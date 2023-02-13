https://ria.ru/20230213/beremennye-1851764401.html

В России оценили спрос на "беременный" туризм в Аргентину

В России оценили спрос на "беременный" туризм в Аргентину - РИА Новости, 13.02.2023

В России оценили спрос на "беременный" туризм в Аргентину

"Беременный туризм" в Аргентину не стал массовым трендом среди россиянок, туроператоры за последний месяц не фиксировали ни роста продаж туров, ни удорожания... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:40

2023-02-13T17:40

2023-02-13T17:45

туризм

новости - туризм

аргентина

россия

майя ломидзе

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Беременный туризм" в Аргентину не стал массовым трендом среди россиянок, туроператоры за последний месяц не фиксировали ни роста продаж туров, ни удорожания авиабилетов в эту страну, рассказали РИА Новости представители отрасли. Ранее в феврале власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок и пытались отказать им во въезде в страну. Миграционная служба подозревала, что заявленная женщинами цель визита была ложной. Однако россиянкам удалось опротестовать решение службы в суде. Миграционная служба Аргентины также начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране. "Никакого всплеска спроса в связи с "новым трендом" мы (за последний месяц - ред.) не заметили. Даже роста спроса на авиабилеты мы не заметили. Скорее всего, это хайповая история", - заявил гендиректор туроператора ITM Group Константин Мальков, отвечая на вопрос о том, является ли "беременный туризм" массовым среди россиянок. "Это не туризм в чистом виде, это самостоятельные поездки с определенной целью, никак не связанной с туризмом", - сказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, комментируя ситуацию. "Очевидно, "беременный туризм" - это либо сегмент медицинского туризма (в случае декларируемой цели поездки), либо бюджетный туризм - если цель поездки намеренно скрывается", - уточнил Мальков.

https://ria.ru/20230211/beremennye-1851445126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, аргентина, россия, майя ломидзе