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Адвокат предположил, почему Ефремов передумал выходить из колонии досрочно - РИА Новости, 13.02.2023
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Адвокат предположил, почему Ефремов передумал выходить из колонии досрочно
Адвокат предположил, почему Ефремов передумал выходить из колонии досрочно - РИА Новости, 13.02.2023
Адвокат предположил, почему Ефремов передумал выходить из колонии досрочно
Актер Михаил Ефремов передумал просить суд о выходе из колонии, в которой отбывает срок за ДТП в центре Москвы, поскольку получил плохую характеристику от... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:24
2023-02-13T15:24
михаил ефремов
александр добровинский
дтп с участием михаила ефремова
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов передумал просить суд о выходе из колонии, в которой отбывает срок за ДТП в центре Москвы, поскольку получил плохую характеристику от руководства ИК-4, предположил глава адвокатской конторы "Александр Добровинский и партнеры" Александр Добровинский. "Насколько мне стало известно из некоторых источников, нерадивые адвокаты не проверили отношение ИК-4 к Ефремову. Оказалось, что лагерь не хочет отпускать Ефремова и, похоже, дал ему плохую характеристику. Не везёт, так не везёт с адвокатами. Конечно, надо было сначала все проверить", - сказал РИА Новости юрист, представлявший интересы потерпевшей стороны на судебном процессе Ефремова. Адвокат артиста Петр Хархорин в очередной раз отказал агентству в комментарии, сославшись на запрет от своего подзащитного. Алексеевский районный суд Белгородской области ранее сообщил о просьбе Ефремова о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Заседание, на котором могли выпустить актера из ИК-4, было назначено на 17 февраля, теперь же суд рассмотрит ходатайство Ефремова об отзыве того прошения. Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Сейчас Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где ранее сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.
https://ria.ru/20211124/efremov-1760569596.html
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михаил ефремов, александр добровинский, дтп с участием михаила ефремова, общество
Михаил Ефремов, Александр Добровинский, ДТП с участием Михаила Ефремова, Общество
15:24 13.02.2023
 
Адвокат предположил, почему Ефремов передумал выходить из колонии досрочно

Адвокат Добровинский: Ефремов передумал выходить из колонии из-за плохой характеристики

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в медиабанк
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов передумал просить суд о выходе из колонии, в которой отбывает срок за ДТП в центре Москвы, поскольку получил плохую характеристику от руководства ИК-4, предположил глава адвокатской конторы "Александр Добровинский и партнеры" Александр Добровинский.
"Насколько мне стало известно из некоторых источников, нерадивые адвокаты не проверили отношение ИК-4 к Ефремову. Оказалось, что лагерь не хочет отпускать Ефремова и, похоже, дал ему плохую характеристику. Не везёт, так не везёт с адвокатами. Конечно, надо было сначала все проверить", - сказал РИА Новости юрист, представлявший интересы потерпевшей стороны на судебном процессе Ефремова.
Адвокат артиста Петр Хархорин в очередной раз отказал агентству в комментарии, сославшись на запрет от своего подзащитного.
Алексеевский районный суд Белгородской области ранее сообщил о просьбе Ефремова о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Заседание, на котором могли выпустить актера из ИК-4, было назначено на 17 февраля, теперь же суд рассмотрит ходатайство Ефремова об отзыве того прошения.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
24 ноября 2021, 17:08Культура
Фильм Михаила Ефремова стал лауреатом тюремного конкурса
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Сейчас Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где ранее сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.
 
Михаил ЕфремовАлександр ДобровинскийДТП с участием Михаила ЕфремоваОбщество
 
 
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