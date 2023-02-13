Рейтинг@Mail.ru
Выплаты на личные расходы в детдомах в Хабаровском крае увеличат в 20 раз - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20230213/detdom-1851604593.html
Выплаты на личные расходы в детдомах в Хабаровском крае увеличат в 20 раз
Выплаты на личные расходы в детдомах в Хабаровском крае увеличат в 20 раз - РИА Новости, 13.02.2023
Выплаты на личные расходы в детдомах в Хабаровском крае увеличат в 20 раз
В Хабаровском крае для воспитанников детских домов поручено увеличить выплаты на личные расходы в 20 раз, заявил губернатор региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:56
2023-02-13T08:57
хабаровский край
хабаровский край
михаил дегтярев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572163984_0:216:2876:1834_1920x0_80_0_0_c05830f1bbfc0cba8b1f8af4ab33abc2.jpg
ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае для воспитанников детских домов поручено увеличить выплаты на личные расходы в 20 раз, заявил губернатор региона Михаил Дегтярев. "Устраняем несправедливость. С 2017 года воспитанники детских домов на личные – карманные – расходы получают от 30 до 150 рублей в месяц. На сумму в 30 рублей могут рассчитывать дети 6-8 лет. Ребята 9-12 лет получают – 70 рублей, а подростки 13 лет и до 18 лет 150 рублей в месяц. Суммы должны быть больше нынешних! Мы имеем возможность увеличить эти выплаты в 20 раз! Чтобы ребята получали 600, 1000 и 3000 рублей соответственно", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Глава региона обратил внимание, что с 1 января в регионе прожиточный минимум для детей составляет 21 120 рублей. "Надо привязать размер личных расходов к прожиточному минимуму, чтобы индексация проводилась вовремя. Поручил соцблоку вместе с минфином исправить ситуацию. Жду доклада об исполнении через месяц", - добавил губернатор. Дегтярев поднял вопрос реализации законных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в детдомах и других подобных учреждениях, в ходе состоявшегося в понедельник заседания президиума правительства Хабаровского края.
https://ria.ru/20211015/detdom-1754690457.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572163984_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_9c8b1b8e37d7cc3ed9b3e04d4b66b0fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев
08:56 13.02.2023 (обновлено: 08:57 13.02.2023)
 
Выплаты на личные расходы в детдомах в Хабаровском крае увеличат в 20 раз

Дегтярев: выплаты на личные расходы в детдомах в Хабаровском крае увеличат в 20 раз

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае для воспитанников детских домов поручено увеличить выплаты на личные расходы в 20 раз, заявил губернатор региона Михаил Дегтярев.
"Устраняем несправедливость. С 2017 года воспитанники детских домов на личные – карманные – расходы получают от 30 до 150 рублей в месяц. На сумму в 30 рублей могут рассчитывать дети 6-8 лет. Ребята 9-12 лет получают – 70 рублей, а подростки 13 лет и до 18 лет 150 рублей в месяц. Суммы должны быть больше нынешних! Мы имеем возможность увеличить эти выплаты в 20 раз! Чтобы ребята получали 600, 1000 и 3000 рублей соответственно", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Глава региона обратил внимание, что с 1 января в регионе прожиточный минимум для детей составляет 21 120 рублей.
"Надо привязать размер личных расходов к прожиточному минимуму, чтобы индексация проводилась вовремя. Поручил соцблоку вместе с минфином исправить ситуацию. Жду доклада об исполнении через месяц", - добавил губернатор.
Дегтярев поднял вопрос реализации законных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в детдомах и других подобных учреждениях, в ходе состоявшегося в понедельник заседания президиума правительства Хабаровского края.
Ребенок - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября 2021, 10:42
Хабаровский омбудсмен объяснила потасовку при передаче детей в детдом
 
Хабаровский крайХабаровский крайМихаил Дегтярев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала