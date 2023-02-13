https://ria.ru/20230213/artilleriya-1851593371.html

Российский артиллерист рассказал о снайперских ударах по ВСУ в ЛНР

Российский артиллерист рассказал о снайперских ударах по ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023

Российский артиллерист рассказал о снайперских ударах по ВСУ в ЛНР

Российские десантники в ЛНР прикрывают свои подразделения, нанося точные удары по противнику из 152-мм пушки-гаубицы Д-20, рассказал РИА Новости военнослужащий... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T05:06

2023-02-13T05:06

2023-02-13T08:57

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Российские десантники в ЛНР прикрывают свои подразделения, нанося точные удары по противнику из 152-мм пушки-гаубицы Д-20, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Гусенок". "Это орудие очень точное, и очень большой калибр, что помогает очень там ребятам (на передовой), накрывает очень хорошую площадь", - сказал собеседник агентства. По его словам, благодаря этому орудию его подразделение называют "артиллерийскими снайперами". Такая поддержка позволила только за последнее время захватить два опорных пункта противника, сообщил военный.

https://ria.ru/20230209/spetsoperatsiya-1850857977.html

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Продвижение российских десантников в ЛНР Российские десантники после продвижения в ЛНР осваивают новые рубежи, которые недавно занимали украинские боевики, и проводят фортификационные работы 2023-02-13T05:06 true PT4M06S

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луганская народная республика