https://ria.ru/20230213/artilleriya-1851594425.html

Артиллеристы в ЛНР уничтожили противника вблизи российских позиций

Артиллеристы в ЛНР уничтожили противника вблизи российских позиций - РИА Новости, 13.02.2023

Артиллеристы в ЛНР уничтожили противника вблизи российских позиций

Точность огня дальнобойных гаубиц "Гиацинт" позволяет уничтожать противника в ЛНР вблизи российских позиций, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T06:14

2023-02-13T06:14

2023-02-13T09:28

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Точность огня дальнобойных гаубиц "Гиацинт" позволяет уничтожать противника в ЛНР вблизи российских позиций, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Ишим". Он отметил, что первый выстрел производят дальше от своих позиций. "Стараемся первые выстрелы делать поглубже к противнику, подальше от нас, соответственно, корректировщики уже потом выводят огонь на ту цель, которую необходимо поразить. Работаем сейчас на дальнобойном орудии 2А36 "Гиацинт-Б". Снаряд большой, тяжёлый, то есть он поражает большую площадь, разлет осколков у него до 450 метров. Это можно как живую силу противника поражать, так и высокобронированную (технику), танки", - рассказал артиллерист. По его словам, его расчет часто используют в контрбатарейной борьбе. "То есть дальнобойную артиллерию засекают, и нам передают координаты, мы работаем по ним. По пунктам управления противника работаем", - сказал "Ишим". Военнослужащий отметил хорошее взаимодействие разных артиллерийских систем, позволяющее эффективно использовать их в комплексе. "Года три назад я ещё даже себе представить не мог, что мы будем работать на таких системах. У неё свои задачи, и эти задачи нам тоже необходимы, поэтому очень хорошо, что у нас есть такие системы: и "Грады" (РСЗО БМ -21), и Д-20 (гаубица), и "Гиацинты". Каждая батарея выполняет свою задачу, по своим целям работает, по своим дальностям. У нас теперь получается многорубежное огневое поражение", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230213/artilleriya-1851593371.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230209/m777-1850814056.html

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Удары из гаубиц Д-20 по позициям ВСУ в ЛНР Российские десантники в ЛНР прикрывают свои подразделения точными ударами из 152-мм пушки-гаубицы Д-20, рассказал РИА Новости боец с позывным "Гусенок" 2023-02-13T06:14 true PT1M46S

Работа гаубиц "Гиацинт" по противнику вблизи российских позиций Точность огня дальнобойных гаубиц "Гиацинт" позволяет уничтожать противника в ЛНР вблизи российских позиций, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Ишим". 2023-02-13T06:14 true PT3M57S

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