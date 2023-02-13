https://ria.ru/20230213/bespilotniki-1851654870.html

Власти объяснили, почему БПЛА из Приморья похожи на модели с AliExpress

Власти объяснили, почему БПЛА из Приморья похожи на модели с AliExpress - РИА Новости, 13.02.2023

Власти объяснили, почему БПЛА из Приморья похожи на модели с AliExpress

Беспилотники, которые собираются в Приморье, изготавливаются по тому же принципу, что и все присутствующие на рынке модели, но наполнение у них уникальное,... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:09

2023-02-13T12:09

2023-02-13T12:20

безопасность

технологии

приморский край

олег кожемяко

aliexpress

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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Беспилотники, которые собираются в Приморье, изготавливаются по тому же принципу, что и все присутствующие на рынке модели, но наполнение у них уникальное, сообщило правительство региона. Ранее глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в регионе начались испытания беспилотника самолётного типа с вертикальным взлетом, предназначенного для нужд спецоперации. Он показал испытания на видео. Telegram-канал "Сирена" написал, что представленные в Приморье беспилотники похожи на дроны китайского производства, которые продаются на AliExpress за 12 тысяч долларов. "Наши беспилотные летательные аппараты самолетного типа изготавливаются по тому же принципу, что и все БПЛА, которые присутствуют на рынке. Прототип беспилотника самолетного типа с вертикальным взлетом не является инновационным или уникальным. Мы создаём фюзеляжи на своих мощностях, пользуясь лучшими и передовыми наработками конструкторов в этой области. Однако наполнение беспилотников является уникальным", - приводят власти слова министра промышленности и торговли Приморского края Сергея Калитина. Он отметил, что программное обеспечение БПЛА, станции управления БПЛА, программное обеспечение комплекса автопилота, командные станции разрабатываются, дорабатываются и улучшаются российскими производителями. Ранее власти региона сообщали, что в Приморье запускают серийное производство беспилотников для нужд спецоперации. В конструкции дрона весом 1,5 килограмма предусмотрен отцепной механизм для сброса грузов в месте дислоцирования противника. Также сообщалось, что производитель готов выпускать и до 30 беспилотников самолетного типа.

https://ria.ru/20230213/bespilotniki-1851621340.html

https://ria.ru/20230209/bespilotniki-1850862442.html

приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, приморский край, олег кожемяко, aliexpress