https://ria.ru/20230213/boluarte-1851700315.html

Опрос: большинство перуанцев выступили против президента страны Болуарте

Опрос: большинство перуанцев выступили против президента страны Болуарте - РИА Новости, 13.02.2023

Опрос: большинство перуанцев выступили против президента страны Болуарте

Большинство перуанцев (76% населения) считают, что президент страны Дина Болуарте должна сложить свои полномочия, свидетельствуют результаты опроса,... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:27

2023-02-13T14:27

2023-02-13T14:27

в мире

перу

дина болуарте

педро кастильо

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Большинство перуанцев (76% населения) считают, что президент страны Дина Болуарте должна сложить свои полномочия, свидетельствуют результаты опроса, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos Group по заказу телеканала America Television. Согласно результатам опроса, 76% респондентов считают, что президент должна сложить свои полномочия и в стране должны быть проведены выборы. Как отмечается в исследовании, 74% опрошенных не поддерживают политику нынешнего президента. Кроме того, 82% не одобряют политику парламента Перу. Что касается проведения досрочных президентских выборов, 70% опрошенных хотят, чтобы выборы были проведены в 2023 году, 22% считают, что они должны быть организованы в 2024 году, а 7% выступают за выборы в 2026 году. Как показал опрос, только 21% респондентов выступают за проведение избирательных реформ до проведения выборов в стране. Опрос проводился с 9 по 10 февраля 2023 года. В нем участвовали 1210 жителей Перу. Статистическая погрешность опроса составляет 2,8 процента. Акции протеста в Перу проходят с середины декабря. Протестующие требуют отставки президента, конгресса и проведения досрочных президентских выборов. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту.

https://ria.ru/20230208/med-1850603802.html

https://ria.ru/20230131/peru-1848819401.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, перу, дина болуарте, педро кастильо