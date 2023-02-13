https://ria.ru/20230213/ekomarafon-1851927015.html

Экомарафон "Птичий слет" пройдет в Москве в честь Дня орнитолога

Экомарафон "Птичий слет" пройдет в Москве в честь Дня орнитолога - РИА Новости, 14.02.2023

Экомарафон "Птичий слет" пройдет в Москве в честь Дня орнитолога

Экомарафон "Птичий слет" пройдет на природных территориях и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода" в честь Дня орнитолога, мероприятия организуют с 14 по 26 февраля,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-13T18:36

2023-02-13T18:36

2023-02-14T13:44

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мосприрода

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Экомарафон "Птичий слет" пройдет на природных территориях и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода" в честь Дня орнитолога, мероприятия организуют с 14 по 26 февраля, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Птичий слет" пройдет на природных территориях и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода" с 14 по 26 февраля. Экомарафон посвящен Дню орнитолога, который отмечается 19 февраля", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках экомарафона пройдут лекции, экоквизы, викторины, квесты и другие мероприятия, посвященные пернатым. Так, например, 19 февраля в экоклассе в Куркино пройдет мероприятие ко Дню орнитолога, в экоцентре "Скворечник" подготовят мастер-класс "Птица из ниток", а в экоцентре "Битцевский лес" организуют "Птичий квест".

https://ria.ru/20230213/zhivotnye-1851703158.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода