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США вербуют джихадистов для терактов в России, заявили в СВР
США вербуют джихадистов для терактов в России, заявили в СВР - РИА Новости, 13.02.2023
США вербуют джихадистов для терактов в России, заявили в СВР
США ведут активную вербовку джихадистов, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*, для терактов в России и других странах СНГ, сообщает в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:29
2023-02-13T09:29
2023-02-13T09:34
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. США ведут активную вербовку джихадистов, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*, для терактов в России и других странах СНГ, сообщает в понедельник Служба внешней разведки (СВР) России."По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*, для совершения терактов на территории России и в странах СНГ. Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии", - говорится в заявлении.* Террористическая организация, запрещена в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, в мире
США, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, В мире
09:29 13.02.2023 (обновлено: 09:34 13.02.2023)
США вербуют джихадистов для терактов в России, заявили в СВР
СВР: США ведут активную вербовку джихадистов для терактов в России