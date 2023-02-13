https://ria.ru/20230213/benzin-1851702067.html

Во Франции продлили скидку на бензин

Во Франции продлили скидку на бензин - РИА Новости, 13.02.2023

Во Франции продлили скидку на бензин

Правительство Франции продлит возможность получить чек на 100 евро на бензин для 10 миллионов домохозяйств до конца марта, сообщил в понедельник глава минфина... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:36

2023-02-13T14:36

2023-02-13T14:36

франция

экономика

украина

брюно ле мэр

патрик пуянне

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ПАРИЖ, 13 фев – РИА Новости. Правительство Франции продлит возможность получить чек на 100 евро на бензин для 10 миллионов домохозяйств до конца марта, сообщил в понедельник глава минфина Франции Брюно Ле Мэр. Речь идет о единоразовой выплате в размере 100 евро для домохозяйств, чьи доходы за 2021 год не превысили 14,700 евро, то есть 1,314 евро в месяц на одного или 3,941 евро в месяц на двоих человек. На прошлой неделе глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне также заявил, что компания готова вновь начать продавать топливо со скидкой на своих заправочных станциях, если цена бензина превысит 2 евро за литр. Осенью 2022 года на фоне резкого роста цен на энергоносители правительство Франции ввело скидку на бензин для поддержки автомобилистов. В сентябре и октябре она составляла 30 центов на литр, а с 1 ноября и до конца года – до 10 центов. Одновременно компания TotalEnergies объявила о снижении цен на бензин на своих АЗС во Франции на 20 центов за литр с 1 сентября по 1 ноября и еще на 10 центов за литр с 1 ноября по 31 декабря во избежание уплаты налога на сверхприбыль. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849225660.html

https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, экономика, украина, брюно ле мэр, патрик пуянне, в мире