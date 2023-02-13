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Ефремов передумал просить о досрочном выходе из колонии - РИА Новости, 13.02.2023
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Ефремов передумал просить о досрочном выходе из колонии
Ефремов передумал просить о досрочном выходе из колонии - РИА Новости, 13.02.2023
Ефремов передумал просить о досрочном выходе из колонии
Актер Михаил Ефремов передумал просить о выходе из колонии, в которой отбывает срок за ДТП в центре Москвы, сообщила пресс-служба Алексеевского районного суда... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:42
2023-02-13T15:01
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
москва
белгородская область
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
московский городской суд
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БЕЛГОРОД, 13 фев — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов передумал просить о выходе из колонии, в которой отбывает срок за ДТП в центре Москвы, сообщила пресс-служба Алексеевского районного суда Белгородской области.Вопрос о прекращении производства по этому прошению решат на заседании суда.Ходатайство о замене Ефремову оставшегося срока в колонии принудительными работами поступило в суд в конце января, рассмотрение запроса назначили на 17 февраля.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находящийся под воздействием спиртного Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.Артист отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Там он занимается изготовлением молний.
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия, москва, белгородская область, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), московский городской суд
ДТП с участием Михаила Ефремова, Михаил Ефремов, Происшествия, Москва, Белгородская область, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова), Московский городской суд
13:42 13.02.2023 (обновлено: 15:01 13.02.2023)
 
Ефремов передумал просить о досрочном выходе из колонии

Актер Ефремов передумал просить о замене оставшейся части срока принудительными работами

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов в зале суда
Актер Михаил Ефремов в зале суда - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Актер Михаил Ефремов в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 13 фев — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов передумал просить о выходе из колонии, в которой отбывает срок за ДТП в центре Москвы, сообщила пресс-служба Алексеевского районного суда Белгородской области.

"13 февраля 2023 года поступило ходатайство осужденного Ефремова М.О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — принудительными работами", — говорится на сайте суда.

Вопрос о прекращении производства по этому прошению решат на заседании суда.
Ходатайство о замене Ефремову оставшегося срока в колонии принудительными работами поступило в суд в конце января, рассмотрение запроса назначили на 17 февраля.
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Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находящийся под воздействием спиртного Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
Артист отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Там он занимается изготовлением молний.
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