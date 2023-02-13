https://ria.ru/20230213/brahmos-1851600092.html
Директор Brahmos заявил, что санкции не сказались на работе компании
Директор Brahmos заявил, что санкции не сказались на работе компании - РИА Новости, 13.02.2023
Директор Brahmos заявил, что санкции не сказались на работе компании
Санкции против России не сказались на работе компании Brahmos, сообщил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:16
2023-02-13T08:16
2023-02-13T08:16
экономика
россия
москва
brahmos aerospace
нпо машиностроения
брамос
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев - РИА Новости. Санкции против России не сказались на работе компании Brahmos, сообщил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране. "У нас действительно есть товары, поступающие из России для BrahMos. Доверие, которое мы завоевали у наших партнеров по совместному предприятию и Российской Федерации, настолько велико, что они оказывают нам услуги, даже несмотря на финансовые санкции. Да, финансовые санкции помешали нам переводить деньги в Россию. Но мы видим, как преодолеть это… Это будет продолжаться, мы посмотрим, как отправить деньги, потому что, в конце концов, BrahMos - это совместное предприятие, поэтому оно выдержит любое вмешательство с любой стороны", - сказал Ране. BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО Машиностроения".
https://ria.ru/20210720/rakety-1741975985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, brahmos aerospace, нпо машиностроения, брамос
Экономика, Россия, Москва, BrahMos Aerospace, НПО Машиностроения, Брамос
Директор Brahmos заявил, что санкции не сказались на работе компании
Директор Brahmos Ране заявил, что санкции против России не сказались на работе компании
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев - РИА Новости. Санкции против России не сказались на работе компании Brahmos, сообщил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране.
"У нас действительно есть товары, поступающие из России для BrahMos. Доверие, которое мы завоевали у наших партнеров по совместному предприятию и Российской Федерации, настолько велико, что они оказывают нам услуги, даже несмотря на финансовые санкции. Да, финансовые санкции помешали нам переводить деньги в Россию. Но мы видим, как преодолеть это… Это будет продолжаться, мы посмотрим, как отправить деньги, потому что, в конце концов, BrahMos - это совместное предприятие, поэтому оно выдержит любое вмешательство с любой стороны", - сказал Ране.
BrahMos Aerospace
- совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва
. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО Машиностроения
".