https://ria.ru/20230213/donetsk-1851677856.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены пять домов
При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены пять домов - РИА Новости, 13.02.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены пять домов
Пять жилых домов повреждены при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в понедельник мэр столицы Донецкой Народной республики Алексей... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:14
2023-02-13T13:14
2023-02-13T13:14
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алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Пять жилых домов повреждены при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в понедельник мэр столицы Донецкой Народной республики Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Киевского района сегодня в 10.02 (совпадает с мск - ред.) повреждения получили пять жилых домов частного сектора, осколками посечены кровли и стены, выбито остекление окон. В одном из домов вражеский снаряд пробил кровлю", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО. Кроме того, украинские войска неоднократно обстреляли Донецк снарядами калибром 155 миллиметров.
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РИА Новости
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены пять домов
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Киевского района со стороны ВСУ повреждены пять домов