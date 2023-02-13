https://ria.ru/20230213/boeviki-1851610548.html

США отобрали 60 боевиков для терактов в России и СНГ, заявила СВР

США отобрали 60 боевиков для терактов в России и СНГ, заявила СВР - РИА Новости, 13.02.2023

США отобрали 60 боевиков для терактов в России и СНГ, заявила СВР

Американские спецслужбы завербовали в январе этого года 60 боевиков в Сирии, которых планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов, РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:31

2023-02-13T09:31

2023-02-13T15:57

в мире

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американские спецслужбы завербовали в январе этого года 60 боевиков в Сирии, которых планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов, сообщили в Службе внешней разведки (СВР).По информации СВР, американцы уделяют особое внимание привлечению к сотрудничеству выходцев из стран Центральной Азии и северокавказских регионов России.Террористов, уже имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, сейчас ускоренно готовят на американской базе Эт-Танф в Сирии. "Там их обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности. Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии", — уточнили в ведомстве.В ближайшее время США планируют забросить их в Россию и другие страны СНГ в составе малых групп. После этого боевики должны будут совершить теракты против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.При этом, согласно замыслу американских военных, они будут организовывать нападения совместно с подпольными ячейками международных террористических группировок, в том числе "Хизб ут-Тахрир"*, "Джамаат Ансарулла"* и "Исламское движение Узбекистана"*.В СВР подчеркнули, что такими действиями Штаты ставят себя в один ряд с крупнейшими международными террористическими группировками.* Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20220922/terakt-1818599896.html

https://ria.ru/20230209/potoki-1850754864.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире