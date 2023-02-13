https://ria.ru/20230213/detdom-1851604593.html

Выплаты на личные расходы в детдомах в Хабаровском крае увеличат в 20 раз

Выплаты на личные расходы в детдомах в Хабаровском крае увеличат в 20 раз - РИА Новости, 13.02.2023

Выплаты на личные расходы в детдомах в Хабаровском крае увеличат в 20 раз

В Хабаровском крае для воспитанников детских домов поручено увеличить выплаты на личные расходы в 20 раз, заявил губернатор региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:56

2023-02-13T08:56

2023-02-13T08:57

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае для воспитанников детских домов поручено увеличить выплаты на личные расходы в 20 раз, заявил губернатор региона Михаил Дегтярев. "Устраняем несправедливость. С 2017 года воспитанники детских домов на личные – карманные – расходы получают от 30 до 150 рублей в месяц. На сумму в 30 рублей могут рассчитывать дети 6-8 лет. Ребята 9-12 лет получают – 70 рублей, а подростки 13 лет и до 18 лет 150 рублей в месяц. Суммы должны быть больше нынешних! Мы имеем возможность увеличить эти выплаты в 20 раз! Чтобы ребята получали 600, 1000 и 3000 рублей соответственно", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Глава региона обратил внимание, что с 1 января в регионе прожиточный минимум для детей составляет 21 120 рублей. "Надо привязать размер личных расходов к прожиточному минимуму, чтобы индексация проводилась вовремя. Поручил соцблоку вместе с минфином исправить ситуацию. Жду доклада об исполнении через месяц", - добавил губернатор. Дегтярев поднял вопрос реализации законных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в детдомах и других подобных учреждениях, в ходе состоявшегося в понедельник заседания президиума правительства Хабаровского края.

https://ria.ru/20211015/detdom-1754690457.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

хабаровский край, михаил дегтярев