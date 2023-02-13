https://ria.ru/20230213/efremov-1851715035.html

Адвокат предположил, почему Ефремов передумал выходить из колонии досрочно

Адвокат предположил, почему Ефремов передумал выходить из колонии досрочно - РИА Новости, 13.02.2023

Адвокат предположил, почему Ефремов передумал выходить из колонии досрочно

Актер Михаил Ефремов передумал просить суд о выходе из колонии, в которой отбывает срок за ДТП в центре Москвы, поскольку получил плохую характеристику от... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:24

2023-02-13T15:24

2023-02-13T15:24

михаил ефремов

александр добровинский

дтп с участием михаила ефремова

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов передумал просить суд о выходе из колонии, в которой отбывает срок за ДТП в центре Москвы, поскольку получил плохую характеристику от руководства ИК-4, предположил глава адвокатской конторы "Александр Добровинский и партнеры" Александр Добровинский. "Насколько мне стало известно из некоторых источников, нерадивые адвокаты не проверили отношение ИК-4 к Ефремову. Оказалось, что лагерь не хочет отпускать Ефремова и, похоже, дал ему плохую характеристику. Не везёт, так не везёт с адвокатами. Конечно, надо было сначала все проверить", - сказал РИА Новости юрист, представлявший интересы потерпевшей стороны на судебном процессе Ефремова. Адвокат артиста Петр Хархорин в очередной раз отказал агентству в комментарии, сославшись на запрет от своего подзащитного. Алексеевский районный суд Белгородской области ранее сообщил о просьбе Ефремова о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Заседание, на котором могли выпустить актера из ИК-4, было назначено на 17 февраля, теперь же суд рассмотрит ходатайство Ефремова об отзыве того прошения. Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Сейчас Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где ранее сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.

https://ria.ru/20211124/efremov-1760569596.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил ефремов, александр добровинский, дтп с участием михаила ефремова, общество