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Ростовский суд приговорил "банду амазонок" к срокам до 25 лет колонии - РИА Новости, 13.02.2023
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Ростовский суд приговорил "банду амазонок" к срокам до 25 лет колонии
Ростовский суд приговорил "банду амазонок" к срокам до 25 лет колонии - РИА Новости, 13.02.2023
Ростовский суд приговорил "банду амазонок" к срокам до 25 лет колонии
Ростовский областной суд в понедельник приговорил на сроки вплоть до 25 лет колонии членов "банды амазонок" за убийства, разбои и бандитизм на юге России,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:34
2023-02-13T13:34
происшествия
ростовская область
россия
ростовский областной суд
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев – РИА Новости. Ростовский областной суд в понедельник приговорил на сроки вплоть до 25 лет колонии членов "банды амазонок" за убийства, разбои и бандитизм на юге России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "По совокупности преступлений путем частичного сложения данного наказания с наказанием, назначенным Ростовским областным судом от 5 декабря 2017 года, назначить Инессе Тарвердиевой окончательно 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима... Виктории Тарвердиевой... - 25 лет колонии общего режима... Сергею Синельник... - 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима... Анастасии Синельник - 24 года колонии общего режима", - сказал судья. В 2017 году областной суд приговорил Инессу и Викторию Тарвердиевых, Сергея и Анастасию Синельник на сроки от 16 до 21 года за десять убийств и одно покушение на убийство в 2007-2013 годах. Верховный суд утвердил приговор. Как сообщало следствие, Инесса Тарвердиева вместе с гражданским мужем Романом Подкопаевым создала организованную вооруженную группу, в которую также вошли ее дочь Виктория и супруги Синельники: сестра Подкопаева Анастасия и сотрудник ДПС Сергей. Члены банды грабили людей в Ростовской области, Ставрополье и Калмыкии. С 2007 года в Ростовской области группа, прозванная в СМИ "бандой амазонок", убила 10 человек, в том числе начальника отделения милиции особого назначения ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двух их малолетних детей. В начале сентября 2013 года лидеры банды были замечены полицейскими при попытке скрыться после очередного убийства, завязалась перестрелка, в которой погиб Подкопаев и один полицейский. В марте 2020 года уголовное дело по еще не рассмотренным эпизодам поступило в Ростовской областной суд. Им вменяются преступления по статьям "Кража", "Разбой", "Убийство", "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Инессе Тарвердиевой среди прочего вменяются убийства вместе с сожителем пятерых человек, в том числе двух девочек, на территории Ставропольского края и Калмыкии в 1998-2003 годах. В целом потерпевшими по делу признаны 98 человек. Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая признала Тарвердиевых и Сергея Синельника виновными по всем вменяемым им эпизодам, Анастасию Синельник - за исключением одного из эпизодов. В ходе прений по делу прокурор попросил суд назначить подсудимым максимально возможные наказания – по 25 лет колонии общего режима Инессе и Виктории Тарвердиевым, а также Анастасии Синельник и пожизненное лишение свободы в колонии особого режима для Сергея Синельника.
https://ria.ru/20230210/napadeniya-1851219650.html
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происшествия, ростовская область, россия, ростовский областной суд
Происшествия, Ростовская область, Россия, Ростовский областной суд
13:34 13.02.2023
 
Ростовский суд приговорил "банду амазонок" к срокам до 25 лет колонии

Ростовский суд приговорил "банду амазонок" к срокам до 25 лет колонии за убийства и разбой

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев – РИА Новости. Ростовский областной суд в понедельник приговорил на сроки вплоть до 25 лет колонии членов "банды амазонок" за убийства, разбои и бандитизм на юге России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения данного наказания с наказанием, назначенным Ростовским областным судом от 5 декабря 2017 года, назначить Инессе Тарвердиевой окончательно 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима... Виктории Тарвердиевой... - 25 лет колонии общего режима... Сергею Синельник... - 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима... Анастасии Синельник - 24 года колонии общего режима", - сказал судья.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 16:33
В Таганроге задержали банду, нападавшую на магазины с игрушечным оружием
В 2017 году областной суд приговорил Инессу и Викторию Тарвердиевых, Сергея и Анастасию Синельник на сроки от 16 до 21 года за десять убийств и одно покушение на убийство в 2007-2013 годах. Верховный суд утвердил приговор. Как сообщало следствие, Инесса Тарвердиева вместе с гражданским мужем Романом Подкопаевым создала организованную вооруженную группу, в которую также вошли ее дочь Виктория и супруги Синельники: сестра Подкопаева Анастасия и сотрудник ДПС Сергей. Члены банды грабили людей в Ростовской области, Ставрополье и Калмыкии.
С 2007 года в Ростовской области группа, прозванная в СМИ "бандой амазонок", убила 10 человек, в том числе начальника отделения милиции особого назначения ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двух их малолетних детей. В начале сентября 2013 года лидеры банды были замечены полицейскими при попытке скрыться после очередного убийства, завязалась перестрелка, в которой погиб Подкопаев и один полицейский.
В марте 2020 года уголовное дело по еще не рассмотренным эпизодам поступило в Ростовской областной суд. Им вменяются преступления по статьям "Кража", "Разбой", "Убийство", "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 14:53
Банда Олегов пойдет под суд за попытку взорвать банкомат на Урале
Инессе Тарвердиевой среди прочего вменяются убийства вместе с сожителем пятерых человек, в том числе двух девочек, на территории Ставропольского края и Калмыкии в 1998-2003 годах. В целом потерпевшими по делу признаны 98 человек.
Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая признала Тарвердиевых и Сергея Синельника виновными по всем вменяемым им эпизодам, Анастасию Синельник - за исключением одного из эпизодов.
В ходе прений по делу прокурор попросил суд назначить подсудимым максимально возможные наказания – по 25 лет колонии общего режима Инессе и Виктории Тарвердиевым, а также Анастасии Синельник и пожизненное лишение свободы в колонии особого режима для Сергея Синельника.
Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 05:51
Во Владивостоке заключили под стражу предполагаемого главу банды
 
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