Умер рэпер, обладатель "Грэмми" Trugoy the Dove

Умер рэпер, обладатель "Грэмми" Trugoy the Dove - РИА Новости, 13.02.2023

Умер рэпер, обладатель "Грэмми" Trugoy the Dove

Американский рэпер Trugoy the Dove (Дэвид Джуд Жоликер) скончался 12 февраля, сообщил The New York Times.

2023-02-13T12:33

2023-02-13T12:33

2023-02-13T12:33

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американский рэпер Trugoy the Dove (Дэвид Джуд Жоликер) скончался 12 февраля, сообщил The New York Times. Артисту было 54 года. Причины его смерти остались неизвестны. По информации источника, музыкант в последние годы жаловался на застойную сердечную недостаточность. В 1988 году рэпер основал хип-хоп группу De La Soul. В 2006-м его коллектив получил премию "Грэмми" за лучшее поп-сотрудничество с Gorillaz в песне Fell Good Inc. Кроме того, трек The Magic Number из дебютного альбома группы 3 Feet High and Rising 1989 года стал финальной композицией фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в 2021-м. Ранее скончался российский рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Ему было 27 лет.

