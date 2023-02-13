https://ria.ru/20230213/dnr-1851594598.html

В Новоазовском районе ДНР за полгода восстановили 500 разрушенных домов

В Новоазовском районе ДНР за полгода восстановили 500 разрушенных домов - РИА Новости, 13.02.2023

В Новоазовском районе ДНР за полгода восстановили 500 разрушенных домов

В Новоазовском районе ДНР за полгода восстановили 500 домов, пострадавших от обстрелов украинскими силовиками и в ходе боевых действий, заявил РИА Новости мэр... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T06:24

2023-02-13T06:24

2023-02-13T06:24

широкино

мариуполь

донецкая народная республика

олег моргун

ситуация в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 13 фев – РИА Новости. В Новоазовском районе ДНР за полгода восстановили 500 домов, пострадавших от обстрелов украинскими силовиками и в ходе боевых действий, заявил РИА Новости мэр Мариуполя Олег Моргун, который до назначения на эту должность был главой Новоазовского района. В процессе разминирования только из Широкино, печально известного тем, что оно восемь лет находилось на линии разграничения, вывезли "более 30 или 40 тысяч только боеприпасов", добавил Моргун. Он уточнил, что большая часть пострадавших домов находится в 12 населенных пунктах, которые были освобождены от киевских силовиков в ходе специальной военной операции. "У нас есть ряд населенных пунктов, которые были освобождены. Виноградинская сельская администрация – Приморское, Пионерское, Виноградное, Сопино, Бердянское, вот пять населенных пунктов, там есть разрушения. Старый Крым, Сартана, Толоковка, Гнутово. Павлополь освободили. Калиновка, Лебединское – это где сотни разрушений. Двенадцать населенных пунктов у нас было в оккупации все 8 лет", - рассказал Моргун.

https://ria.ru/20230212/mariupol-1851496644.html

широкино

мариуполь

донецкая народная республика

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широкино, мариуполь, донецкая народная республика, олег моргун, ситуация в днр и лнр