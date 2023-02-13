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В Челябинской области судят главу курорта за гибель девочки в бассейне - РИА Новости, 13.02.2023
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Туризм
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В Челябинской области судят главу курорта за гибель девочки в бассейне
В Челябинской области судят главу курорта за гибель девочки в бассейне - РИА Новости, 13.02.2023
В Челябинской области судят главу курорта за гибель девочки в бассейне
В суд направлено уголовное дело в отношении бывшей руководительницы термального комплекса в Челябинской области, где в праздничный день в бассейне утонула... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:17
2023-02-13T14:17
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туризм
челябинская область
еткульский район
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшей руководительницы термального комплекса в Челябинской области, где в праздничный день в бассейне утонула 11-летняя девочка, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщало следствие, днем 23 февраля 2022 года в бассейне в Еткульском районе нашли тело 11-летней девочки – предварительно было установлено, что ее волосы засосало в отверстие для слива воды, и ребенок не смог вынырнуть на поверхность. Позже суд приостанавливал работу термальных бассейнов ООО "Уральские горячие источники "Баден-Баден". "Прокуратура Еткульского района Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора комплекса", – говорится в сообщении. Следствие выяснило, что нырнувшая в джакузи девочка волосами зацепилась за разболтавшийся в местах крепления металлический диск для поступления аэрированной воды. Погубили ребенка в том числе ненадлежащая квалификация спасателей-стажеров, их неорганизованность и недостаточное количество в условиях наплыва посетителей, а также отсутствие дежурного медицинского персонала. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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новости - туризм, туризм, челябинская область, еткульский район, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Челябинская область, Еткульский район, Происшествия
14:17 13.02.2023
 
В Челябинской области судят главу курорта за гибель девочки в бассейне

Экс-главу термального курорта будут судить под Челябинском за гибель в бассейне девочки

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшей руководительницы термального комплекса в Челябинской области, где в праздничный день в бассейне утонула 11-летняя девочка, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщало следствие, днем 23 февраля 2022 года в бассейне в Еткульском районе нашли тело 11-летней девочки – предварительно было установлено, что ее волосы засосало в отверстие для слива воды, и ребенок не смог вынырнуть на поверхность. Позже суд приостанавливал работу термальных бассейнов ООО "Уральские горячие источники "Баден-Баден".
"Прокуратура Еткульского района Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора комплекса", – говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что нырнувшая в джакузи девочка волосами зацепилась за разболтавшийся в местах крепления металлический диск для поступления аэрированной воды. Погубили ребенка в том числе ненадлежащая квалификация спасателей-стажеров, их неорганизованность и недостаточное количество в условиях наплыва посетителей, а также отсутствие дежурного медицинского персонала.
Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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