09:22 13.02.2023 (обновлено: 11:17 13.02.2023)
СМИ: новый пакет санкций ЕС может коснуться четырех российских банков
Politico: Альфа-банк будет внесен в новый пакет антироссийских санкций ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Евросоюз может включить в новый пакет санкций четыре российских банка, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.
"Новые финансовые санкции: против четырех российских банков, включая крупнейший частный банк России Альфа-банк", — говорится в публикации.
По данным собеседников издания, также рассматривается запрет на импорт в Европу резины и битума из России, а также на экспорт отдельных товаров, в частности, грузовиков и машин, используемых для строительства.
Дополнительные ограничения могут затронуть экспорт электронных компонентов, которые могут быть использованы в военных целях.
Как заявили изданию чиновники, пока неизвестно, будут ли в новый пакет включены российские бриллианты.
Вдобавок собеседники Politico анонсировали расширение персональных санкций.
"В новые списки войдут около 130 организаций и лиц, предложенных Польшей, странами Балтии, Германией, Францией и другими странами. К ним относятся представители российского военного командования, чиновники, назначенные Россией на должности (на новых территориях), журналисты, работающие на российские государственные СМИ, такие как RT", — говорится в сообщении.
В санкционные списки могут войти компании и частные лица в других странах, в частности, "связанные с военными действиями России" или ЧВК "Вагнер".
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Экономические санкции Евросоюза, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. Изначально эти ограничения были введены ЕС 31 июля 2014-го сроком на один год, срок действия был увязан с "полным выполнением Минских соглашений". С этого момента они продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, в частности, запретила импорт отдельных категорий продукции из европейских стран.
После начала российской военной операции на Украине страны ЕС значительно расширили санкции. Уже приняты девять пакетов. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли удар по всей мировой экономике.
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