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Опрос: большинство перуанцев выступили против президента страны Болуарте - РИА Новости, 13.02.2023
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Опрос: большинство перуанцев выступили против президента страны Болуарте
Опрос: большинство перуанцев выступили против президента страны Болуарте - РИА Новости, 13.02.2023
Опрос: большинство перуанцев выступили против президента страны Болуарте
Большинство перуанцев (76% населения) считают, что президент страны Дина Болуарте должна сложить свои полномочия, свидетельствуют результаты опроса,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:27
2023-02-13T14:27
в мире
перу
дина болуарте
педро кастильо
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Большинство перуанцев (76% населения) считают, что президент страны Дина Болуарте должна сложить свои полномочия, свидетельствуют результаты опроса, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos Group по заказу телеканала America Television. Согласно результатам опроса, 76% респондентов считают, что президент должна сложить свои полномочия и в стране должны быть проведены выборы. Как отмечается в исследовании, 74% опрошенных не поддерживают политику нынешнего президента. Кроме того, 82% не одобряют политику парламента Перу. Что касается проведения досрочных президентских выборов, 70% опрошенных хотят, чтобы выборы были проведены в 2023 году, 22% считают, что они должны быть организованы в 2024 году, а 7% выступают за выборы в 2026 году. Как показал опрос, только 21% респондентов выступают за проведение избирательных реформ до проведения выборов в стране. Опрос проводился с 9 по 10 февраля 2023 года. В нем участвовали 1210 жителей Перу. Статистическая погрешность опроса составляет 2,8 процента. Акции протеста в Перу проходят с середины декабря. Протестующие требуют отставки президента, конгресса и проведения досрочных президентских выборов. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту.
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60
в мире, перу, дина болуарте, педро кастильо
В мире, Перу, Дина Болуарте, Педро Кастильо
14:27 13.02.2023
 
Опрос: большинство перуанцев выступили против президента страны Болуарте

America Television: 76% перуанцев призвали президента страны Болуарте уйти с поста

© AP Photo / Guadalupe PardoДина Болуарте
Дина Болуарте - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Guadalupe Pardo
Дина Болуарте. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Большинство перуанцев (76% населения) считают, что президент страны Дина Болуарте должна сложить свои полномочия, свидетельствуют результаты опроса, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos Group по заказу телеканала America Television.
Согласно результатам опроса, 76% респондентов считают, что президент должна сложить свои полномочия и в стране должны быть проведены выборы.
"Лишь 20% хотят, чтобы текущий лидер страны осталась на посту", - сообщается на сайте телеканала, который опубликовал результаты опроса.
Как отмечается в исследовании, 74% опрошенных не поддерживают политику нынешнего президента. Кроме того, 82% не одобряют политику парламента Перу.
Что касается проведения досрочных президентских выборов, 70% опрошенных хотят, чтобы выборы были проведены в 2023 году, 22% считают, что они должны быть организованы в 2024 году, а 7% выступают за выборы в 2026 году.
Как показал опрос, только 21% респондентов выступают за проведение избирательных реформ до проведения выборов в стране.
Антиправительственные протесты в Лиме, Перу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 16:28
Массовые протесты в Перу могут привести к росту цен на медь, пишут СМИ
Опрос проводился с 9 по 10 февраля 2023 года. В нем участвовали 1210 жителей Перу. Статистическая погрешность опроса составляет 2,8 процента.
Акции протеста в Перу проходят с середины декабря. Протестующие требуют отставки президента, конгресса и проведения досрочных президентских выборов.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту.
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 22:58
В Перу протестующие пытались попасть в столичный аэропорт
 
В миреПеруДина БолуартеПедро Кастильо
 
 
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