройдет в Москве в честь Дня орнитолога
Экомарафон "Птичий слет" пройдет в Москве в честь Дня орнитолога - РИА Новости, 14.02.2023
Экомарафон "Птичий слет" пройдет в Москве в честь Дня орнитолога
Экомарафон "Птичий слет" пройдет на природных территориях и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода" в честь Дня орнитолога, мероприятия организуют с 14 по 26 февраля,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-13T18:36
2023-02-14T13:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Экомарафон "Птичий слет" пройдет на природных территориях и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода" в честь Дня орнитолога, мероприятия организуют с 14 по 26 февраля, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Птичий слет" пройдет на природных территориях и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода" с 14 по 26 февраля. Экомарафон посвящен Дню орнитолога, который отмечается 19 февраля", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках экомарафона пройдут лекции, экоквизы, викторины, квесты и другие мероприятия, посвященные пернатым. Так, например, 19 февраля в экоклассе в Куркино пройдет мероприятие ко Дню орнитолога, в экоцентре "Скворечник" подготовят мастер-класс "Птица из ниток", а в экоцентре "Битцевский лес" организуют "Птичий квест".
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москва, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода
18:36 13.02.2023 (обновлено: 13:44 14.02.2023)
 

Экомарафон "Птичий слет" пройдет в Москве в честь Дня орнитолога

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСиница у кормушки
Синица у кормушки - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Синица у кормушки
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Экомарафон "Птичий слет" пройдет на природных территориях и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода" в честь Дня орнитолога, мероприятия организуют с 14 по 26 февраля, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Птичий слет" пройдет на природных территориях и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода" с 14 по 26 февраля. Экомарафон посвящен Дню орнитолога, который отмечается 19 февраля", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в рамках экомарафона пройдут лекции, экоквизы, викторины, квесты и другие мероприятия, посвященные пернатым. Так, например, 19 февраля в экоклассе в Куркино пройдет мероприятие ко Дню орнитолога, в экоцентре "Скворечник" подготовят мастер-класс "Птица из ниток", а в экоцентре "Битцевский лес" организуют "Птичий квест".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприрода
 
 
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