В Донецке десять домов повреждены из-за обстрелов
В Донецке десять домов повреждены из-за обстрелов со стороны украинских войск
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР на лестничной площадке жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР на лестничной площадке жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Десять домов повреждены в Киевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 февраля поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов Республики: город Донецк (Киевский район): переулок Обский, 11 - прямое попадание в частный жилой дом", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
В представительстве добавили, что в результате обстрелов в Киевском районе Донецка повреждены четыре частных жилых дома по улице Депутатской и пять частных жилых домов по улице Мицкевича.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Киевского района Донецка были повреждены пять жилых домов.
В понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО. Кроме того, украинские войска неоднократно обстреливали Донецк снарядами калибром 155 миллиметров.