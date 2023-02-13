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В правительстве появится комиссия по развитию беспилотных авиасистем - РИА Новости, 13.02.2023
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В правительстве появится комиссия по развитию беспилотных авиасистем
В правительстве появится комиссия по развитию беспилотных авиасистем - РИА Новости, 13.02.2023
В правительстве появится комиссия по развитию беспилотных авиасистем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин образовал правительственную комиссию по развитию беспилотных авиационных систем, соответствующее постановление... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T19:11
2023-02-13T19:23
россия
михаил мишустин
политика
правительство рф
беспилотники
бпла
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин образовал правительственную комиссию по развитию беспилотных авиационных систем, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Правительство Российской Федерации постановляет: образовать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении.
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россия, михаил мишустин, политика, правительство рф, беспилотники, бпла
Россия, Михаил Мишустин, Политика, Правительство РФ, Беспилотники, БПЛА
19:11 13.02.2023 (обновлено: 19:23 13.02.2023)
 
В правительстве появится комиссия по развитию беспилотных авиасистем

Мишустин образовал правительственную комиссию по развитию беспилотных авиационных систем

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства России в Москве
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин образовал правительственную комиссию по развитию беспилотных авиационных систем, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Правительство Российской Федерации постановляет: образовать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении.
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