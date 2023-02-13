https://ria.ru/20230213/chipy-1851726121.html
Британские производители чипов задумались о переносе бизнеса в США и ЕС
Британские производители чипов задумались о переносе бизнеса в США и ЕС - РИА Новости, 13.02.2023
Британские производители чипов задумались о переносе бизнеса в США и ЕС
Ряд британских компаний-производителей полупроводников рассматривают вариант перенести бизнес в США или страну Евросоюза, если правительство Великобритании не... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:00
2023-02-13T16:00
2023-02-13T16:00
великобритания
сша
уэльс
джо байден
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577158170_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04dcc60cfea441a0e16aacbc7f1aaca7.jpg
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Ряд британских компаний-производителей полупроводников рассматривают вариант перенести бизнес в США или страну Евросоюза, если правительство Великобритании не представит в ближайшее время стратегию и пакет финансовой поддержки для развития отрасли в стране, сообщает в понедельник телеканал CNBC. Полупроводники используются почти во всех электронных устройствах: смартфонах, компьютерах, электромобилях, аппаратах ИВЛ, космических спутниках. "Должен быть смысл для таких компаний, как наша, продолжать работать и производить здесь, и, если за границей существует больше потенциальных экономических преимуществ и пакетов поддержки со стороны правительства, тогда релокация является единственным разумным бизнес-решением", - сказал телеканалу глава британской фирмы по производству чипов Pragmatic Semiconductor Скотт Уайт. Кроме того, ранее о своем намерении рассмотреть решение перенести бизнес в США или ЕС, если власти не установят стратегию в ближайшие полгода, предупредила базирующаяся в Уэльсе компания IQE, сообщает CNBC. Президент США Джо Байден в 2022 году принял закон о чипах и науке, предполагающий выделение 52 миллиардов долларов на стимулирование производства полупроводников в стране. Евросоюз, в свою очередь, выделил 43 миллиарда евро для развития отрасли в Европе и достижения цели производить 20% всех чипов в мире к 2030 году, передает телеканал. По мнению руководителей компаний технологической отрасли, отсутствие подобной стратегии для британских компаний наносит ущерб их конкурентоспособности, говорится в статье. Агентство Блумберг ранее сообщало со ссылкой на официальные лица, что правительство Великобритании будет субсидировать компании, производящие полупроводники, для развития этой отрасли и снижения зависимости от других стран. Ранее комитет британского парламента по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии раскритиковал правительство за отсутствие стратегии развития отрасли полупроводников.
https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844333843.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221206/moskva-1836751756.html
великобритания
сша
уэльс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577158170_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36b9ed9121bad2cdfe9f9bbadd1404f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, сша, уэльс, джо байден, евросоюз, в мире
Великобритания, США, Уэльс, Джо Байден, Евросоюз, В мире
Британские производители чипов задумались о переносе бизнеса в США и ЕС
Британские производители чипов могут переехать в США и ЕС при отсутствии поддержки властей
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости.
Ряд британских компаний-производителей полупроводников рассматривают вариант перенести бизнес в США или страну Евросоюза, если правительство Великобритании не представит в ближайшее время стратегию и пакет финансовой поддержки для развития отрасли в стране, сообщает
в понедельник телеканал CNBC.
Полупроводники используются почти во всех электронных устройствах: смартфонах, компьютерах, электромобилях, аппаратах ИВЛ, космических спутниках.
"Должен быть смысл для таких компаний, как наша, продолжать работать и производить здесь, и, если за границей существует больше потенциальных экономических преимуществ и пакетов поддержки со стороны правительства, тогда релокация является единственным разумным бизнес-решением", - сказал телеканалу глава британской фирмы по производству чипов Pragmatic Semiconductor Скотт Уайт.
Кроме того, ранее о своем намерении рассмотреть решение перенести бизнес в США или ЕС
, если власти не установят стратегию в ближайшие полгода, предупредила базирующаяся в Уэльсе
компания IQE, сообщает CNBC.
Президент США Джо Байден
в 2022 году принял закон о чипах и науке, предполагающий выделение 52 миллиардов долларов на стимулирование производства полупроводников в стране. Евросоюз, в свою очередь, выделил 43 миллиарда евро для развития отрасли в Европе
и достижения цели производить 20% всех чипов в мире к 2030 году, передает телеканал.
По мнению руководителей компаний технологической отрасли, отсутствие подобной стратегии для британских компаний наносит ущерб их конкурентоспособности, говорится в статье.
Агентство Блумберг ранее сообщало со ссылкой на официальные лица, что правительство Великобритании будет субсидировать компании, производящие полупроводники, для развития этой отрасли и снижения зависимости от других стран. Ранее комитет британского парламента по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии раскритиковал правительство за отсутствие стратегии развития отрасли полупроводников.