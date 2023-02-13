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Британские производители чипов задумались о переносе бизнеса в США и ЕС - РИА Новости, 13.02.2023
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Британские производители чипов задумались о переносе бизнеса в США и ЕС
Британские производители чипов задумались о переносе бизнеса в США и ЕС - РИА Новости, 13.02.2023
Британские производители чипов задумались о переносе бизнеса в США и ЕС
Ряд британских компаний-производителей полупроводников рассматривают вариант перенести бизнес в США или страну Евросоюза, если правительство Великобритании не... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:00
2023-02-13T16:00
великобритания
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уэльс
джо байден
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Ряд британских компаний-производителей полупроводников рассматривают вариант перенести бизнес в США или страну Евросоюза, если правительство Великобритании не представит в ближайшее время стратегию и пакет финансовой поддержки для развития отрасли в стране, сообщает в понедельник телеканал CNBC. Полупроводники используются почти во всех электронных устройствах: смартфонах, компьютерах, электромобилях, аппаратах ИВЛ, космических спутниках. "Должен быть смысл для таких компаний, как наша, продолжать работать и производить здесь, и, если за границей существует больше потенциальных экономических преимуществ и пакетов поддержки со стороны правительства, тогда релокация является единственным разумным бизнес-решением", - сказал телеканалу глава британской фирмы по производству чипов Pragmatic Semiconductor Скотт Уайт. Кроме того, ранее о своем намерении рассмотреть решение перенести бизнес в США или ЕС, если власти не установят стратегию в ближайшие полгода, предупредила базирующаяся в Уэльсе компания IQE, сообщает CNBC. Президент США Джо Байден в 2022 году принял закон о чипах и науке, предполагающий выделение 52 миллиардов долларов на стимулирование производства полупроводников в стране. Евросоюз, в свою очередь, выделил 43 миллиарда евро для развития отрасли в Европе и достижения цели производить 20% всех чипов в мире к 2030 году, передает телеканал. По мнению руководителей компаний технологической отрасли, отсутствие подобной стратегии для британских компаний наносит ущерб их конкурентоспособности, говорится в статье. Агентство Блумберг ранее сообщало со ссылкой на официальные лица, что правительство Великобритании будет субсидировать компании, производящие полупроводники, для развития этой отрасли и снижения зависимости от других стран. Ранее комитет британского парламента по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии раскритиковал правительство за отсутствие стратегии развития отрасли полупроводников.
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великобритания, сша, уэльс, джо байден, евросоюз, в мире
Великобритания, США, Уэльс, Джо Байден, Евросоюз, В мире
16:00 13.02.2023
 
Британские производители чипов задумались о переносе бизнеса в США и ЕС

Британские производители чипов могут переехать в США и ЕС при отсутствии поддержки властей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМикросхемы
Микросхемы - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Ряд британских компаний-производителей полупроводников рассматривают вариант перенести бизнес в США или страну Евросоюза, если правительство Великобритании не представит в ближайшее время стратегию и пакет финансовой поддержки для развития отрасли в стране, сообщает в понедельник телеканал CNBC.
Полупроводники используются почти во всех электронных устройствах: смартфонах, компьютерах, электромобилях, аппаратах ИВЛ, космических спутниках.
"Должен быть смысл для таких компаний, как наша, продолжать работать и производить здесь, и, если за границей существует больше потенциальных экономических преимуществ и пакетов поддержки со стороны правительства, тогда релокация является единственным разумным бизнес-решением", - сказал телеканалу глава британской фирмы по производству чипов Pragmatic Semiconductor Скотт Уайт.
Кроме того, ранее о своем намерении рассмотреть решение перенести бизнес в США или ЕС, если власти не установят стратегию в ближайшие полгода, предупредила базирующаяся в Уэльсе компания IQE, сообщает CNBC.
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Президент США Джо Байден в 2022 году принял закон о чипах и науке, предполагающий выделение 52 миллиардов долларов на стимулирование производства полупроводников в стране. Евросоюз, в свою очередь, выделил 43 миллиарда евро для развития отрасли в Европе и достижения цели производить 20% всех чипов в мире к 2030 году, передает телеканал.
По мнению руководителей компаний технологической отрасли, отсутствие подобной стратегии для британских компаний наносит ущерб их конкурентоспособности, говорится в статье.
Агентство Блумберг ранее сообщало со ссылкой на официальные лица, что правительство Великобритании будет субсидировать компании, производящие полупроводники, для развития этой отрасли и снижения зависимости от других стран. Ранее комитет британского парламента по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии раскритиковал правительство за отсутствие стратегии развития отрасли полупроводников.
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