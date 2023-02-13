https://ria.ru/20230213/caesar-1851648951.html

На Украине заявили, что Дания передала Киеву все свои установки CAESAR

На Украине заявили, что Дания передала Киеву все свои установки CAESAR - РИА Новости, 13.02.2023

На Украине заявили, что Дания передала Киеву все свои установки CAESAR

Министерство обороны Украины заявило, что Дания передала Киеву все свои самоходные артиллерийские установки CAESAR. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:56

2023-02-13T11:56

2023-02-13T11:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дания

министерство обороны украины

оружие

европа

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило, что Дания передала Киеву все свои самоходные артиллерийские установки CAESAR. В январе СМИ со ссылкой на датского министра обороны сообщали, что власти Дании решили передать Украине все 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции. "Дания передала Украине все свои самоходные установки CAESAR. Настоящий друг, который знает, что наша битва - это битва Европы", - говорится в сообщении украинского минобороны в Twitter, которое также содержит видео с благодарностями Дании. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230213/patriot-1851648507.html

https://ria.ru/20230213/nato-1851644090.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, дания, министерство обороны украины, оружие, европа