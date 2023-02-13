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Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/donetsk-1851643295.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.02.2023
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:35
2023-02-13T11:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк
11:35 13.02.2023
 
Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом, получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка
Жилой дом, получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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