https://ria.ru/20230213/deeskalatsiya-1851607274.html
Москва надеется на деэскалацию на Корейском полуострове, заявили в МИД
Москва надеется на деэскалацию на Корейском полуострове, заявили в МИД - РИА Новости, 13.02.2023
Москва надеется на деэскалацию на Корейском полуострове, заявили в МИД
Москва надеется, что силовые методы решения корейской проблемы потерпят крах, наступит деэскалация, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:16
2023-02-13T09:16
2023-02-13T10:07
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
корейский полуостров
россия
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Москва надеется, что силовые методы решения корейской проблемы потерпят крах, наступит деэскалация, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Надеемся, что – как это неоднократно бывало за более чем семидесятилетнюю историю противостояния – силовые методы потерпят крах и сегодняшняя тенденция к обострению неизбежно сменится поиском путей деэскалации и взаимовыгодных развязок в сфере безопасности", - сказал дипломат. По его словам, наиболее надежным способом выйти на прочные договоренности в этой области остается многосторонний политико-дипломатический процесс, направленный на создание в регионе системы мира, в которой будут учтены законные озабоченности всех заинтересованных сторон и предоставлены надежные гарантии безопасности друг другу. "Готовы продолжать прикладывать усилия для скорейшего возобновления такого диалога", - добавил он. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, корейский полуостров, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Андрей Руденко, Корейский полуостров, Россия
09:16 13.02.2023 (обновлено: 10:07 13.02.2023)
Москва надеется на деэскалацию на Корейском полуострове, заявили в МИД
Дипломат Руденко: Россия готова приложить усилия для деэскалации на Корейском полуострове
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Москва надеется, что силовые методы решения корейской проблемы потерпят крах, наступит деэскалация, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Надеемся, что – как это неоднократно бывало за более чем семидесятилетнюю историю противостояния – силовые методы потерпят крах и сегодняшняя тенденция к обострению неизбежно сменится поиском путей деэскалации и взаимовыгодных развязок в сфере безопасности", - сказал дипломат.
По его словам, наиболее надежным способом выйти на прочные договоренности в этой области остается многосторонний политико-дипломатический процесс, направленный на создание в регионе системы мира, в которой будут учтены законные озабоченности всех заинтересованных сторон и предоставлены надежные гарантии безопасности друг другу.
"Готовы продолжать прикладывать усилия для скорейшего возобновления такого диалога", - добавил он.