https://ria.ru/20230213/artemovsk-1851828873.html
СМИ назвали возможную причину введения Киевом запрета на въезд в Артемовск
СМИ назвали возможную причину введения Киевом запрета на въезд в Артемовск - РИА Новости, 14.02.2023
СМИ назвали возможную причину введения Киевом запрета на въезд в Артемовск
Запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск со стороны Украины может оказаться прелюдией к выводу украинских войск из города, сообщает газета New York... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-13T23:54
2023-02-13T23:54
2023-02-14T01:08
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск со стороны Украины может оказаться прелюдией к выводу украинских войск из города, сообщает газета New York Times. Ранее командир украинских войск с позывным "Мадьяр" сообщил, что с 13 февраля въезд в город Артемовск для гражданских лиц закроют, попасть в город можно будет только по спецпропускам. Газета также приводит слова украинского полковника Сергея Череватого, согласно которому ситуация в Артемовске критическая. Однако он утверждает, что город все еще под контролем Украины, а переломный момент еще не был достигнут. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230213/ukraina-1851766052.html
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в мире, артемовск, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Вооруженные силы Украины
23:54 13.02.2023 (обновлено: 01:08 14.02.2023)
СМИ назвали возможную причину введения Киевом запрета на въезд в Артемовск
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города