10:19 13.02.2023 (обновлено: 10:30 13.02.2023)
Белоусов обсудил с производителями беспилотников концепцию нацпроекта
Вице-премьер Белоусов обсудил с производителями беспилотников нацпроект развития отрасли
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов обсудил с производителями беспилотных авиационных систем (БАС) концепцию национального проекта развития беспилотников и стратегические направления отрасли, сообщается на сайте кабмина.
"Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провел совещание с производителями беспилотных авиационных систем (БАС), где совместно с представителями заинтересованных ФОИВ, институтов и центров компетенций обсудил концепцию национального проекта по развитию БАС и стратегические направления создаваемой отрасли", - говорится в сообщении.
9 февраля, 14:53АСИ поддержит регионы по формированию спроса на беспилотники
По словам Белоусова, основой для прорывного развития отрасли и консолидации её ключевых игроков должен стать национальный проект развития БАС, разработка которого ведётся по поручению президента РФ Владимира Путина, указывается там же. Он также отметил, что необходимо стимулировать спрос на услуги с использованием БАС, сформировать комплексный государственный заказ на беспилотники, организовать профильное образование, а также создать удобную систему сертификации беспилотников и обеспечить безопасность их использования.
В свою очередь первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков добавил, что развитие спроса включает в себя открытие новых сегментов рынка и снятие избыточных ограничений для применения беспилотников.
Осьмаков также назвал меры стимулирования разработки серийного производства отечественных беспилотных систем и комплектующих. "Здесь будем задействовать два наших базовых инструмента поддержки. Во-первых, Фонд развития промышленности, который уже работает с первыми заявками. Во-вторых, запустим программу грантовой поддержки разработки комплектующих через Агентство технологического развития", - уточняет замминистра.
Он отметил, что для обеспечения спроса были разработаны и согласованы формы плана государственного гражданского заказа. Они направлены основным заказчикам (органам власти и госкомпаниям), на основе оценок которых будут сформированы госзаказ, меры господдержки и объемы необходимого финансирования. Осьмаков также объявил о создании отдельного структурного блока Минпромторга России, который сфокусируется на задачах поддержки отрасли.
31 декабря 2022, 15:08Путин поручил стимулировать спрос на отечественные беспилотники