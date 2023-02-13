https://ria.ru/20230213/artemovsk-1851787621.html
В "Вагнере" заявили, что Киев кидает новые силы на оборону Артемовска
В "Вагнере" заявили, что Киев кидает новые силы на оборону Артемовска - РИА Новости, 13.02.2023
В "Вагнере" заявили, что Киев кидает новые силы на оборону Артемовска
Украинское командование перебрасывает дополнительные силы в Артемовск (украинское название – Бахмут), за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости боец РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:58
2023-02-13T18:58
2023-02-13T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
артемовск
украина
вооруженные силы украины
россия
чвк "вагнер"
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АРТЕМОВСК (ДНР), 13 фев – РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительные силы в Артемовск (украинское название – Бахмут), за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер". "Подводят в основном мобилизованных, кидают их. Их основная задача – уничтожить нас как можно больше", – сказал собеседник агентства. По его словам, украинское командование также продолжает перебрасывать технику и вооружение на данный участок фронта. Он уточнил, что преимущественно это происходит в темное время суток. "Вот видите, сейчас техника двигается в сторону Артемовска", - показал боец движение техники корреспондентам РИА Новости, работающим в городе. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848684489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В "Вагнере" заявили, что Киев кидает новые силы на оборону Артемовска
Боец группы "Вагнер": Украина перебрасывает дополнительные силы для обороны Артемовска