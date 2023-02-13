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Военный врач рассказал о новых особо опасных боеприпасах ВСУ - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/boepripasy-1851793192.html
Военный врач рассказал о новых особо опасных боеприпасах ВСУ
Военный врач рассказал о новых особо опасных боеприпасах ВСУ - РИА Новости, 13.02.2023
Военный врач рассказал о новых особо опасных боеприпасах ВСУ
Украинские военные применяют под Угледаром новые особо опасные боеприпасы, рассказал корреспонденту РИА Новости командир Передвижной медицинской группы... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T19:13
2023-02-13T19:41
специальная военная операция на украине
в мире
киев
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
сергей лавров
дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Украинские военные применяют под Угледаром новые особо опасные боеприпасы, рассказал корреспонденту РИА Новости командир Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Вооруженных сил России.По его словам, в последнее время стало поступать больше пациентов, у которых находят шарообразные поражающие элементы одинакового размера.Военврач подчеркнул, что пострадавшие от таких снарядов пациенты — одни из самых тяжелых. Он предположил, что эти поражающие элементы поступают в ВСУ из стран Запада. Кроме того, как отметили российские военные, в последнее время на фронте появилось значительное количество натовского вооружения. В частности, речь идет о польских бесшумных 60-миллиметровых минах.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных.Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие в Киев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины вооружением со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20230213/vsu-1851784917.html
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Военврач о применении ВСУ натовских боеприпасов с опасными поражающими элементами
Военврач о применении ВСУ натовских боеприпасов с опасными поражающими элементами
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в мире, киев, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, сергей лавров, дмитрий песков, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Россия, НАТО
19:13 13.02.2023 (обновлено: 19:41 13.02.2023)
 
Военный врач рассказал о новых особо опасных боеприпасах ВСУ

Военный врач: ВСУ применяют новые боеприпасы с особо опасными поражающими элементами

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Украинские военные применяют под Угледаром новые особо опасные боеприпасы, рассказал корреспонденту РИА Новости командир Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Вооруженных сил России.
По его словам, в последнее время стало поступать больше пациентов, у которых находят шарообразные поражающие элементы одинакового размера.

"Они на большой скорости проникают, <...> начиная от конечностей и заканчивая брюшной, грудной полостью и даже полостью черепа. Их правильная форма на большой скорости вызывает очень серьезный поражающий эффект", — подчеркнул специалист с позывным Тренер.

Военврач подчеркнул, что пострадавшие от таких снарядов пациенты — одни из самых тяжелых. Он предположил, что эти поражающие элементы поступают в ВСУ из стран Запада.
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Кроме того, как отметили российские военные, в последнее время на фронте появилось значительное количество натовского вооружения. В частности, речь идет о польских бесшумных 60-миллиметровых минах.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных.
Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие в Киев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины вооружением со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы УкраиныСергей ЛавровДмитрий ПесковРоссияНАТО
 
 
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