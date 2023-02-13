https://ria.ru/20230213/blinken-1851803974.html

Блинкен допустил встречу с коллегой из Китая на этой неделе, пишут СМИ

Блинкен допустил встречу с коллегой из Китая на этой неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2023

Блинкен допустил встречу с коллегой из Китая на этой неделе, пишут СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассматривает возможность встречи с коллегой из КНР на конференции по безопасности на этой неделе, это будет первая встреча... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T20:04

2023-02-13T20:04

2023-02-13T20:24

в мире

китай

сша

энтони блинкен

министерство обороны сша

ван и (политик)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассматривает возможность встречи с коллегой из КНР на конференции по безопасности на этой неделе, это будет первая встреча после инцидентов с аэростатами, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.Отмечается, что встреча может пройти в период между 17 и 19 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.В начале февраля Блинкен отложил свой визит в КНР из-за ситуации с аэростатами. О своем решении он сообщил Ван И.Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.

https://ria.ru/20230204/aerostat-1849664039.html

китай

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, энтони блинкен, министерство обороны сша, ван и (политик)