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В Кремле отказались отвечать на вопрос о предложении Порошенко по Донбассу - РИА Новости, 13.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/donbass-1851668280.html
В Кремле отказались отвечать на вопрос о предложении Порошенко по Донбассу
В Кремле отказались отвечать на вопрос о предложении Порошенко по Донбассу - РИА Новости, 13.02.2023
В Кремле отказались отвечать на вопрос о предложении Порошенко по Донбассу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, предлагал ли Владимиру Путину бывший украинский лидер Петр Порошенко забрать... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:37
2023-02-13T13:17
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
петр порошенко
владимир путин
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, предлагал ли Владимиру Путину бывший украинский лидер Петр Порошенко забрать Донбасс.Накануне об этом высказался председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.Представитель Кремля сравнил действия украинских властей с геноцидом, приведя в качестве примера обстрелы территорий и населения Донбасса из тяжелой артиллерии, которые привели к гибели женщин, детей и стариков. При этом многие западные лидеры и СМИ игнорировали подобные действия ВСУ, уточнил пресс-секретарь главы государства."В этом плане действительно имело место такое поведение режима в отношении регионов Донбасса, как будто бы они ему не нужны", — добавил он.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html
https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html
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россия, дмитрий песков, петр порошенко, владимир путин, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Петр Порошенко, Владимир Путин, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
12:37 13.02.2023 (обновлено: 13:17 13.02.2023)
 
В Кремле отказались отвечать на вопрос о предложении Порошенко по Донбассу

Песков оставил без комментариев высказывание о желании Порошенко отдать России Донбасс

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, предлагал ли Владимиру Путину бывший украинский лидер Петр Порошенко забрать Донбасс.
Накануне об этом высказался председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.

"То, как на протяжении восьми лет киевский режим действовал в отношении республик Донбасса (ДНР и ЛНР. — Прим. ред.), свидетельствует, наверное, о том, что ни один режим в отношении нужных территорий для него так бы не действовал", — отметил Песков.

Представитель Кремля сравнил действия украинских властей с геноцидом, приведя в качестве примера обстрелы территорий и населения Донбасса из тяжелой артиллерии, которые привели к гибели женщин, детей и стариков. При этом многие западные лидеры и СМИ игнорировали подобные действия ВСУ, уточнил пресс-секретарь главы государства.
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"В этом плане действительно имело место такое поведение режима в отношении регионов Донбасса, как будто бы они ему не нужны", — добавил он.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковПетр ПорошенкоВладимир ПутинУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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