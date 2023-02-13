https://ria.ru/20230213/bezopasnost-1851743743.html

Украина хочет усилить систему безопасности на границе с Белоруссией

Украина хочет усилить систему безопасности на границе с Белоруссией - РИА Новости, 13.02.2023

Украина хочет усилить систему безопасности на границе с Белоруссией

Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что на границе Украины и Белоруссии установят современную систему безопасности из... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:44

2023-02-13T16:44

2023-02-13T16:45

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украина

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что на границе Украины и Белоруссии установят современную систему безопасности из инновационных тепловизионных видеокамер, что позволит усилить контроль территории. "Продолжаем усиливать обороноспособность Ровенщины. Для оперативного обнаружения врага на границе с Белоруссией установим современную систему безопасности - сеть инновационных тепловизионных видеокамер, радиус действия которых несколько километров", - написал Коваль в своем Telegram-канале. Он отметил, что охраняться будет небо и приграничная территория, при этом планируется увеличить количество камер видеофиксации по всей территории региона. В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ к сплочению и определению своей политики на фоне украинского конфликта. По словам генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, во время встречи с Лукашенко обсуждался вопрос совершенствования существующих и создание новых компонентов системы кризисного реагирования, которые связаны с "поясом нестабильности" - от южных рубежей государств-членов организации в Центральной Азии через Южный Кавказ - непосредственно к восточно-европейскому региону. Ранее руководитель пограничного ведомства Белоруссии Анатолий Лаппо сообщил, что обстановка остается контролируемой, однако в минувшем году сохранялись внешние вызовы пограничной безопасности, связанные с милитаризацией приграничных регионов сопредельных государств Евросоюза и Украины. По информации ведомства, в 2022 году зафиксировано 88 фактов провокационных действий на границе со стороны Украины. Непосредственно у границ Белоруссии сосредоточено более 17 тысяч украинских и 3,7 тысячи польских военных. При этом украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, возводят железобетонный забор с колючей проволокой типа "егоза".

https://ria.ru/20230202/pakt-1849180769.html

https://ria.ru/20230119/belorussiya-1845900629.html

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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, одкб