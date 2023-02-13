20:04 13.02.2023 (обновлено: 20:24 13.02.2023)
Блинкен допустил встречу с коллегой из Китая на этой неделе, пишут СМИ
Блумберг: Блинкен рассматривает возможность встречи с коллегой из Китая на этой неделе
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассматривает возможность встречи с коллегой из КНР на конференции по безопасности на этой неделе, это будет первая встреча после инцидентов с аэростатами, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
"Госсекретарь Энтони Блинкен рассматривает возможность встречи с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И на конференции по безопасности позже на этой неделе, это будут первые очные переговоры высокопоставленных дипломатов с тех пор, как шум по поводу китайских воздушных шаров привел к новому всплеску напряженности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча может пройти в период между 17 и 19 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
В начале февраля Блинкен отложил свой визит в КНР из-за ситуации с аэростатами. О своем решении он сообщил Ван И.
Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.