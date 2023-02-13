https://ria.ru/20230213/donetsk-1851619898.html

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 13.02.2023

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T10:13

2023-02-13T10:13

2023-02-13T10:13

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.04 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, донецк