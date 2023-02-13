https://ria.ru/20230213/banki-1851664734.html

СМИ: некоторые страны ЕС против расширения санкций на российские банки

СМИ: некоторые страны ЕС против расширения санкций на российские банки - РИА Новости, 13.02.2023

СМИ: некоторые страны ЕС против расширения санкций на российские банки

Не все страны — члены Евросоюза поддерживают предложение включить в очередной пакет санкций новые российские банки, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:28

2023-02-13T12:28

2023-02-13T14:18

евросоюз

россия

экономика

альфа-банк

еврокомиссия

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Не все страны — члены Евросоюза поддерживают предложение включить в очередной пакет санкций новые российские банки, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.О том, что в десятый пакет ограничений могут войти четыре кредитные организации, в том числе Альфа-банк, написала газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.Кроме того, по данным источников Bloomberg, в ЕС есть противники введения санкций против госкорпорации "Росатом", к чему призывали на Украине.В то же время в ЕС могут запретить компаниям продавать ключевые товары и технологии третьим странам, которые затем якобы поставляют их в Россию. Как отмечается, эти меры могут коснуться индустрии беспилотников и якобы импорта дронов из Ирана.Постпреды стран ЕС обсудят новый пакет в среду.Экономические санкции Евросоюза, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. Изначально эти ограничения были введены ЕС 31 июля 2014-го сроком на один год, срок действия был увязан с "полным выполнением Минских соглашений". С этого момента они продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, в частности, запретила импорт отдельных категорий продукции из европейских стран.После начала российской военной операции на Украине страны ЕС значительно расширили санкции. Уже приняты девять пакетов. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851631355.html

https://ria.ru/20230213/alfa-bank-1851627423.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евросоюз, россия, экономика, альфа-банк, еврокомиссия