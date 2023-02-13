Рейтинг@Mail.ru
Протестующие у парламента Албании забросали здание пиротехникой - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/besporyadki-1851811990.html
Протестующие у парламента Албании забросали здание пиротехникой
Протестующие у парламента Албании забросали здание пиротехникой - РИА Новости, 13.02.2023
Протестующие у парламента Албании забросали здание пиротехникой
На протесте перед парламентом в Тиране демонстранты начали забрасывать здание пиротехникой и пытаться оттеснить кордон полиции, передает портал издания Albanian РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T20:52
2023-02-13T20:59
в мире
албания
эди рама
тирана (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754845288_0:272:2730:1808_1920x0_80_0_0_c50298437919ec84a711826ad91cc7ed.jpg
БЕЛГРАД, 13 фев – РИА Новости. На протесте перед парламентом в Тиране демонстранты начали забрасывать здание пиротехникой и пытаться оттеснить кордон полиции, передает портал издания Albanian Daily news. Протестующие собрались перед зданием заксобрания Албании по призыву экс-президента и бывшего премьера от крупнейшей оппозиционной Демократической партии (ДП) Сали Бериша. Он обвиняет премьера и лидера правящей Социалистической партии (СП) Эди Раму в коррупции, связях с оргпреступностью, социальном неблагополучии граждан и призывает к его отставке и уголовным расследованиям. "Протестующие перед зданием парламента столкнулись с полицией, которая оцепила здание. Они бросают петарды и другие пиротехнические средства в здание и призывают премьера Раму уйти в отставку", - передает портал издания. Ранее полиция Албания стянула свыше 1,1 тысячи сотрудников, включая подразделения быстрого реагирования, для защиты здания парламента. Само заседание заксобрания началось в понедельник около 17.00 (19.00 мск) с задержки из-за отключения света, а депутаты оппозиционной ДП попытались проникнуть в зал несмотря на 10-дневный запрет из-за срыва предыдущего заседания, но были остановлены охраной. В ходе протеста в минувшую субботу демонстранты забросали здание петардами, фаерами и дымовыми шашками, три человека были задержаны. Бериша и его сторонники призывают продолжать борьбу до ухода кабмина Рамы от власти.
https://ria.ru/20221206/albaniya-1836727810.html
https://ria.ru/20221206/albaniya-1836795972.html
албания
тирана (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754845288_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9010c306c71996ce4bb21881130077db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, албания, эди рама, тирана (город)
В мире, Албания, Эди Рама, Тирана (город)
20:52 13.02.2023 (обновлено: 20:59 13.02.2023)
 
Протестующие у парламента Албании забросали здание пиротехникой

Albanian Daily news: на протестной акции перед парламентом Албании начались беспорядки

CC BY-SA 4.0 / Dickelbers / Автомобиль полиции Албании
Автомобиль полиции Албании - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
CC BY-SA 4.0 / Dickelbers /
Автомобиль полиции Албании. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 13 фев – РИА Новости. На протесте перед парламентом в Тиране демонстранты начали забрасывать здание пиротехникой и пытаться оттеснить кордон полиции, передает портал издания Albanian Daily news.
Протестующие собрались перед зданием заксобрания Албании по призыву экс-президента и бывшего премьера от крупнейшей оппозиционной Демократической партии (ДП) Сали Бериша. Он обвиняет премьера и лидера правящей Социалистической партии (СП) Эди Раму в коррупции, связях с оргпреступностью, социальном неблагополучии граждан и призывает к его отставке и уголовным расследованиям.
Сали Бериша, лидер албанской оппозиционной правоцентристской Демократической партии, после удара неизвестного мужчины во время акции протеста в Тиране - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря 2022, 16:55
В Тиране напали на экс-президента Албании во время акции протеста
"Протестующие перед зданием парламента столкнулись с полицией, которая оцепила здание. Они бросают петарды и другие пиротехнические средства в здание и призывают премьера Раму уйти в отставку", - передает портал издания.
Ранее полиция Албания стянула свыше 1,1 тысячи сотрудников, включая подразделения быстрого реагирования, для защиты здания парламента.
Само заседание заксобрания началось в понедельник около 17.00 (19.00 мск) с задержки из-за отключения света, а депутаты оппозиционной ДП попытались проникнуть в зал несмотря на 10-дневный запрет из-за срыва предыдущего заседания, но были остановлены охраной.
В ходе протеста в минувшую субботу демонстранты забросали здание петардами, фаерами и дымовыми шашками, три человека были задержаны. Бериша и его сторонники призывают продолжать борьбу до ухода кабмина Рамы от власти.
Премьер-министр Республики Албания Эди Рама - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря 2022, 20:11
Албания "вышла из ада" и будет стремиться в ЕС, заявил премьер
 
В миреАлбанияЭди РамаТирана (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала