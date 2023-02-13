13:42 13.02.2023 (обновлено: 15:01 13.02.2023)
Ефремов передумал просить о досрочном выходе из колонии
Актер Ефремов передумал просить о замене оставшейся части срока принудительными работами
Актер Михаил Ефремов в зале суда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 фев — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов передумал просить о выходе из колонии, в которой отбывает срок за ДТП в центре Москвы, сообщила пресс-служба Алексеевского районного суда Белгородской области.
"13 февраля 2023 года поступило ходатайство осужденного Ефремова М.О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — принудительными работами", — говорится на сайте суда.
Вопрос о прекращении производства по этому прошению решат на заседании суда.
Ходатайство о замене Ефремову оставшегося срока в колонии принудительными работами поступило в суд в конце января, рассмотрение запроса назначили на 17 февраля.
30 декабря 2022, 18:20ШоубизСукачев поделился подробностями жизни Ефремова в колонии
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находящийся под воздействием спиртного Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
Артист отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Там он занимается изготовлением молний.
26 мая 2022, 14:38ШоубизНикита Ефремов вспомнил о прессинге во время ареста отца