https://ria.ru/20230213/efremov-1851686365.html

Ефремов передумал просить о досрочном выходе из колонии

Ефремов передумал просить о досрочном выходе из колонии - РИА Новости, 13.02.2023

Ефремов передумал просить о досрочном выходе из колонии

Актер Михаил Ефремов передумал просить о выходе из колонии, в которой отбывает срок за ДТП в центре Москвы, сообщила пресс-служба Алексеевского районного суда... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:42

2023-02-13T13:42

2023-02-13T15:01

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

москва

белгородская область

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

московский городской суд

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БЕЛГОРОД, 13 фев — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов передумал просить о выходе из колонии, в которой отбывает срок за ДТП в центре Москвы, сообщила пресс-служба Алексеевского районного суда Белгородской области.Вопрос о прекращении производства по этому прошению решат на заседании суда.Ходатайство о замене Ефремову оставшегося срока в колонии принудительными работами поступило в суд в конце января, рассмотрение запроса назначили на 17 февраля.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находящийся под воздействием спиртного Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.Артист отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Там он занимается изготовлением молний.

https://ria.ru/20221230/efremov-1842527517.html

https://ria.ru/20220526/efremov-1790682305.html

москва

белгородская область

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Влада Копылова

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия, москва, белгородская область, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), московский городской суд