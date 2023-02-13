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При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены пять домов - РИА Новости, 13.02.2023
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены пять домов
При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены пять домов - РИА Новости, 13.02.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены пять домов
Пять жилых домов повреждены при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в понедельник мэр столицы Донецкой Народной республики Алексей... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:14
2023-02-13T13:14
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Пять жилых домов повреждены при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в понедельник мэр столицы Донецкой Народной республики Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Киевского района сегодня в 10.02 (совпадает с мск - ред.) повреждения получили пять жилых домов частного сектора, осколками посечены кровли и стены, выбито остекление окон. В одном из домов вражеский снаряд пробил кровлю", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО. Кроме того, украинские войска неоднократно обстреляли Донецк снарядами калибром 155 миллиметров.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк)
13:14 13.02.2023
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены пять домов

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Киевского района со стороны ВСУ повреждены пять домов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате попадания ракеты HIMARS в жилой дом в Донецке
Жилой дом, разрушенный в результате попадания ракеты HIMARS в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, разрушенный в результате попадания ракеты HIMARS в жилой дом в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Пять жилых домов повреждены при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в понедельник мэр столицы Донецкой Народной республики Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Киевского района сегодня в 10.02 (совпадает с мск - ред.) повреждения получили пять жилых домов частного сектора, осколками посечены кровли и стены, выбито остекление окон. В одном из домов вражеский снаряд пробил кровлю", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО. Кроме того, украинские войска неоднократно обстреляли Донецк снарядами калибром 155 миллиметров.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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В миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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