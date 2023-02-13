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Шеф ЦРУ Бернс метит в госсекретари, считает журналист Херш - РИА Новости, 13.02.2023
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Шеф ЦРУ Бернс метит в госсекретари, считает журналист Херш
Шеф ЦРУ Бернс метит в госсекретари, считает журналист Херш - РИА Новости, 13.02.2023
Шеф ЦРУ Бернс метит в госсекретари, считает журналист Херш
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что шеф ЦРУ Уильям Бернс хочет стать следующим госсекретарем США, и задался вопросом, поможет ли ему в достижении... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T21:46
2023-02-13T21:46
в мире
сша
уильям бернс
джо байден
государственный департамент сша
северный поток
авария на "северных потоках"
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что шеф ЦРУ Уильям Бернс хочет стать следующим госсекретарем США, и задался вопросом, поможет ли ему в достижении этой цели активная роль, которую он якобы сыграл в подрыве российской газотранспортной системы "Северный поток". Лауреат Пулитцеровской премии ранее опубликовал статью-расследование, в которой обвинил администрацию США и власти Норвегии в организации диверсии на трубопроводах, остановившую поставки газа из РФ в Германию. "Я знаю, что он (Бернс) хочет стать госсекретарем, возможно, в новой администрации. Это может, но я не знаю точно, откроет ли это двери для этого джентльмена", - сказал Херш в интервью радиостанции Radio War Nerd. Расследование Херша, которое тот разместил в собственном блоге, было практически проигнорировано ведущими американскими СМИ, а власти США повторили, что не имеют отношения в прошлогодним взрывам на дне моря. Херш ранее в феврале опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США.
https://ria.ru/20230212/khersh-1851466219.html
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в мире, сша, уильям бернс, джо байден, государственный департамент сша, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, США, Уильям Бернс, Джо Байден, Государственный департамент США, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
21:46 13.02.2023
 
Шеф ЦРУ Бернс метит в госсекретари, считает журналист Херш

Журналист Херш: шеф ЦРУ Бернс метит в госсекретари после подрыва "Северных потоков"

© AP Photo / Graeme Jennings/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Graeme Jennings/Pool
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что шеф ЦРУ Уильям Бернс хочет стать следующим госсекретарем США, и задался вопросом, поможет ли ему в достижении этой цели активная роль, которую он якобы сыграл в подрыве российской газотранспортной системы "Северный поток".
Лауреат Пулитцеровской премии ранее опубликовал статью-расследование, в которой обвинил администрацию США и власти Норвегии в организации диверсии на трубопроводах, остановившую поставки газа из РФ в Германию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 00:02
Захарова прокомментировала расследование Херша о "Северных потоках"
"Я знаю, что он (Бернс) хочет стать госсекретарем, возможно, в новой администрации. Это может, но я не знаю точно, откроет ли это двери для этого джентльмена", - сказал Херш в интервью радиостанции Radio War Nerd.
Расследование Херша, которое тот разместил в собственном блоге, было практически проигнорировано ведущими американскими СМИ, а власти США повторили, что не имеют отношения в прошлогодним взрывам на дне моря.
Херш ранее в феврале опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США.
Десантный корабль класса Wasp USS Kearsarge на учениях BALTOPS 22 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 10:40
КНР потребовала от США объяснений после статьи Херша о "Северных потоках"
 
В миреСШАУильям БернсДжо БайденГосударственный департамент СШАСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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