https://ria.ru/20230213/deeskalatsiya-1851607274.html

Москва надеется на деэскалацию на Корейском полуострове, заявили в МИД

Москва надеется на деэскалацию на Корейском полуострове, заявили в МИД - РИА Новости, 13.02.2023

Москва надеется на деэскалацию на Корейском полуострове, заявили в МИД

Москва надеется, что силовые методы решения корейской проблемы потерпят крах, наступит деэскалация, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:16

2023-02-13T09:16

2023-02-13T10:07

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

корейский полуостров

россия

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Москва надеется, что силовые методы решения корейской проблемы потерпят крах, наступит деэскалация, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Надеемся, что – как это неоднократно бывало за более чем семидесятилетнюю историю противостояния – силовые методы потерпят крах и сегодняшняя тенденция к обострению неизбежно сменится поиском путей деэскалации и взаимовыгодных развязок в сфере безопасности", - сказал дипломат. По его словам, наиболее надежным способом выйти на прочные договоренности в этой области остается многосторонний политико-дипломатический процесс, направленный на создание в регионе системы мира, в которой будут учтены законные озабоченности всех заинтересованных сторон и предоставлены надежные гарантии безопасности друг другу. "Готовы продолжать прикладывать усилия для скорейшего возобновления такого диалога", - добавил он. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230213/kndr-1851592654.html

корейский полуостров

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, корейский полуостров, россия