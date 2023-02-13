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На Кубани три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 13.02.2023
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На Кубани три человека погибли в ДТП с грузовиком
На Кубани три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 13.02.2023
На Кубани три человека погибли в ДТП с грузовиком
Три человека погибли в результате дорожного происшествия в Армавире Краснодарского края, где столкнулись легковая Kia и "Камаз", сообщила Госавтоинспекция... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:59
2023-02-13T17:59
происшествия
авто
армавир
краснодарский край
дтп
россия
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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Три человека погибли в результате дорожного происшествия в Армавире Краснодарского края, где столкнулись легковая Kia и "Камаз", сообщила Госавтоинспекция региона. Уточняется, что авария произошла около 14.30 на федеральной трассе "Кавказ". Предварительно, водитель Kia вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте, их личности устанавливаются.
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происшествия, авто, армавир, краснодарский край, дтп, россия
Происшествия, Авто, Армавир, Краснодарский край, ДТП, Россия
17:59 13.02.2023
 
На Кубани три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Армавире три человека погибли в ДТП с участием "Камаза" и легковой машины

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Три человека погибли в результате дорожного происшествия в Армавире Краснодарского края, где столкнулись легковая Kia и "Камаз", сообщила Госавтоинспекция региона.
"Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Армавире с тремя жертвами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что авария произошла около 14.30 на федеральной трассе "Кавказ". Предварительно, водитель Kia вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте, их личности устанавливаются.
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ПроисшествияАвтоАрмавирКраснодарский крайДТПРоссия
 
 
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