https://ria.ru/20230213/dzhikhadisty-1851610403.html

США вербуют джихадистов для терактов в России, заявили в СВР

США вербуют джихадистов для терактов в России, заявили в СВР - РИА Новости, 13.02.2023

США вербуют джихадистов для терактов в России, заявили в СВР

США ведут активную вербовку джихадистов, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*, для терактов в России и других странах СНГ, сообщает в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:29

2023-02-13T09:29

2023-02-13T09:34

сша

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

снг

в мире

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. США ведут активную вербовку джихадистов, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*, для терактов в России и других странах СНГ, сообщает в понедельник Служба внешней разведки (СВР) России."По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*, для совершения терактов на территории России и в странах СНГ. Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии", - говорится в заявлении.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

сша

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, в мире