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Украина хочет усилить систему безопасности на границе с Белоруссией - РИА Новости, 13.02.2023
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Украина хочет усилить систему безопасности на границе с Белоруссией
Украина хочет усилить систему безопасности на границе с Белоруссией - РИА Новости, 13.02.2023
Украина хочет усилить систему безопасности на границе с Белоруссией
Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что на границе Украины и Белоруссии установят современную систему безопасности из... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:44
2023-02-13T16:45
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что на границе Украины и Белоруссии установят современную систему безопасности из инновационных тепловизионных видеокамер, что позволит усилить контроль территории. "Продолжаем усиливать обороноспособность Ровенщины. Для оперативного обнаружения врага на границе с Белоруссией установим современную систему безопасности - сеть инновационных тепловизионных видеокамер, радиус действия которых несколько километров", - написал Коваль в своем Telegram-канале. Он отметил, что охраняться будет небо и приграничная территория, при этом планируется увеличить количество камер видеофиксации по всей территории региона. В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ к сплочению и определению своей политики на фоне украинского конфликта. По словам генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, во время встречи с Лукашенко обсуждался вопрос совершенствования существующих и создание новых компонентов системы кризисного реагирования, которые связаны с "поясом нестабильности" - от южных рубежей государств-членов организации в Центральной Азии через Южный Кавказ - непосредственно к восточно-европейскому региону. Ранее руководитель пограничного ведомства Белоруссии Анатолий Лаппо сообщил, что обстановка остается контролируемой, однако в минувшем году сохранялись внешние вызовы пограничной безопасности, связанные с милитаризацией приграничных регионов сопредельных государств Евросоюза и Украины. По информации ведомства, в 2022 году зафиксировано 88 фактов провокационных действий на границе со стороны Украины. Непосредственно у границ Белоруссии сосредоточено более 17 тысяч украинских и 3,7 тысячи польских военных. При этом украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, возводят железобетонный забор с колючей проволокой типа "егоза".
https://ria.ru/20230202/pakt-1849180769.html
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, одкб
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, ОДКБ
16:44 13.02.2023 (обновлено: 16:45 13.02.2023)
 
Украина хочет усилить систему безопасности на границе с Белоруссией

Украина хочет установить тепловизионные видеокамеры на границе с Белоруссией

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусский пограничник
Белорусский пограничник - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусский пограничник. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что на границе Украины и Белоруссии установят современную систему безопасности из инновационных тепловизионных видеокамер, что позволит усилить контроль территории.
"Продолжаем усиливать обороноспособность Ровенщины. Для оперативного обнаружения врага на границе с Белоруссией установим современную систему безопасности - сеть инновационных тепловизионных видеокамер, радиус действия которых несколько километров", - написал Коваль в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что охраняться будет небо и приграничная территория, при этом планируется увеличить количество камер видеофиксации по всей территории региона.
В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ к сплочению и определению своей политики на фоне украинского конфликта. По словам генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, во время встречи с Лукашенко обсуждался вопрос совершенствования существующих и создание новых компонентов системы кризисного реагирования, которые связаны с "поясом нестабильности" - от южных рубежей государств-членов организации в Центральной Азии через Южный Кавказ - непосредственно к восточно-европейскому региону.
Ранее руководитель пограничного ведомства Белоруссии Анатолий Лаппо сообщил, что обстановка остается контролируемой, однако в минувшем году сохранялись внешние вызовы пограничной безопасности, связанные с милитаризацией приграничных регионов сопредельных государств Евросоюза и Украины.
По информации ведомства, в 2022 году зафиксировано 88 фактов провокационных действий на границе со стороны Украины. Непосредственно у границ Белоруссии сосредоточено более 17 тысяч украинских и 3,7 тысячи польских военных. При этом украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, возводят железобетонный забор с колючей проволокой типа "егоза".
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