https://ria.ru/20230213/chekhiya-1851779894.html

Премьер Чехии не видит смысла полностью рвать дипотношения с Россией

Премьер Чехии не видит смысла полностью рвать дипотношения с Россией - РИА Новости, 13.02.2023

Премьер Чехии не видит смысла полностью рвать дипотношения с Россией

Чехия поддерживает минимальные дипломатические отношения с Россией и не видит необходимости полностью их прекращать, заявил в понедельник чешский премьер Петр... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T18:34

2023-02-13T18:34

2023-02-13T18:34

в мире

россия

чехия

петр фиала

санкции в отношении россии

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ПРАГА, 13 фев – РИА Новости. Чехия поддерживает минимальные дипломатические отношения с Россией и не видит необходимости полностью их прекращать, заявил в понедельник чешский премьер Петр Фиала. "Чехия имеет минимальные дипломатические отношения с РФ. Я не думаю, что мы должны полностью прекратить их. Мы можем подумать об этом, но я не вижу в этом смысла. Какие-то связи всегда должны работать. В России много чешских граждан", - сказал Фиала, выступая перед студентами Горного университета в городе Острава. В воскресенье замглавы чешского МИД Мартин Дворжак заявил, что время для высылки посла России из Чехии по примеру стран Балтии "еще не пришло".

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848947589.html

россия

чехия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, чехия, петр фиала, санкции в отношении россии