https://ria.ru/20230213/bespilotniki-1851621340.html

Белоусов обсудил с производителями беспилотников концепцию нацпроекта

Белоусов обсудил с производителями беспилотников концепцию нацпроекта - РИА Новости, 13.02.2023

Белоусов обсудил с производителями беспилотников концепцию нацпроекта

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов обсудил с производителями беспилотных авиационных систем (БАС) концепцию национального проекта развития беспилотников РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T10:19

2023-02-13T10:19

2023-02-13T10:30

экономика

технологии

россия

андрей белоусов

василий осьмаков

владимир путин

фонд развития промышленности

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов обсудил с производителями беспилотных авиационных систем (БАС) концепцию национального проекта развития беспилотников и стратегические направления отрасли, сообщается на сайте кабмина. "Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провел совещание с производителями беспилотных авиационных систем (БАС), где совместно с представителями заинтересованных ФОИВ, институтов и центров компетенций обсудил концепцию национального проекта по развитию БАС и стратегические направления создаваемой отрасли", - говорится в сообщении. По словам Белоусова, основой для прорывного развития отрасли и консолидации её ключевых игроков должен стать национальный проект развития БАС, разработка которого ведётся по поручению президента РФ Владимира Путина, указывается там же. Он также отметил, что необходимо стимулировать спрос на услуги с использованием БАС, сформировать комплексный государственный заказ на беспилотники, организовать профильное образование, а также создать удобную систему сертификации беспилотников и обеспечить безопасность их использования. В свою очередь первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков добавил, что развитие спроса включает в себя открытие новых сегментов рынка и снятие избыточных ограничений для применения беспилотников. Осьмаков также назвал меры стимулирования разработки серийного производства отечественных беспилотных систем и комплектующих. "Здесь будем задействовать два наших базовых инструмента поддержки. Во-первых, Фонд развития промышленности, который уже работает с первыми заявками. Во-вторых, запустим программу грантовой поддержки разработки комплектующих через Агентство технологического развития", - уточняет замминистра. Он отметил, что для обеспечения спроса были разработаны и согласованы формы плана государственного гражданского заказа. Они направлены основным заказчикам (органам власти и госкомпаниям), на основе оценок которых будут сформированы госзаказ, меры господдержки и объемы необходимого финансирования. Осьмаков также объявил о создании отдельного структурного блока Минпромторга России, который сфокусируется на задачах поддержки отрасли.

https://ria.ru/20230209/bespilotniki-1850862442.html

https://ria.ru/20221231/bespilotniki-1842632092.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, андрей белоусов, василий осьмаков, владимир путин, фонд развития промышленности, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)