https://ria.ru/20230213/caesar-1851648951.html
На Украине заявили, что Дания передала Киеву все свои установки CAESAR
На Украине заявили, что Дания передала Киеву все свои установки CAESAR - РИА Новости, 13.02.2023
На Украине заявили, что Дания передала Киеву все свои установки CAESAR
Министерство обороны Украины заявило, что Дания передала Киеву все свои самоходные артиллерийские установки CAESAR. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:56
2023-02-13T11:56
2023-02-13T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дания
министерство обороны украины
оружие
европа
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило, что Дания передала Киеву все свои самоходные артиллерийские установки CAESAR. В январе СМИ со ссылкой на датского министра обороны сообщали, что власти Дании решили передать Украине все 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции. "Дания передала Украине все свои самоходные установки CAESAR. Настоящий друг, который знает, что наша битва - это битва Европы", - говорится в сообщении украинского минобороны в Twitter, которое также содержит видео с благодарностями Дании. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230213/patriot-1851648507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, дания, министерство обороны украины, оружие, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дания, Министерство обороны Украины, Оружие, Европа
На Украине заявили, что Дания передала Киеву все свои установки CAESAR
Минобороны Украины заявило, что Дания передала Киеву все 19 САУ CAESAR