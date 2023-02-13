https://ria.ru/20230213/donbass-1851611016.html
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.02.2023
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 146 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:34
2023-02-13T09:34
2023-02-13T09:34
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847793949_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_01535d4578300851e8f6245fa4f92dba.jpg
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 146 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 11 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра, минометов 120 миллиметров. Выпустив 146 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Макеевка, Александровка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 31 обстрел.
https://ria.ru/20230213/makeevka-1851601221.html
https://ria.ru/20230213/donetsk-1851584216.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847793949_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_857e0b01d0dad2794a5f486bd0a904be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 146 снарядов различного калибра