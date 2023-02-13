https://ria.ru/20230213/artilleriya-1851593371.html
Российский артиллерист рассказал о снайперских ударах по ВСУ в ЛНР
Российский артиллерист рассказал о снайперских ударах по ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023
Российский артиллерист рассказал о снайперских ударах по ВСУ в ЛНР
Российские десантники в ЛНР прикрывают свои подразделения, нанося точные удары по противнику из 152-мм пушки-гаубицы Д-20, рассказал РИА Новости военнослужащий... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T05:06
2023-02-13T05:06
2023-02-13T08:57
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Российские десантники в ЛНР прикрывают свои подразделения, нанося точные удары по противнику из 152-мм пушки-гаубицы Д-20, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Гусенок". "Это орудие очень точное, и очень большой калибр, что помогает очень там ребятам (на передовой), накрывает очень хорошую площадь", - сказал собеседник агентства. По его словам, благодаря этому орудию его подразделение называют "артиллерийскими снайперами". Такая поддержка позволила только за последнее время захватить два опорных пункта противника, сообщил военный.
https://ria.ru/20230209/spetsoperatsiya-1850857977.html
луганская народная республика
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Продвижение российских десантников в ЛНР
Российские десантники после продвижения в ЛНР осваивают новые рубежи, которые недавно занимали украинские боевики, и проводят фортификационные работы
2023-02-13T05:06
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РИА Новости
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
05:06 13.02.2023 (обновлено: 08:57 13.02.2023)
Российский артиллерист рассказал о снайперских ударах по ВСУ в ЛНР
Военнослужащий "Гусенок": российские силы нанесли точные удары из гаубицы по ВСУ в ЛНР