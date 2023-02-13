https://ria.ru/20230213/donetsk-1851672294.html

В Донецке десять домов повреждены из-за обстрелов

В Донецке десять домов повреждены из-за обстрелов - РИА Новости, 13.02.2023

В Донецке десять домов повреждены из-за обстрелов

Десять домов повреждены в Киевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:53

2023-02-13T12:53

2023-02-13T12:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

украина

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Десять домов повреждены в Киевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 февраля поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов Республики: город Донецк (Киевский район): переулок Обский, 11 - прямое попадание в частный жилой дом", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. В представительстве добавили, что в результате обстрелов в Киевском районе Донецка повреждены четыре частных жилых дома по улице Депутатской и пять частных жилых домов по улице Мицкевича. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Киевского района Донецка были повреждены пять жилых домов. В понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО. Кроме того, украинские войска неоднократно обстреливали Донецк снарядами калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230213/angar-1851634825.html

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк), сцкк