https://ria.ru/20230213/donetsk-1851702534.html
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра - РИА Новости, 13.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:37
2023-02-13T14:37
2023-02-13T14:37
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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, с утра понедельника украинские военные ведут интенсивный обстрел Донецка, в общей сложности выпущено 20 ракет из РСЗО и около 80 снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230213/skhron-1851610844.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра