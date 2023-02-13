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Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/donbass-1851611016.html
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.02.2023
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 146 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:34
2023-02-13T09:34
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 146 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 11 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра, минометов 120 миллиметров. Выпустив 146 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Макеевка, Александровка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 31 обстрел.
https://ria.ru/20230213/makeevka-1851601221.html
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донецкая народная республика
украина
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происшествия, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК
09:34 13.02.2023
 
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 146 снарядов различного калибра

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкОкно общежития в городе Васильевка, получившего повреждения в ходе обстрелов со стороны ВСУ
Окно общежития в городе Васильевка, получившего повреждения в ходе обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Окно общежития в городе Васильевка, получившего повреждения в ходе обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 146 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 11 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра, минометов 120 миллиметров. Выпустив 146 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания в Макеевка - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
08:27Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Макеевку
Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Макеевка, Александровка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 31 обстрел.
Спасатель в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
00:57Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаСЦКК
 
 
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