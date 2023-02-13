https://ria.ru/20230213/donbass-1851611016.html

Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.02.2023

Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 146 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:34

2023-02-13T09:34

2023-02-13T09:34

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 146 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 11 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра, минометов 120 миллиметров. Выпустив 146 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Макеевка, Александровка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 31 обстрел.

https://ria.ru/20230213/makeevka-1851601221.html

https://ria.ru/20230213/donetsk-1851584216.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк