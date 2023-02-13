Рейтинг@Mail.ru
В Донецке десять домов повреждены из-за обстрелов - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/donetsk-1851672294.html
В Донецке десять домов повреждены из-за обстрелов
В Донецке десять домов повреждены из-за обстрелов - РИА Новости, 13.02.2023
В Донецке десять домов повреждены из-за обстрелов
Десять домов повреждены в Киевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:53
2023-02-13T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849747203_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_5c03c908edb8dcd2dd2c237cf9091c83.jpg
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Десять домов повреждены в Киевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 февраля поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов Республики: город Донецк (Киевский район): переулок Обский, 11 - прямое попадание в частный жилой дом", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. В представительстве добавили, что в результате обстрелов в Киевском районе Донецка повреждены четыре частных жилых дома по улице Депутатской и пять частных жилых домов по улице Мицкевича. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Киевского района Донецка были повреждены пять жилых домов. В понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО. Кроме того, украинские войска неоднократно обстреливали Донецк снарядами калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230213/angar-1851634825.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849747203_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_9609284b2f513cac99196a5a893b4681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
12:53 13.02.2023
 
В Донецке десять домов повреждены из-за обстрелов

В Донецке десять домов повреждены из-за обстрелов со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР на лестничной площадке жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР на лестничной площадке жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС ДНР на лестничной площадке жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Десять домов повреждены в Киевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 февраля поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов Республики: город Донецк (Киевский район): переулок Обский, 11 - прямое попадание в частный жилой дом", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
В представительстве добавили, что в результате обстрелов в Киевском районе Донецка повреждены четыре частных жилых дома по улице Депутатской и пять частных жилых домов по улице Мицкевича.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Киевского района Донецка были повреждены пять жилых домов.
В понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО. Кроме того, украинские войска неоднократно обстреливали Донецк снарядами калибром 155 миллиметров.
Поражение Градами украинского ангара с танками - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
11:03Специальная военная операция на Украине
Российские войска поразили ангар с украинскими танками под Донецком
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала