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ВСУ выпустили по Донецку 22 снаряда - РИА Новости, 13.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/donetsk-1851760695.html
ВСУ выпустили по Донецку 22 снаряда
ВСУ выпустили по Донецку 22 снаряда - РИА Новости, 13.02.2023
ВСУ выпустили по Донецку 22 снаряда
Украинские войска выпустили еще 22 снаряда калибром 155 миллиметров по трем районам Донецка и пять снарядов по поселку Гольмовский, сообщает представительство... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:28
2023-02-13T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 22 снаряда калибром 155 миллиметров по трем районам Донецка и пять снарядов по поселку Гольмовский, сообщает представительство ДНР в Совместном центре режима и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.48 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, в представительстве ДНР заявили, что украинские войска выпустили в 17.05 мск четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и шесть снарядов - по Кировскому, а также пять снарядов по населенному пункту Гольмовский.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230213/armiya-1851758831.html
https://ria.ru/20230213/artemovsk-1851732308.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
17:28 13.02.2023 (обновлено: 17:42 13.02.2023)
 
ВСУ выпустили по Донецку 22 снаряда

ВСУ выпустили по Донецку 22 снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ
Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 22 снаряда калибром 155 миллиметров по трем районам Донецка и пять снарядов по поселку Гольмовский, сообщает представительство ДНР в Совместном центре режима и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.48 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 17:23
НАТО намерена создать более сильную украинскую армию после конфликта
Кроме того, в представительстве ДНР заявили, что украинские войска выпустили в 17.05 мск четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и шесть снарядов - по Кировскому, а также пять снарядов по населенному пункту Гольмовский.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Дым над Артемовском - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 16:15Специальная военная операция на Украине
В ДНР назвали Красную Гору ключом к освобождению Артемовска
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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