https://ria.ru/20230213/artemovsk-1851828873.html

СМИ назвали возможную причину введения Киевом запрета на въезд в Артемовск

СМИ назвали возможную причину введения Киевом запрета на въезд в Артемовск - РИА Новости, 14.02.2023

СМИ назвали возможную причину введения Киевом запрета на въезд в Артемовск

Запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск со стороны Украины может оказаться прелюдией к выводу украинских войск из города, сообщает газета New York... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-13T23:54

2023-02-13T23:54

2023-02-14T01:08

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск со стороны Украины может оказаться прелюдией к выводу украинских войск из города, сообщает газета New York Times. Ранее командир украинских войск с позывным "Мадьяр" сообщил, что с 13 февраля въезд в город Артемовск для гражданских лиц закроют, попасть в город можно будет только по спецпропускам. Газета также приводит слова украинского полковника Сергея Череватого, согласно которому ситуация в Артемовске критическая. Однако он утверждает, что город все еще под контролем Украины, а переломный момент еще не был достигнут. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230213/ukraina-1851766052.html

артемовск

украина

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в мире, артемовск, украина, вооруженные силы украины