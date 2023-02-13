https://ria.ru/20230213/chekhiya-1851779894.html
Премьер Чехии не видит смысла полностью рвать дипотношения с Россией
Премьер Чехии не видит смысла полностью рвать дипотношения с Россией - РИА Новости, 13.02.2023
Премьер Чехии не видит смысла полностью рвать дипотношения с Россией
Чехия поддерживает минимальные дипломатические отношения с Россией и не видит необходимости полностью их прекращать, заявил в понедельник чешский премьер Петр... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:34
2023-02-13T18:34
2023-02-13T18:34
в мире
россия
чехия
петр фиала
санкции в отношении россии
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ПРАГА, 13 фев – РИА Новости. Чехия поддерживает минимальные дипломатические отношения с Россией и не видит необходимости полностью их прекращать, заявил в понедельник чешский премьер Петр Фиала. "Чехия имеет минимальные дипломатические отношения с РФ. Я не думаю, что мы должны полностью прекратить их. Мы можем подумать об этом, но я не вижу в этом смысла. Какие-то связи всегда должны работать. В России много чешских граждан", - сказал Фиала, выступая перед студентами Горного университета в городе Острава. В воскресенье замглавы чешского МИД Мартин Дворжак заявил, что время для высылки посла России из Чехии по примеру стран Балтии "еще не пришло".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, чехия, петр фиала, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Чехия, Петр Фиала, Санкции в отношении России
Премьер Чехии не видит смысла полностью рвать дипотношения с Россией
Премьер Чехии Фиала заявил, что не считает нужным полностью рвать дипотношения с Россией