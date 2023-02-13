https://ria.ru/20230213/donetsk-1851702534.html

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра - РИА Новости, 13.02.2023

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:37

2023-02-13T14:37

2023-02-13T14:37

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, с утра понедельника украинские военные ведут интенсивный обстрел Донецка, в общей сложности выпущено 20 ракет из РСЗО и около 80 снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230213/skhron-1851610844.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины