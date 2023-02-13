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Блинкен допустил встречу с коллегой из Китая на этой неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2023
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Блинкен допустил встречу с коллегой из Китая на этой неделе, пишут СМИ
Блинкен допустил встречу с коллегой из Китая на этой неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2023
Блинкен допустил встречу с коллегой из Китая на этой неделе, пишут СМИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассматривает возможность встречи с коллегой из КНР на конференции по безопасности на этой неделе, это будет первая встреча... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T20:04
2023-02-13T20:24
в мире
китай
сша
энтони блинкен
министерство обороны сша
ван и (политик)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассматривает возможность встречи с коллегой из КНР на конференции по безопасности на этой неделе, это будет первая встреча после инцидентов с аэростатами, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.Отмечается, что встреча может пройти в период между 17 и 19 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.В начале февраля Блинкен отложил свой визит в КНР из-за ситуации с аэростатами. О своем решении он сообщил Ван И.Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.
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в мире, китай, сша, энтони блинкен, министерство обороны сша, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Энтони Блинкен, Министерство обороны США, Ван И (политик)
20:04 13.02.2023 (обновлено: 20:24 13.02.2023)
 
Блинкен допустил встречу с коллегой из Китая на этой неделе, пишут СМИ

Блумберг: Блинкен рассматривает возможность встречи с коллегой из Китая на этой неделе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассматривает возможность встречи с коллегой из КНР на конференции по безопасности на этой неделе, это будет первая встреча после инцидентов с аэростатами, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
"Госсекретарь Энтони Блинкен рассматривает возможность встречи с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И на конференции по безопасности позже на этой неделе, это будут первые очные переговоры высокопоставленных дипломатов с тех пор, как шум по поводу китайских воздушных шаров привел к новому всплеску напряженности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча может пройти в период между 17 и 19 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
В начале февраля Блинкен отложил свой визит в КНР из-за ситуации с аэростатами. О своем решении он сообщил Ван И.
Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.
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В миреКитайСШАЭнтони БлинкенМинистерство обороны СШАВан И (политик)
 
 
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