17:28 13.02.2023 (обновлено: 17:42 13.02.2023)
ВСУ выпустили по Донецку 22 снаряда
ВСУ выпустили по Донецку 22 снарядов калибра 155 миллиметров
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ
Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 22 снаряда калибром 155 миллиметров по трем районам Донецка и пять снарядов по поселку Гольмовский, сообщает представительство ДНР в Совместном центре режима и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.48 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в представительстве ДНР заявили, что украинские войска выпустили в 17.05 мск четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и шесть снарядов - по Кировскому, а также пять снарядов по населенному пункту Гольмовский.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.