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Премьер Чехии не видит смысла полностью рвать дипотношения с Россией - РИА Новости, 13.02.2023
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Премьер Чехии не видит смысла полностью рвать дипотношения с Россией
Премьер Чехии не видит смысла полностью рвать дипотношения с Россией - РИА Новости, 13.02.2023
Премьер Чехии не видит смысла полностью рвать дипотношения с Россией
Чехия поддерживает минимальные дипломатические отношения с Россией и не видит необходимости полностью их прекращать, заявил в понедельник чешский премьер Петр... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:34
2023-02-13T18:34
в мире
россия
чехия
петр фиала
санкции в отношении россии
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ПРАГА, 13 фев – РИА Новости. Чехия поддерживает минимальные дипломатические отношения с Россией и не видит необходимости полностью их прекращать, заявил в понедельник чешский премьер Петр Фиала. "Чехия имеет минимальные дипломатические отношения с РФ. Я не думаю, что мы должны полностью прекратить их. Мы можем подумать об этом, но я не вижу в этом смысла. Какие-то связи всегда должны работать. В России много чешских граждан", - сказал Фиала, выступая перед студентами Горного университета в городе Острава. В воскресенье замглавы чешского МИД Мартин Дворжак заявил, что время для высылки посла России из Чехии по примеру стран Балтии "еще не пришло".
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в мире, россия, чехия, петр фиала, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Чехия, Петр Фиала, Санкции в отношении России
18:34 13.02.2023
 
Премьер Чехии не видит смысла полностью рвать дипотношения с Россией

Премьер Чехии Фиала заявил, что не считает нужным полностью рвать дипотношения с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер Чехии Петр Фиала
Премьер Чехии Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер Чехии Петр Фиала. Архивное фото
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ПРАГА, 13 фев – РИА Новости. Чехия поддерживает минимальные дипломатические отношения с Россией и не видит необходимости полностью их прекращать, заявил в понедельник чешский премьер Петр Фиала.
"Чехия имеет минимальные дипломатические отношения с РФ. Я не думаю, что мы должны полностью прекратить их. Мы можем подумать об этом, но я не вижу в этом смысла. Какие-то связи всегда должны работать. В России много чешских граждан", - сказал Фиала, выступая перед студентами Горного университета в городе Острава.
В воскресенье замглавы чешского МИД Мартин Дворжак заявил, что время для высылки посла России из Чехии по примеру стран Балтии "еще не пришло".
Избранный президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 13:40Специальная военная операция на Украине
Новый президент Чехии выступил за переговоры по Украине
 
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