https://ria.ru/20230213/avstriya-1851676291.html
Австрия призвала Евросоюз не уничтожать платформы для диалога с Россией
Австрия призвала Евросоюз не уничтожать платформы для диалога с Россией - РИА Новости, 13.02.2023
Австрия призвала Евросоюз не уничтожать платформы для диалога с Россией
Европейским политикам не следует самим отказываться от диалога с Россией, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:10
2023-02-13T13:10
2023-02-13T14:37
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александер шалленберг
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ВЕНА, 13 фев — РИА Новости. Европейским политикам не следует самим отказываться от диалога с Россией, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. "Мы не должны самовольно уничтожать платформы, которые могут нам понадобиться (для диалога с Россией. — Прим. ред.). Возможно, это не самая популярная вещь, но если мы чему-то и научились после 24 февраля, так это то, что принятие желаемого за действительное — не лучший способ проведения политики. Планета может быть не такой, какой мы хотим ее видеть", — сказал министр изданию The Washington Post. По его словам, Европа понимает: возвращения к статус-кво до российской военной операции не будет, но Россия останется и с ней нужно будет каким-то образом взаимодействовать. В то же время, добавил дипломат, сейчас основная борьба разворачивается за "полную независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".Шалленберг отметил, что "география, история не меняются" и Россия "остается крупнейшим членом Европы" и "частью нашей культуры".Как сообщило накануне агентство Блумберг, Франция, Великобритания, Канада, Польша и Украина раскритиковали австрийские власти за решение выдавать визы российским законодателям, находящимся под санкциями. Шалленберг в ответ заявил, что Вена лишь выполняет свои международные обязательства, и уточнил, что в городе находится европейский штаб ООН и офисы нескольких других международных организаций. Кроме того, 23 и 24 февраля там пройдет сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой должны участвовать и представители от России.
https://ria.ru/20230203/kanaly-1849437438.html
https://ria.ru/20230210/biznes-1851070632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, австрия, европа, александер шалленберг, евросоюз
В мире, Россия, Австрия, Европа, Александер Шалленберг, Евросоюз
13:10 13.02.2023 (обновлено: 14:37 13.02.2023)
Австрия призвала Евросоюз не уничтожать платформы для диалога с Россией
Глава МИД Австрии Шалленберг: в ЕС не должны уничтожать платформы для диалога с Россией
ВЕНА, 13 фев — РИА Новости.
Европейским политикам не следует самим отказываться от диалога с Россией, заявил
глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"Мы не должны самовольно уничтожать платформы, которые могут нам понадобиться (для диалога с Россией. — Прим. ред.). Возможно, это не самая популярная вещь, но если мы чему-то и научились после 24 февраля, так это то, что принятие желаемого за действительное — не лучший способ проведения политики. Планета может быть не такой, какой мы хотим ее видеть", — сказал министр изданию The Washington Post.
По его словам, Европа понимает: возвращения к статус-кво до российской военной операции не будет, но Россия останется и с ней нужно будет каким-то образом взаимодействовать. В то же время, добавил дипломат, сейчас основная борьба разворачивается за "полную независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".
Шалленберг отметил, что "география, история не меняются" и Россия "остается крупнейшим членом Европы" и "частью нашей культуры".
Как сообщило накануне агентство Блумберг, Франция, Великобритания, Канада, Польша и Украина раскритиковали австрийские власти за решение выдавать визы российским законодателям, находящимся под санкциями.
Шалленберг в ответ заявил, что Вена лишь выполняет свои международные обязательства, и уточнил, что в городе находится европейский штаб ООН и офисы нескольких других международных организаций. Кроме того, 23 и 24 февраля там пройдет сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой должны участвовать и представители от России.