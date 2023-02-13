19:13 13.02.2023 (обновлено: 19:41 13.02.2023)
Военный врач рассказал о новых особо опасных боеприпасах ВСУ
Военный врач: ВСУ применяют новые боеприпасы с особо опасными поражающими элементами
ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Украинские военные применяют под Угледаром новые особо опасные боеприпасы, рассказал корреспонденту РИА Новости командир Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Вооруженных сил России.
По его словам, в последнее время стало поступать больше пациентов, у которых находят шарообразные поражающие элементы одинакового размера.
"Они на большой скорости проникают, <...> начиная от конечностей и заканчивая брюшной, грудной полостью и даже полостью черепа. Их правильная форма на большой скорости вызывает очень серьезный поражающий эффект", — подчеркнул специалист с позывным Тренер.
Военврач подчеркнул, что пострадавшие от таких снарядов пациенты — одни из самых тяжелых. Он предположил, что эти поражающие элементы поступают в ВСУ из стран Запада.
Кроме того, как отметили российские военные, в последнее время на фронте появилось значительное количество натовского вооружения. В частности, речь идет о польских бесшумных 60-миллиметровых минах.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных.
Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие в Киев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины вооружением со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.