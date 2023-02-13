https://ria.ru/20230213/donbass-1851668280.html
В Кремле отказались отвечать на вопрос о предложении Порошенко по Донбассу
В Кремле отказались отвечать на вопрос о предложении Порошенко по Донбассу - РИА Новости, 13.02.2023
В Кремле отказались отвечать на вопрос о предложении Порошенко по Донбассу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, предлагал ли Владимиру Путину бывший украинский лидер Петр Порошенко забрать... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:37
2023-02-13T12:37
2023-02-13T13:17
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
петр порошенко
владимир путин
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, предлагал ли Владимиру Путину бывший украинский лидер Петр Порошенко забрать Донбасс.Накануне об этом высказался председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.Представитель Кремля сравнил действия украинских властей с геноцидом, приведя в качестве примера обстрелы территорий и населения Донбасса из тяжелой артиллерии, которые привели к гибели женщин, детей и стариков. При этом многие западные лидеры и СМИ игнорировали подобные действия ВСУ, уточнил пресс-секретарь главы государства."В этом плане действительно имело место такое поведение режима в отношении регионов Донбасса, как будто бы они ему не нужны", — добавил он.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html
https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, дмитрий песков, петр порошенко, владимир путин, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Петр Порошенко, Владимир Путин, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
12:37 13.02.2023 (обновлено: 13:17 13.02.2023)
В Кремле отказались отвечать на вопрос о предложении Порошенко по Донбассу
Песков оставил без комментариев высказывание о желании Порошенко отдать России Донбасс