09:31 13.02.2023 (обновлено: 15:57 13.02.2023)
США отобрали 60 боевиков для терактов в России и СНГ, заявила СВР
СВР сообщила о вербовке и подготовке США боевиков-джихадистов для терактов в России и СНГ
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. William HowardАмериканские военные проводят обучение боевиков из группировки "Джейш Магавир ас-Саура" на военной базе Эт-Танф в Сирии
Американские военные проводят обучение боевиков из группировки "Джейш Магавир ас-Саура" на военной базе Эт-Танф в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американские спецслужбы завербовали в январе этого года 60 боевиков в Сирии, которых планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов, сообщили в Службе внешней разведки (СВР).
"По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*, для совершения терактов на территории России и в странах СНГ", — говорится в заявлении ведомства.
По информации СВР, американцы уделяют особое внимание привлечению к сотрудничеству выходцев из стран Центральной Азии и северокавказских регионов России.
Террористов, уже имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, сейчас ускоренно готовят на американской базе Эт-Танф в Сирии.
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"Там их обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности. Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии", — уточнили в ведомстве.
В ближайшее время США планируют забросить их в Россию и другие страны СНГ в составе малых групп. После этого боевики должны будут совершить теракты против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
При этом, согласно замыслу американских военных, они будут организовывать нападения совместно с подпольными ячейками международных террористических группировок, в том числе "Хизб ут-Тахрир"*, "Джамаат Ансарулла"* и "Исламское движение Узбекистана"*.
"Мы видим окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов. Будучи одержимыми безумной идеей "обескровливания" России, вашингтонские стратеги считают допустимым прямое использование террористов в своих грязных целях", — указали в ведомстве.
В СВР подчеркнули, что такими действиями Штаты ставят себя в один ряд с крупнейшими международными террористическими группировками.
* Террористические организации, запрещенные в России.