https://ria.ru/20230213/beremennye-1851764401.html
В России оценили спрос на "беременный" туризм в Аргентину
В России оценили спрос на "беременный" туризм в Аргентину - РИА Новости, 13.02.2023
В России оценили спрос на "беременный" туризм в Аргентину
"Беременный туризм" в Аргентину не стал массовым трендом среди россиянок, туроператоры за последний месяц не фиксировали ни роста продаж туров, ни удорожания... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:40
2023-02-13T17:40
2023-02-13T17:45
туризм
новости - туризм
аргентина
россия
майя ломидзе
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Беременный туризм" в Аргентину не стал массовым трендом среди россиянок, туроператоры за последний месяц не фиксировали ни роста продаж туров, ни удорожания авиабилетов в эту страну, рассказали РИА Новости представители отрасли. Ранее в феврале власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок и пытались отказать им во въезде в страну. Миграционная служба подозревала, что заявленная женщинами цель визита была ложной. Однако россиянкам удалось опротестовать решение службы в суде. Миграционная служба Аргентины также начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране. "Никакого всплеска спроса в связи с "новым трендом" мы (за последний месяц - ред.) не заметили. Даже роста спроса на авиабилеты мы не заметили. Скорее всего, это хайповая история", - заявил гендиректор туроператора ITM Group Константин Мальков, отвечая на вопрос о том, является ли "беременный туризм" массовым среди россиянок. "Это не туризм в чистом виде, это самостоятельные поездки с определенной целью, никак не связанной с туризмом", - сказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, комментируя ситуацию. "Очевидно, "беременный туризм" - это либо сегмент медицинского туризма (в случае декларируемой цели поездки), либо бюджетный туризм - если цель поездки намеренно скрывается", - уточнил Мальков.
https://ria.ru/20230211/beremennye-1851445126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, аргентина, россия, майя ломидзе
Туризм, Новости - Туризм, Аргентина, Россия, Майя Ломидзе
17:40 13.02.2023 (обновлено: 17:45 13.02.2023)
В России оценили спрос на "беременный" туризм в Аргентину
Туроператоры не видят массового спроса на "беременный" туризм в Аргентину среди россиянок
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Беременный туризм" в Аргентину не стал массовым трендом среди россиянок, туроператоры за последний месяц не фиксировали ни роста продаж туров, ни удорожания авиабилетов в эту страну, рассказали РИА Новости представители отрасли.
Ранее в феврале власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок и пытались отказать им во въезде в страну. Миграционная служба подозревала, что заявленная женщинами цель визита была ложной. Однако россиянкам удалось опротестовать решение службы в суде. Миграционная служба Аргентины также начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране.
"Никакого всплеска спроса в связи с "новым трендом" мы (за последний месяц - ред.) не заметили. Даже роста спроса на авиабилеты мы не заметили. Скорее всего, это хайповая история", - заявил гендиректор туроператора ITM Group Константин Мальков, отвечая на вопрос о том, является ли "беременный туризм" массовым среди россиянок.
"Это не туризм в чистом виде, это самостоятельные поездки с определенной целью, никак не связанной с туризмом", - сказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе
, комментируя ситуацию.
"Очевидно, "беременный туризм" - это либо сегмент медицинского туризма (в случае декларируемой цели поездки), либо бюджетный туризм - если цель поездки намеренно скрывается", - уточнил Мальков.