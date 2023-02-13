https://ria.ru/20230213/buryatiya-1851598013.html
В Бурятии около 400 человек эвакуировали из школы из-за возгорания
В Бурятии около 400 человек эвакуировали из школы из-за возгорания - РИА Новости, 13.02.2023
В Бурятии около 400 человек эвакуировали из школы из-за возгорания
Около 400 учащихся и сотрудников эвакуировали из школы в столице Бурятии в понедельник из-за возгорания на третьем этаже, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T07:43
2023-02-13T07:43
2023-02-13T12:03
происшествия
улан-удэ
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 13 фев - РИА Новости. Около 400 учащихся и сотрудников эвакуировали из школы в столице Бурятии в понедельник из-за возгорания на третьем этаже, сообщило ГУМЧС по региону. "Сегодня утром поступило сообщение о том, что произошло загорание на третьем этаже средней общеобразовательной школы № 40 в г. Улан-Удэ. Эвакуированы 327 учащихся и 34 человека персонала", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Отмечается, что в настоящее время возгорание ликвидировано. На месте работает дознаватель МЧС России. Все обстоятельства выясняются."Прокуратура республики организовала проверку в связи с возникновением 13 февраля 2023 года пожара в здании МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №40 г. Улан-Удэ". В ходе проверки будет дана оценка соблюдению администрацией образовательной организации, должностными лицами требований закона об обеспечении пожарной безопасности учащихся в период обучения", - говорится в сообщении надзорного ведомства в телеграм-канале.
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происшествия, улан-удэ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:43 13.02.2023 (обновлено: 12:03 13.02.2023)
В Бурятии около 400 человек эвакуировали из школы из-за возгорания
В Бурятии около 400 человек эвакуировали из школы в Улан-Удэ из-за возгорания