https://ria.ru/20230213/donbass-1851668280.html

В Кремле отказались отвечать на вопрос о предложении Порошенко по Донбассу

В Кремле отказались отвечать на вопрос о предложении Порошенко по Донбассу - РИА Новости, 13.02.2023

В Кремле отказались отвечать на вопрос о предложении Порошенко по Донбассу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, предлагал ли Владимиру Путину бывший украинский лидер Петр Порошенко забрать... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:37

2023-02-13T12:37

2023-02-13T13:17

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

петр порошенко

владимир путин

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, предлагал ли Владимиру Путину бывший украинский лидер Петр Порошенко забрать Донбасс.Накануне об этом высказался председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.Представитель Кремля сравнил действия украинских властей с геноцидом, приведя в качестве примера обстрелы территорий и населения Донбасса из тяжелой артиллерии, которые привели к гибели женщин, детей и стариков. При этом многие западные лидеры и СМИ игнорировали подобные действия ВСУ, уточнил пресс-секретарь главы государства."В этом плане действительно имело место такое поведение режима в отношении регионов Донбасса, как будто бы они ему не нужны", — добавил он.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

россия

украина

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луганская народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, петр порошенко, владимир путин, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины