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Белоусов обсудил с производителями беспилотников концепцию нацпроекта - РИА Новости, 13.02.2023
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Белоусов обсудил с производителями беспилотников концепцию нацпроекта
Белоусов обсудил с производителями беспилотников концепцию нацпроекта - РИА Новости, 13.02.2023
Белоусов обсудил с производителями беспилотников концепцию нацпроекта
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов обсудил с производителями беспилотных авиационных систем (БАС) концепцию национального проекта развития беспилотников РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:19
2023-02-13T10:30
экономика
технологии
россия
андрей белоусов
василий осьмаков
владимир путин
фонд развития промышленности
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов обсудил с производителями беспилотных авиационных систем (БАС) концепцию национального проекта развития беспилотников и стратегические направления отрасли, сообщается на сайте кабмина. "Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провел совещание с производителями беспилотных авиационных систем (БАС), где совместно с представителями заинтересованных ФОИВ, институтов и центров компетенций обсудил концепцию национального проекта по развитию БАС и стратегические направления создаваемой отрасли", - говорится в сообщении. По словам Белоусова, основой для прорывного развития отрасли и консолидации её ключевых игроков должен стать национальный проект развития БАС, разработка которого ведётся по поручению президента РФ Владимира Путина, указывается там же. Он также отметил, что необходимо стимулировать спрос на услуги с использованием БАС, сформировать комплексный государственный заказ на беспилотники, организовать профильное образование, а также создать удобную систему сертификации беспилотников и обеспечить безопасность их использования. В свою очередь первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков добавил, что развитие спроса включает в себя открытие новых сегментов рынка и снятие избыточных ограничений для применения беспилотников. Осьмаков также назвал меры стимулирования разработки серийного производства отечественных беспилотных систем и комплектующих. "Здесь будем задействовать два наших базовых инструмента поддержки. Во-первых, Фонд развития промышленности, который уже работает с первыми заявками. Во-вторых, запустим программу грантовой поддержки разработки комплектующих через Агентство технологического развития", - уточняет замминистра. Он отметил, что для обеспечения спроса были разработаны и согласованы формы плана государственного гражданского заказа. Они направлены основным заказчикам (органам власти и госкомпаниям), на основе оценок которых будут сформированы госзаказ, меры господдержки и объемы необходимого финансирования. Осьмаков также объявил о создании отдельного структурного блока Минпромторга России, который сфокусируется на задачах поддержки отрасли.
https://ria.ru/20230209/bespilotniki-1850862442.html
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экономика, технологии, россия, андрей белоусов, василий осьмаков, владимир путин, фонд развития промышленности, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Андрей Белоусов, Василий Осьмаков, Владимир Путин, Фонд развития промышленности, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
10:19 13.02.2023 (обновлено: 10:30 13.02.2023)
 
Белоусов обсудил с производителями беспилотников концепцию нацпроекта

Вице-премьер Белоусов обсудил с производителями беспилотников нацпроект развития отрасли

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов обсудил с производителями беспилотных авиационных систем (БАС) концепцию национального проекта развития беспилотников и стратегические направления отрасли, сообщается на сайте кабмина.
"Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провел совещание с производителями беспилотных авиационных систем (БАС), где совместно с представителями заинтересованных ФОИВ, институтов и центров компетенций обсудил концепцию национального проекта по развитию БАС и стратегические направления создаваемой отрасли", - говорится в сообщении.
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АСИ поддержит регионы по формированию спроса на беспилотники
По словам Белоусова, основой для прорывного развития отрасли и консолидации её ключевых игроков должен стать национальный проект развития БАС, разработка которого ведётся по поручению президента РФ Владимира Путина, указывается там же. Он также отметил, что необходимо стимулировать спрос на услуги с использованием БАС, сформировать комплексный государственный заказ на беспилотники, организовать профильное образование, а также создать удобную систему сертификации беспилотников и обеспечить безопасность их использования.
В свою очередь первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков добавил, что развитие спроса включает в себя открытие новых сегментов рынка и снятие избыточных ограничений для применения беспилотников.
Осьмаков также назвал меры стимулирования разработки серийного производства отечественных беспилотных систем и комплектующих. "Здесь будем задействовать два наших базовых инструмента поддержки. Во-первых, Фонд развития промышленности, который уже работает с первыми заявками. Во-вторых, запустим программу грантовой поддержки разработки комплектующих через Агентство технологического развития", - уточняет замминистра.
Он отметил, что для обеспечения спроса были разработаны и согласованы формы плана государственного гражданского заказа. Они направлены основным заказчикам (органам власти и госкомпаниям), на основе оценок которых будут сформированы госзаказ, меры господдержки и объемы необходимого финансирования. Осьмаков также объявил о создании отдельного структурного блока Минпромторга России, который сфокусируется на задачах поддержки отрасли.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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Путин поручил стимулировать спрос на отечественные беспилотники
 
ЭкономикаТехнологииРоссияАндрей БелоусовВасилий ОсьмаковВладимир ПутинФонд развития промышленностиМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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