https://ria.ru/20230213/donetsk-1851619898.html
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 13.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:13
2023-02-13T10:13
2023-02-13T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
донецк
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.04 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО