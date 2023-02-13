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Директор Brahmos заявил, что санкции не сказались на работе компании - РИА Новости, 13.02.2023
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Директор Brahmos заявил, что санкции не сказались на работе компании
Директор Brahmos заявил, что санкции не сказались на работе компании - РИА Новости, 13.02.2023
Директор Brahmos заявил, что санкции не сказались на работе компании
Санкции против России не сказались на работе компании Brahmos, сообщил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:16
2023-02-13T08:16
экономика
россия
москва
brahmos aerospace
нпо машиностроения
брамос
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев - РИА Новости. Санкции против России не сказались на работе компании Brahmos, сообщил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране. "У нас действительно есть товары, поступающие из России для BrahMos. Доверие, которое мы завоевали у наших партнеров по совместному предприятию и Российской Федерации, настолько велико, что они оказывают нам услуги, даже несмотря на финансовые санкции. Да, финансовые санкции помешали нам переводить деньги в Россию. Но мы видим, как преодолеть это… Это будет продолжаться, мы посмотрим, как отправить деньги, потому что, в конце концов, BrahMos - это совместное предприятие, поэтому оно выдержит любое вмешательство с любой стороны", - сказал Ране. BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО Машиностроения".
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экономика, россия, москва, brahmos aerospace, нпо машиностроения, брамос
Экономика, Россия, Москва, BrahMos Aerospace, НПО Машиностроения, Брамос
08:16 13.02.2023
 
Директор Brahmos заявил, что санкции не сказались на работе компании

Директор Brahmos Ране заявил, что санкции против России не сказались на работе компании

© AP Photo / Dmitri LovetskyРакеты "Брамос" производства России и Индии
Ракеты Брамос производства России и Индии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Ракеты "Брамос" производства России и Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев - РИА Новости. Санкции против России не сказались на работе компании Brahmos, сообщил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране.
"У нас действительно есть товары, поступающие из России для BrahMos. Доверие, которое мы завоевали у наших партнеров по совместному предприятию и Российской Федерации, настолько велико, что они оказывают нам услуги, даже несмотря на финансовые санкции. Да, финансовые санкции помешали нам переводить деньги в Россию. Но мы видим, как преодолеть это… Это будет продолжаться, мы посмотрим, как отправить деньги, потому что, в конце концов, BrahMos - это совместное предприятие, поэтому оно выдержит любое вмешательство с любой стороны", - сказал Ране.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО Машиностроения".
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ЭкономикаРоссияМоскваBrahMos AerospaceНПО МашиностроенияБрамос
 
 
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