https://ria.ru/20230213/artilleriya-1851594425.html
Артиллеристы в ЛНР уничтожили противника вблизи российских позиций
Артиллеристы в ЛНР уничтожили противника вблизи российских позиций - РИА Новости, 13.02.2023
Артиллеристы в ЛНР уничтожили противника вблизи российских позиций
Точность огня дальнобойных гаубиц "Гиацинт" позволяет уничтожать противника в ЛНР вблизи российских позиций, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T06:14
2023-02-13T06:14
2023-02-13T09:28
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851604492_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61f8bdfcdb6dc6712962caecd63a8dbd.jpg
ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Точность огня дальнобойных гаубиц "Гиацинт" позволяет уничтожать противника в ЛНР вблизи российских позиций, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Ишим". Он отметил, что первый выстрел производят дальше от своих позиций. "Стараемся первые выстрелы делать поглубже к противнику, подальше от нас, соответственно, корректировщики уже потом выводят огонь на ту цель, которую необходимо поразить. Работаем сейчас на дальнобойном орудии 2А36 "Гиацинт-Б". Снаряд большой, тяжёлый, то есть он поражает большую площадь, разлет осколков у него до 450 метров. Это можно как живую силу противника поражать, так и высокобронированную (технику), танки", - рассказал артиллерист. По его словам, его расчет часто используют в контрбатарейной борьбе. "То есть дальнобойную артиллерию засекают, и нам передают координаты, мы работаем по ним. По пунктам управления противника работаем", - сказал "Ишим". Военнослужащий отметил хорошее взаимодействие разных артиллерийских систем, позволяющее эффективно использовать их в комплексе. "Года три назад я ещё даже себе представить не мог, что мы будем работать на таких системах. У неё свои задачи, и эти задачи нам тоже необходимы, поэтому очень хорошо, что у нас есть такие системы: и "Грады" (РСЗО БМ -21), и Д-20 (гаубица), и "Гиацинты". Каждая батарея выполняет свою задачу, по своим целям работает, по своим дальностям. У нас теперь получается многорубежное огневое поражение", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230213/artilleriya-1851593371.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230209/m777-1850814056.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Удары из гаубиц Д-20 по позициям ВСУ в ЛНР
Российские десантники в ЛНР прикрывают свои подразделения точными ударами из 152-мм пушки-гаубицы Д-20, рассказал РИА Новости боец с позывным "Гусенок"
2023-02-13T06:14
true
PT1M46S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851604492_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4c5f7bce3f88de5bd78897060b97d171.jpg
Работа гаубиц "Гиацинт" по противнику вблизи российских позиций
Точность огня дальнобойных гаубиц "Гиацинт" позволяет уничтожать противника в ЛНР вблизи российских позиций, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Ишим".
2023-02-13T06:14
true
PT3M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика
Луганская Народная Республика
06:14 13.02.2023 (обновлено: 09:28 13.02.2023)
Артиллеристы в ЛНР уничтожили противника вблизи российских позиций
Военнослужащий "Ишим": артиллеристы в ЛНР поразили ВСУ вблизи российских позиций
ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Точность огня дальнобойных гаубиц "Гиацинт" позволяет уничтожать противника в ЛНР вблизи российских позиций, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Ишим".
Он отметил, что первый выстрел производят дальше от своих позиций.
"Стараемся первые выстрелы делать поглубже к противнику, подальше от нас, соответственно, корректировщики уже потом выводят огонь на ту цель, которую необходимо поразить. Работаем сейчас на дальнобойном орудии 2А36 "Гиацинт-Б". Снаряд большой, тяжёлый, то есть он поражает большую площадь, разлет осколков у него до 450 метров. Это можно как живую силу противника поражать, так и высокобронированную (технику), танки", - рассказал артиллерист.
По его словам, его расчет часто используют в контрбатарейной борьбе.
"То есть дальнобойную артиллерию засекают, и нам передают координаты, мы работаем по ним. По пунктам управления противника работаем", - сказал "Ишим".
Военнослужащий отметил хорошее взаимодействие разных артиллерийских систем, позволяющее эффективно использовать их в комплексе.
"Года три назад я ещё даже себе представить не мог, что мы будем работать на таких системах. У неё свои задачи, и эти задачи нам тоже необходимы, поэтому очень хорошо, что у нас есть такие системы: и "Грады" (РСЗО БМ -21), и Д-20 (гаубица), и "Гиацинты". Каждая батарея выполняет свою задачу, по своим целям работает, по своим дальностям. У нас теперь получается многорубежное огневое поражение", - отметил собеседник агентства.