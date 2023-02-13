https://ria.ru/20230213/banda-1851685007.html

Ростовский суд приговорил "банду амазонок" к срокам до 25 лет колонии

Ростовский суд приговорил "банду амазонок" к срокам до 25 лет колонии - РИА Новости, 13.02.2023

Ростовский суд приговорил "банду амазонок" к срокам до 25 лет колонии

Ростовский областной суд в понедельник приговорил на сроки вплоть до 25 лет колонии членов "банды амазонок" за убийства, разбои и бандитизм на юге России,... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:34

2023-02-13T13:34

2023-02-13T13:34

происшествия

ростовская область

россия

ростовский областной суд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев – РИА Новости. Ростовский областной суд в понедельник приговорил на сроки вплоть до 25 лет колонии членов "банды амазонок" за убийства, разбои и бандитизм на юге России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "По совокупности преступлений путем частичного сложения данного наказания с наказанием, назначенным Ростовским областным судом от 5 декабря 2017 года, назначить Инессе Тарвердиевой окончательно 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима... Виктории Тарвердиевой... - 25 лет колонии общего режима... Сергею Синельник... - 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима... Анастасии Синельник - 24 года колонии общего режима", - сказал судья. В 2017 году областной суд приговорил Инессу и Викторию Тарвердиевых, Сергея и Анастасию Синельник на сроки от 16 до 21 года за десять убийств и одно покушение на убийство в 2007-2013 годах. Верховный суд утвердил приговор. Как сообщало следствие, Инесса Тарвердиева вместе с гражданским мужем Романом Подкопаевым создала организованную вооруженную группу, в которую также вошли ее дочь Виктория и супруги Синельники: сестра Подкопаева Анастасия и сотрудник ДПС Сергей. Члены банды грабили людей в Ростовской области, Ставрополье и Калмыкии. С 2007 года в Ростовской области группа, прозванная в СМИ "бандой амазонок", убила 10 человек, в том числе начальника отделения милиции особого назначения ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двух их малолетних детей. В начале сентября 2013 года лидеры банды были замечены полицейскими при попытке скрыться после очередного убийства, завязалась перестрелка, в которой погиб Подкопаев и один полицейский. В марте 2020 года уголовное дело по еще не рассмотренным эпизодам поступило в Ростовской областной суд. Им вменяются преступления по статьям "Кража", "Разбой", "Убийство", "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Инессе Тарвердиевой среди прочего вменяются убийства вместе с сожителем пятерых человек, в том числе двух девочек, на территории Ставропольского края и Калмыкии в 1998-2003 годах. В целом потерпевшими по делу признаны 98 человек. Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая признала Тарвердиевых и Сергея Синельника виновными по всем вменяемым им эпизодам, Анастасию Синельник - за исключением одного из эпизодов. В ходе прений по делу прокурор попросил суд назначить подсудимым максимально возможные наказания – по 25 лет колонии общего режима Инессе и Виктории Тарвердиевым, а также Анастасии Синельник и пожизненное лишение свободы в колонии особого режима для Сергея Синельника.

https://ria.ru/20230210/napadeniya-1851219650.html

https://ria.ru/20230118/olegi-1845736892.html

https://ria.ru/20230203/vladivostok-1849411470.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, ростовская область, россия, ростовский областной суд