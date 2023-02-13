12:28 13.02.2023 (обновлено: 14:18 13.02.2023)
СМИ: некоторые страны ЕС против расширения санкций на российские банки
Блумберг: некоторые страны ЕС против расширения списка подсанкционных российских банков
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Не все страны — члены Евросоюза поддерживают предложение включить в очередной пакет санкций новые российские банки, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
"Еврокомиссия может предложить (ввести санкции. — Прим. ред.) в отношении большего числа (российских. — Прим. ред.) банков, но некоторые страны выступают против этого", — говорится в публикации.
О том, что в десятый пакет ограничений могут войти четыре кредитные организации, в том числе Альфа-банк, написала газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.
Постпреды стран ЕС обсудят новый пакет в среду.
Экономические санкции Евросоюза, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. Изначально эти ограничения были введены ЕС 31 июля 2014-го сроком на один год, срок действия был увязан с "полным выполнением Минских соглашений". С этого момента они продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, в частности, запретила импорт отдельных категорий продукции из европейских стран.
После начала российской военной операции на Украине страны ЕС значительно расширили санкции. Уже приняты девять пакетов. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли удар по всей мировой экономике.