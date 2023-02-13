https://ria.ru/20230213/brahmos-1851600092.html

Директор Brahmos заявил, что санкции не сказались на работе компании

Директор Brahmos заявил, что санкции не сказались на работе компании - РИА Новости, 13.02.2023

Директор Brahmos заявил, что санкции не сказались на работе компании

Санкции против России не сказались на работе компании Brahmos, сообщил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:16

2023-02-13T08:16

2023-02-13T08:16

экономика

россия

москва

brahmos aerospace

нпо машиностроения

брамос

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев - РИА Новости. Санкции против России не сказались на работе компании Brahmos, сообщил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране. "У нас действительно есть товары, поступающие из России для BrahMos. Доверие, которое мы завоевали у наших партнеров по совместному предприятию и Российской Федерации, настолько велико, что они оказывают нам услуги, даже несмотря на финансовые санкции. Да, финансовые санкции помешали нам переводить деньги в Россию. Но мы видим, как преодолеть это… Это будет продолжаться, мы посмотрим, как отправить деньги, потому что, в конце концов, BrahMos - это совместное предприятие, поэтому оно выдержит любое вмешательство с любой стороны", - сказал Ране. BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО Машиностроения".

https://ria.ru/20210720/rakety-1741975985.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, москва, brahmos aerospace, нпо машиностроения, брамос