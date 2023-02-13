https://ria.ru/20230213/brahmos-1851601564.html

Директор BrahMos рассказал о преимуществах этой ракеты

Директор BrahMos рассказал о преимуществах этой ракеты - РИА Новости, 13.02.2023

Директор BrahMos рассказал о преимуществах этой ракеты

Ракеты Brahmos быстрее, точнее и универсальнее, чем многие другие ракеты в мире, заявил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:29

2023-02-13T08:29

2023-02-13T08:29

безопасность

россия

москва

brahmos aerospace

нпо машиностроения

брамос

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Ракеты Brahmos быстрее, точнее и универсальнее, чем многие другие ракеты в мире, заявил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране. "Мы постоянно говорим, что Brahmos сверхзвуковая. Фактически я бы сказал, единственная сверхзвуковая крылатая ракета за пределами России, потому что у России она тоже есть. Так что сверхзвуковая скорость - его самое большое преимущество", - отметил он. По его словам, скорость ракеты в три раза больше, чем у других, а доставленной энергии в девять раз больше по сравнению с другими ракетами. Еще одним преимуществом этой ракеты является ее универсальность для всех трех родов войск – армии, флота и авиации. BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".

https://ria.ru/20230213/brahmos-1851600333.html

https://ria.ru/20230213/brahmos-1851600092.html

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, москва, brahmos aerospace, нпо машиностроения, брамос