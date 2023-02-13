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Директор BrahMos рассказал о преимуществах этой ракеты - РИА Новости, 13.02.2023
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Директор BrahMos рассказал о преимуществах этой ракеты
Директор BrahMos рассказал о преимуществах этой ракеты - РИА Новости, 13.02.2023
Директор BrahMos рассказал о преимуществах этой ракеты
Ракеты Brahmos быстрее, точнее и универсальнее, чем многие другие ракеты в мире, заявил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:29
2023-02-13T08:29
безопасность
россия
москва
brahmos aerospace
нпо машиностроения
брамос
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Ракеты Brahmos быстрее, точнее и универсальнее, чем многие другие ракеты в мире, заявил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране. "Мы постоянно говорим, что Brahmos сверхзвуковая. Фактически я бы сказал, единственная сверхзвуковая крылатая ракета за пределами России, потому что у России она тоже есть. Так что сверхзвуковая скорость - его самое большое преимущество", - отметил он. По его словам, скорость ракеты в три раза больше, чем у других, а доставленной энергии в девять раз больше по сравнению с другими ракетами. Еще одним преимуществом этой ракеты является ее универсальность для всех трех родов войск – армии, флота и авиации. BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".
https://ria.ru/20230213/brahmos-1851600333.html
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безопасность, россия, москва, brahmos aerospace, нпо машиностроения, брамос
Безопасность, Россия, Москва, BrahMos Aerospace, НПО Машиностроения, Брамос
08:29 13.02.2023
 
Директор BrahMos рассказал о преимуществах этой ракеты

Директор BrahMos Атул Динкар Ране рассказал о преимуществах этой ракеты перед другими

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в медиабанкПродукция предприятия "Брамос"
Продукция предприятия Брамос - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Продукция предприятия "Брамос". Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Ракеты Brahmos быстрее, точнее и универсальнее, чем многие другие ракеты в мире, заявил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране.
"Мы постоянно говорим, что Brahmos сверхзвуковая. Фактически я бы сказал, единственная сверхзвуковая крылатая ракета за пределами России, потому что у России она тоже есть. Так что сверхзвуковая скорость - его самое большое преимущество", - отметил он.
Универсальная крылатая ракета BrahMos - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
08:18
Производство ракет Brahmos NG может стартовать в конце 2025 года
По его словам, скорость ракеты в три раза больше, чем у других, а доставленной энергии в девять раз больше по сравнению с другими ракетами.
"Это только из-за скорости и веса. Ракета также очень точная ... У нас было около 100 пусков из ракетного комплекса Brahmos с высокой точностью, так что это доказано. Наши вооруженные силы очень довольны точностью", - добавил Ране.
Еще одним преимуществом этой ракеты является ее универсальность для всех трех родов войск – армии, флота и авиации.
"Самое большое преимущество в том, что это одна ракета для всех трех сил. Очень небольшая разница между наземной версией и корабельной версией. Наземный вариант и корабельный вариант фактически один и тот же. В воздушном варианте есть небольшая модификация, потому что она для самолетов, в остальном это та же ракета, производить ее намного проще, так как она универсальна", - отметил директор Brahmos.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".
Ракеты Брамос производства России и Индии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
08:16
Директор Brahmos заявил, что санкции не сказались на работе компании
 
БезопасностьРоссияМоскваBrahMos AerospaceНПО МашиностроенияБрамос
 
 
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