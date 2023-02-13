https://ria.ru/20230213/chelyabinsk-1851695950.html

В Челябинской области судят главу курорта за гибель девочки в бассейне

В Челябинской области судят главу курорта за гибель девочки в бассейне - РИА Новости, 13.02.2023

В Челябинской области судят главу курорта за гибель девочки в бассейне

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшей руководительницы термального комплекса в Челябинской области, где в праздничный день в бассейне утонула... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:17

2023-02-13T14:17

2023-02-13T14:17

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшей руководительницы термального комплекса в Челябинской области, где в праздничный день в бассейне утонула 11-летняя девочка, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщало следствие, днем 23 февраля 2022 года в бассейне в Еткульском районе нашли тело 11-летней девочки – предварительно было установлено, что ее волосы засосало в отверстие для слива воды, и ребенок не смог вынырнуть на поверхность. Позже суд приостанавливал работу термальных бассейнов ООО "Уральские горячие источники "Баден-Баден". "Прокуратура Еткульского района Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора комплекса", – говорится в сообщении. Следствие выяснило, что нырнувшая в джакузи девочка волосами зацепилась за разболтавшийся в местах крепления металлический диск для поступления аэрированной воды. Погубили ребенка в том числе ненадлежащая квалификация спасателей-стажеров, их неорганизованность и недостаточное количество в условиях наплыва посетителей, а также отсутствие дежурного медицинского персонала. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

https://ria.ru/20230121/turist-1846462094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, челябинская область, еткульский район, происшествия