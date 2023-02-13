https://ria.ru/20230213/dtp-1851768537.html

На Кубани три человека погибли в ДТП с грузовиком

На Кубани три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 13.02.2023

На Кубани три человека погибли в ДТП с грузовиком

Три человека погибли в результате дорожного происшествия в Армавире Краснодарского края, где столкнулись легковая Kia и "Камаз", сообщила Госавтоинспекция... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:59

2023-02-13T17:59

2023-02-13T17:59

происшествия

авто

армавир

краснодарский край

дтп

россия

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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Три человека погибли в результате дорожного происшествия в Армавире Краснодарского края, где столкнулись легковая Kia и "Камаз", сообщила Госавтоинспекция региона. Уточняется, что авария произошла около 14.30 на федеральной трассе "Кавказ". Предварительно, водитель Kia вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте, их личности устанавливаются.

https://ria.ru/20230213/vzyatki-1851680610.html

армавир

краснодарский край

россия

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происшествия, авто, армавир, краснодарский край, дтп, россия