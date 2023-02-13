Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали возможную причину введения Киевом запрета на въезд в Артемовск - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/artemovsk-1851828873.html
СМИ назвали возможную причину введения Киевом запрета на въезд в Артемовск
СМИ назвали возможную причину введения Киевом запрета на въезд в Артемовск - РИА Новости, 14.02.2023
СМИ назвали возможную причину введения Киевом запрета на въезд в Артемовск
Запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск со стороны Украины может оказаться прелюдией к выводу украинских войск из города, сообщает газета New York... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-13T23:54
2023-02-14T01:08
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840885939_0:0:2318:1304_1920x0_80_0_0_16f89b1668a501fe831be74e1e1f5451.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск со стороны Украины может оказаться прелюдией к выводу украинских войск из города, сообщает газета New York Times. Ранее командир украинских войск с позывным "Мадьяр" сообщил, что с 13 февраля въезд в город Артемовск для гражданских лиц закроют, попасть в город можно будет только по спецпропускам. Газета также приводит слова украинского полковника Сергея Череватого, согласно которому ситуация в Артемовске критическая. Однако он утверждает, что город все еще под контролем Украины, а переломный момент еще не был достигнут. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230213/ukraina-1851766052.html
артемовск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840885939_119:0:1964:1383_1920x0_80_0_0_7180644be1f25463dcaf0e8240ede23f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Вооруженные силы Украины
23:54 13.02.2023 (обновлено: 01:08 14.02.2023)
 
СМИ назвали возможную причину введения Киевом запрета на въезд в Артемовск

NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на окраине Артемовска
Украинские военные на окраине Артемовска - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на окраине Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск со стороны Украины может оказаться прелюдией к выводу украинских войск из города, сообщает газета New York Times.
Ранее командир украинских войск с позывным "Мадьяр" сообщил, что с 13 февраля въезд в город Артемовск для гражданских лиц закроют, попасть в город можно будет только по спецпропускам.
"Решение закрыть доступ к городу... указывает на то, что украинские военные не могут обеспечить безопасность даже тех районов города, которые на протяжении месяцев считались относительно безопасными", - говорится в сообщении издания.
Газета также приводит слова украинского полковника Сергея Череватого, согласно которому ситуация в Артемовске критическая. Однако он утверждает, что город все еще под контролем Украины, а переломный момент еще не был достигнут.
Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 17:50
В Киеве рассказали, что мешает заключить мирный договор с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала