https://ria.ru/20230213/boepripasy-1851793192.html

Военный врач рассказал о новых особо опасных боеприпасах ВСУ

Военный врач рассказал о новых особо опасных боеприпасах ВСУ - РИА Новости, 13.02.2023

Военный врач рассказал о новых особо опасных боеприпасах ВСУ

Украинские военные применяют под Угледаром новые особо опасные боеприпасы, рассказал корреспонденту РИА Новости командир Передвижной медицинской группы... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T19:13

2023-02-13T19:13

2023-02-13T19:41

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в мире

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вооруженные силы украины

сергей лавров

дмитрий песков

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ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Украинские военные применяют под Угледаром новые особо опасные боеприпасы, рассказал корреспонденту РИА Новости командир Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Вооруженных сил России.По его словам, в последнее время стало поступать больше пациентов, у которых находят шарообразные поражающие элементы одинакового размера.Военврач подчеркнул, что пострадавшие от таких снарядов пациенты — одни из самых тяжелых. Он предположил, что эти поражающие элементы поступают в ВСУ из стран Запада. Кроме того, как отметили российские военные, в последнее время на фронте появилось значительное количество натовского вооружения. В частности, речь идет о польских бесшумных 60-миллиметровых минах.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных.Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие в Киев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины вооружением со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20230213/vsu-1851784917.html

https://ria.ru/20230204/antonov-1849685124.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военврач о применении ВСУ натовских боеприпасов с опасными поражающими элементами Военврач о применении ВСУ натовских боеприпасов с опасными поражающими элементами 2023-02-13T19:13 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, сергей лавров, дмитрий песков, россия, нато