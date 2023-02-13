https://ria.ru/20230213/dtp-1851677703.html
В Кабардино-Балкарии два человека погибли в ДТП с маршруткой
В Кабардино-Балкарии два человека погибли в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 13.02.2023
В Кабардино-Балкарии два человека погибли в ДТП с маршруткой
Два человека погибли, еще трое пострадали в Терском районе Кабардино-Балкарии при столкновении трех автомобилей, в том числе маршрутного такси, сообщило... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:12
2023-02-13T13:12
2023-02-13T13:12
происшествия
авто
терский район
нальчик
дтп
кабардино-балкарская республика (кбр)
россия
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НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали в Терском районе Кабардино-Балкарии при столкновении трех автомобилей, в том числе маршрутного такси, сообщило региональное МВД. "Около 10.30 мск в понедельник на автодороге Майский-Урожайное в Терском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. По предварительным данным, в ДТП участвовали автомашины "Лада-Приора" под управлением 22-летнего жителя Нальчика, "ВАЗ-21102" под управлением 70-летнего мужчины и Ford Transit, за рулем которого находился 54-летний местный житель", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате лобового столкновения "десятки" и "Лада-Приора" водитель "десятки" и его пассажир - 69-летняя женщина - погибли. Два пассажира этой же автомашины - женщина 38 лет и 19-летний мужчина, - а также водитель "Приоры" - с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. "Установлено, что в автомашине Ford Transit, водитель которой осуществлял перевозку двух пассажиров по маршруту Нальчик - Ново Хамидие, никто не пострадал", - отмечает министерство. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
https://ria.ru/20230211/dtp-1851344174.html
https://ria.ru/20230209/dtp-1850866639.html
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происшествия, авто, терский район, нальчик, дтп, кабардино-балкарская республика (кбр), россия
Происшествия, Авто, Терский район, Нальчик, ДТП, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Россия
В Кабардино-Балкарии два человека погибли в ДТП с маршруткой
В Кабардино-Балкарии два человека погибли, еще трое пострадали в ДТП с участием маршрутки