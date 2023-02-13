https://ria.ru/20230213/detdom-1851604593.html
Выплаты на личные расходы в детдомах в Хабаровском крае увеличат в 20 раз
Выплаты на личные расходы в детдомах в Хабаровском крае увеличат в 20 раз - РИА Новости, 13.02.2023
Выплаты на личные расходы в детдомах в Хабаровском крае увеличат в 20 раз
В Хабаровском крае для воспитанников детских домов поручено увеличить выплаты на личные расходы в 20 раз, заявил губернатор региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:56
2023-02-13T08:56
2023-02-13T08:57
хабаровский край
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае для воспитанников детских домов поручено увеличить выплаты на личные расходы в 20 раз, заявил губернатор региона Михаил Дегтярев. "Устраняем несправедливость. С 2017 года воспитанники детских домов на личные – карманные – расходы получают от 30 до 150 рублей в месяц. На сумму в 30 рублей могут рассчитывать дети 6-8 лет. Ребята 9-12 лет получают – 70 рублей, а подростки 13 лет и до 18 лет 150 рублей в месяц. Суммы должны быть больше нынешних! Мы имеем возможность увеличить эти выплаты в 20 раз! Чтобы ребята получали 600, 1000 и 3000 рублей соответственно", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Глава региона обратил внимание, что с 1 января в регионе прожиточный минимум для детей составляет 21 120 рублей. "Надо привязать размер личных расходов к прожиточному минимуму, чтобы индексация проводилась вовремя. Поручил соцблоку вместе с минфином исправить ситуацию. Жду доклада об исполнении через месяц", - добавил губернатор. Дегтярев поднял вопрос реализации законных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в детдомах и других подобных учреждениях, в ходе состоявшегося в понедельник заседания президиума правительства Хабаровского края.
https://ria.ru/20211015/detdom-1754690457.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев
08:56 13.02.2023 (обновлено: 08:57 13.02.2023)
Выплаты на личные расходы в детдомах в Хабаровском крае увеличат в 20 раз
Дегтярев: выплаты на личные расходы в детдомах в Хабаровском крае увеличат в 20 раз
ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости.
В Хабаровском крае для воспитанников детских домов поручено увеличить выплаты на личные расходы в 20 раз, заявил
губернатор региона Михаил Дегтярев.
"Устраняем несправедливость. С 2017 года воспитанники детских домов на личные – карманные – расходы получают от 30 до 150 рублей в месяц. На сумму в 30 рублей могут рассчитывать дети 6-8 лет. Ребята 9-12 лет получают – 70 рублей, а подростки 13 лет и до 18 лет 150 рублей в месяц. Суммы должны быть больше нынешних! Мы имеем возможность увеличить эти выплаты в 20 раз! Чтобы ребята получали 600, 1000 и 3000 рублей соответственно", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Глава региона обратил внимание, что с 1 января в регионе прожиточный минимум для детей составляет 21 120 рублей.
"Надо привязать размер личных расходов к прожиточному минимуму, чтобы индексация проводилась вовремя. Поручил соцблоку вместе с минфином исправить ситуацию. Жду доклада об исполнении через месяц", - добавил губернатор.
Дегтярев поднял вопрос реализации законных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в детдомах и других подобных учреждениях, в ходе состоявшегося в понедельник заседания президиума правительства Хабаровского края.