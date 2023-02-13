Рейтинг@Mail.ru
Во Франции продлили скидку на бензин - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/benzin-1851702067.html
Во Франции продлили скидку на бензин
Во Франции продлили скидку на бензин - РИА Новости, 13.02.2023
Во Франции продлили скидку на бензин
Правительство Франции продлит возможность получить чек на 100 евро на бензин для 10 миллионов домохозяйств до конца марта, сообщил в понедельник глава минфина... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:36
2023-02-13T14:36
франция
экономика
украина
брюно ле мэр
патрик пуянне
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/00/1560150093_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_f64f59fa248c7c0535eb8a0e64df9853.jpg
ПАРИЖ, 13 фев – РИА Новости. Правительство Франции продлит возможность получить чек на 100 евро на бензин для 10 миллионов домохозяйств до конца марта, сообщил в понедельник глава минфина Франции Брюно Ле Мэр. Речь идет о единоразовой выплате в размере 100 евро для домохозяйств, чьи доходы за 2021 год не превысили 14,700 евро, то есть 1,314 евро в месяц на одного или 3,941 евро в месяц на двоих человек. На прошлой неделе глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне также заявил, что компания готова вновь начать продавать топливо со скидкой на своих заправочных станциях, если цена бензина превысит 2 евро за литр. Осенью 2022 года на фоне резкого роста цен на энергоносители правительство Франции ввело скидку на бензин для поддержки автомобилистов. В сентябре и октябре она составляла 30 центов на литр, а с 1 ноября и до конца года – до 10 центов. Одновременно компания TotalEnergies объявила о снижении цен на бензин на своих АЗС во Франции на 20 центов за литр с 1 сентября по 1 ноября и еще на 10 центов за литр с 1 ноября по 31 декабря во избежание уплаты налога на сверхприбыль. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849225660.html
https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/00/1560150093_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_edee2b051dc18f98d2556fadd61bf295.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, экономика, украина, брюно ле мэр, патрик пуянне, в мире
Франция, Экономика, Украина, Брюно Ле Мэр, Патрик Пуянне, В мире
14:36 13.02.2023
 
Во Франции продлили скидку на бензин

Власти Франции продлят скидку на бензин для десяти миллионов домохозяйств до конца марта

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автозаправочная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 фев – РИА Новости. Правительство Франции продлит возможность получить чек на 100 евро на бензин для 10 миллионов домохозяйств до конца марта, сообщил в понедельник глава минфина Франции Брюно Ле Мэр.
"Скидка должна была закончиться в конце февраля, но мы продлим ее до конца марта, чтобы миллионы наших соотечественников, имеющие на нее право, могли ей воспользоваться", - сказал министр.
Речь идет о единоразовой выплате в размере 100 евро для домохозяйств, чьи доходы за 2021 год не превысили 14,700 евро, то есть 1,314 евро в месяц на одного или 3,941 евро в месяц на двоих человек.
На прошлой неделе глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне также заявил, что компания готова вновь начать продавать топливо со скидкой на своих заправочных станциях, если цена бензина превысит 2 евро за литр.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 08:00
"Мы не доживем": протесты во Франции привели к новому кризису власти
Осенью 2022 года на фоне резкого роста цен на энергоносители правительство Франции ввело скидку на бензин для поддержки автомобилистов. В сентябре и октябре она составляла 30 центов на литр, а с 1 ноября и до конца года – до 10 центов.
Одновременно компания TotalEnergies объявила о снижении цен на бензин на своих АЗС во Франции на 20 центов за литр с 1 сентября по 1 ноября и еще на 10 центов за литр с 1 ноября по 31 декабря во избежание уплаты налога на сверхприбыль.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 08:00
Нефть готовится разочаровать Запад
 
ФранцияЭкономикаУкраинаБрюно Ле МэрПатрик ПуяннеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала