https://ria.ru/20230213/donetsk-1851760695.html

ВСУ выпустили по Донецку 22 снаряда

ВСУ выпустили по Донецку 22 снаряда - РИА Новости, 13.02.2023

ВСУ выпустили по Донецку 22 снаряда

Украинские войска выпустили еще 22 снаряда калибром 155 миллиметров по трем районам Донецка и пять снарядов по поселку Гольмовский, сообщает представительство... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:28

2023-02-13T17:28

2023-02-13T17:42

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 22 снаряда калибром 155 миллиметров по трем районам Донецка и пять снарядов по поселку Гольмовский, сообщает представительство ДНР в Совместном центре режима и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.48 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, в представительстве ДНР заявили, что украинские войска выпустили в 17.05 мск четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и шесть снарядов - по Кировскому, а также пять снарядов по населенному пункту Гольмовский.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230213/armiya-1851758831.html

https://ria.ru/20230213/artemovsk-1851732308.html

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк