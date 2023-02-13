https://ria.ru/20230213/benzin-1851702067.html
Во Франции продлили скидку на бензин
Во Франции продлили скидку на бензин - РИА Новости, 13.02.2023
Во Франции продлили скидку на бензин
Правительство Франции продлит возможность получить чек на 100 евро на бензин для 10 миллионов домохозяйств до конца марта, сообщил в понедельник глава минфина... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:36
2023-02-13T14:36
2023-02-13T14:36
франция
экономика
украина
брюно ле мэр
патрик пуянне
в мире
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ПАРИЖ, 13 фев – РИА Новости. Правительство Франции продлит возможность получить чек на 100 евро на бензин для 10 миллионов домохозяйств до конца марта, сообщил в понедельник глава минфина Франции Брюно Ле Мэр. Речь идет о единоразовой выплате в размере 100 евро для домохозяйств, чьи доходы за 2021 год не превысили 14,700 евро, то есть 1,314 евро в месяц на одного или 3,941 евро в месяц на двоих человек. На прошлой неделе глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне также заявил, что компания готова вновь начать продавать топливо со скидкой на своих заправочных станциях, если цена бензина превысит 2 евро за литр. Осенью 2022 года на фоне резкого роста цен на энергоносители правительство Франции ввело скидку на бензин для поддержки автомобилистов. В сентябре и октябре она составляла 30 центов на литр, а с 1 ноября и до конца года – до 10 центов. Одновременно компания TotalEnergies объявила о снижении цен на бензин на своих АЗС во Франции на 20 центов за литр с 1 сентября по 1 ноября и еще на 10 центов за литр с 1 ноября по 31 декабря во избежание уплаты налога на сверхприбыль. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849225660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, экономика, украина, брюно ле мэр, патрик пуянне, в мире
Франция, Экономика, Украина, Брюно Ле Мэр, Патрик Пуянне, В мире
Во Франции продлили скидку на бензин
Власти Франции продлят скидку на бензин для десяти миллионов домохозяйств до конца марта
ПАРИЖ, 13 фев – РИА Новости. Правительство Франции продлит возможность получить чек на 100 евро на бензин для 10 миллионов домохозяйств до конца марта, сообщил в понедельник глава минфина Франции Брюно Ле Мэр.
"Скидка должна была закончиться в конце февраля, но мы продлим ее до конца марта, чтобы миллионы наших соотечественников, имеющие на нее право, могли ей воспользоваться", - сказал министр.
Речь идет о единоразовой выплате в размере 100 евро для домохозяйств, чьи доходы за 2021 год не превысили 14,700 евро, то есть 1,314 евро в месяц на одного или 3,941 евро в месяц на двоих человек.
На прошлой неделе глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне
также заявил, что компания готова вновь начать продавать топливо со скидкой на своих заправочных станциях, если цена бензина превысит 2 евро за литр.
Осенью 2022 года на фоне резкого роста цен на энергоносители правительство Франции ввело скидку на бензин для поддержки автомобилистов. В сентябре и октябре она составляла 30 центов на литр, а с 1 ноября и до конца года – до 10 центов.
Одновременно компания TotalEnergies объявила о снижении цен на бензин на своих АЗС во Франции на 20 центов за литр с 1 сентября по 1 ноября и еще на 10 центов за литр с 1 ноября по 31 декабря во избежание уплаты налога на сверхприбыль.
Запад усилил санкционное давление на Россию
из-за Украины
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.