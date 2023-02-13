https://ria.ru/20230213/donetsk-1851677856.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены пять домов

При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены пять домов - РИА Новости, 13.02.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены пять домов

Пять жилых домов повреждены при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в понедельник мэр столицы Донецкой Народной республики Алексей... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:14

2023-02-13T13:14

2023-02-13T13:14

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алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Пять жилых домов повреждены при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в понедельник мэр столицы Донецкой Народной республики Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Киевского района сегодня в 10.02 (совпадает с мск - ред.) повреждения получили пять жилых домов частного сектора, осколками посечены кровли и стены, выбито остекление окон. В одном из домов вражеский снаряд пробил кровлю", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО. Кроме того, украинские войска неоднократно обстреляли Донецк снарядами калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230213/obstrel-1851649518.html

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Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк)