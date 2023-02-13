https://ria.ru/20230213/besporyadki-1851811990.html

Протестующие у парламента Албании забросали здание пиротехникой

Протестующие у парламента Албании забросали здание пиротехникой - РИА Новости, 13.02.2023

Протестующие у парламента Албании забросали здание пиротехникой

На протесте перед парламентом в Тиране демонстранты начали забрасывать здание пиротехникой и пытаться оттеснить кордон полиции, передает портал издания Albanian РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T20:52

2023-02-13T20:52

2023-02-13T20:59

в мире

албания

эди рама

тирана (город)

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БЕЛГРАД, 13 фев – РИА Новости. На протесте перед парламентом в Тиране демонстранты начали забрасывать здание пиротехникой и пытаться оттеснить кордон полиции, передает портал издания Albanian Daily news. Протестующие собрались перед зданием заксобрания Албании по призыву экс-президента и бывшего премьера от крупнейшей оппозиционной Демократической партии (ДП) Сали Бериша. Он обвиняет премьера и лидера правящей Социалистической партии (СП) Эди Раму в коррупции, связях с оргпреступностью, социальном неблагополучии граждан и призывает к его отставке и уголовным расследованиям. "Протестующие перед зданием парламента столкнулись с полицией, которая оцепила здание. Они бросают петарды и другие пиротехнические средства в здание и призывают премьера Раму уйти в отставку", - передает портал издания. Ранее полиция Албания стянула свыше 1,1 тысячи сотрудников, включая подразделения быстрого реагирования, для защиты здания парламента. Само заседание заксобрания началось в понедельник около 17.00 (19.00 мск) с задержки из-за отключения света, а депутаты оппозиционной ДП попытались проникнуть в зал несмотря на 10-дневный запрет из-за срыва предыдущего заседания, но были остановлены охраной. В ходе протеста в минувшую субботу демонстранты забросали здание петардами, фаерами и дымовыми шашками, три человека были задержаны. Бериша и его сторонники призывают продолжать борьбу до ухода кабмина Рамы от власти.

https://ria.ru/20221206/albaniya-1836727810.html

https://ria.ru/20221206/albaniya-1836795972.html

албания

тирана (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, албания, эди рама, тирана (город)