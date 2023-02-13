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Власти объяснили, почему БПЛА из Приморья похожи на модели с AliExpress - РИА Новости, 13.02.2023
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Власти объяснили, почему БПЛА из Приморья похожи на модели с AliExpress
Власти объяснили, почему БПЛА из Приморья похожи на модели с AliExpress - РИА Новости, 13.02.2023
Власти объяснили, почему БПЛА из Приморья похожи на модели с AliExpress
Беспилотники, которые собираются в Приморье, изготавливаются по тому же принципу, что и все присутствующие на рынке модели, но наполнение у них уникальное,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:09
2023-02-13T12:20
безопасность
технологии
приморский край
олег кожемяко
aliexpress
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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Беспилотники, которые собираются в Приморье, изготавливаются по тому же принципу, что и все присутствующие на рынке модели, но наполнение у них уникальное, сообщило правительство региона. Ранее глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в регионе начались испытания беспилотника самолётного типа с вертикальным взлетом, предназначенного для нужд спецоперации. Он показал испытания на видео. Telegram-канал "Сирена" написал, что представленные в Приморье беспилотники похожи на дроны китайского производства, которые продаются на AliExpress за 12 тысяч долларов. "Наши беспилотные летательные аппараты самолетного типа изготавливаются по тому же принципу, что и все БПЛА, которые присутствуют на рынке. Прототип беспилотника самолетного типа с вертикальным взлетом не является инновационным или уникальным. Мы создаём фюзеляжи на своих мощностях, пользуясь лучшими и передовыми наработками конструкторов в этой области. Однако наполнение беспилотников является уникальным", - приводят власти слова министра промышленности и торговли Приморского края Сергея Калитина. Он отметил, что программное обеспечение БПЛА, станции управления БПЛА, программное обеспечение комплекса автопилота, командные станции разрабатываются, дорабатываются и улучшаются российскими производителями. Ранее власти региона сообщали, что в Приморье запускают серийное производство беспилотников для нужд спецоперации. В конструкции дрона весом 1,5 килограмма предусмотрен отцепной механизм для сброса грузов в месте дислоцирования противника. Также сообщалось, что производитель готов выпускать и до 30 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20230213/bespilotniki-1851621340.html
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безопасность, технологии, приморский край, олег кожемяко, aliexpress
Безопасность, Технологии, Приморский край, Олег Кожемяко, AliExpress
12:09 13.02.2023 (обновлено: 12:20 13.02.2023)
 
Власти объяснили, почему БПЛА из Приморья похожи на модели с AliExpress

Правительство Приморья: у дронов, которые производят в регионе, уникальное наполнение

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкСборка беспилотников
Сборка беспилотников - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Сборка беспилотников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Беспилотники, которые собираются в Приморье, изготавливаются по тому же принципу, что и все присутствующие на рынке модели, но наполнение у них уникальное, сообщило правительство региона.
Ранее глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в регионе начались испытания беспилотника самолётного типа с вертикальным взлетом, предназначенного для нужд спецоперации. Он показал испытания на видео. Telegram-канал "Сирена" написал, что представленные в Приморье беспилотники похожи на дроны китайского производства, которые продаются на AliExpress за 12 тысяч долларов.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
10:19
Белоусов обсудил с производителями беспилотников концепцию нацпроекта
"Наши беспилотные летательные аппараты самолетного типа изготавливаются по тому же принципу, что и все БПЛА, которые присутствуют на рынке. Прототип беспилотника самолетного типа с вертикальным взлетом не является инновационным или уникальным. Мы создаём фюзеляжи на своих мощностях, пользуясь лучшими и передовыми наработками конструкторов в этой области. Однако наполнение беспилотников является уникальным", - приводят власти слова министра промышленности и торговли Приморского края Сергея Калитина.
Он отметил, что программное обеспечение БПЛА, станции управления БПЛА, программное обеспечение комплекса автопилота, командные станции разрабатываются, дорабатываются и улучшаются российскими производителями.
"Сейчас на предприятии, которое занимается производством самолетных беспилотников с вертикальным взлетом, представлен опытный образец электрического двигателя для БПЛА, в разработке находится целая линейка электрических двигателей, которые впоследствии будут установлены на все типы наших БПЛА. В дальнейшем мы будем повышать степень локализации производства как беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, так и квадрокоптеров", - добавил министр.
Ранее власти региона сообщали, что в Приморье запускают серийное производство беспилотников для нужд спецоперации. В конструкции дрона весом 1,5 килограмма предусмотрен отцепной механизм для сброса грузов в месте дислоцирования противника. Также сообщалось, что производитель готов выпускать и до 30 беспилотников самолетного типа.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 14:53
АСИ поддержит регионы по формированию спроса на беспилотники
 
БезопасностьТехнологииПриморский крайОлег КожемякоAliExpress
 
 
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