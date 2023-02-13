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В "Вагнере" заявили, что Киев кидает новые силы на оборону Артемовска - РИА Новости, 13.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/artemovsk-1851787621.html
В "Вагнере" заявили, что Киев кидает новые силы на оборону Артемовска
В "Вагнере" заявили, что Киев кидает новые силы на оборону Артемовска - РИА Новости, 13.02.2023
В "Вагнере" заявили, что Киев кидает новые силы на оборону Артемовска
Украинское командование перебрасывает дополнительные силы в Артемовск (украинское название – Бахмут), за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости боец РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:58
2023-02-13T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
артемовск
украина
вооруженные силы украины
россия
чвк "вагнер"
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АРТЕМОВСК (ДНР), 13 фев – РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительные силы в Артемовск (украинское название – Бахмут), за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер". "Подводят в основном мобилизованных, кидают их. Их основная задача – уничтожить нас как можно больше", – сказал собеседник агентства. По его словам, украинское командование также продолжает перебрасывать технику и вооружение на данный участок фронта. Он уточнил, что преимущественно это происходит в темное время суток. "Вот видите, сейчас техника двигается в сторону Артемовска", - показал боец движение техники корреспондентам РИА Новости, работающим в городе. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
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донецкая народная республика
артемовск
украина
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в мире, донецкая народная республика, артемовск, украина, вооруженные силы украины, россия, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, ЧВК "Вагнер", Ситуация в ДНР и ЛНР
18:58 13.02.2023
 
В "Вагнере" заявили, что Киев кидает новые силы на оборону Артемовска

Боец группы "Вагнер": Украина перебрасывает дополнительные силы для обороны Артемовска

© AP Photo / LIBKOSЗдание в центре Артемовска (Бахмута)
Здание в центре Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Здание в центре Артемовска (Бахмута). Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 13 фев – РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительные силы в Артемовск (украинское название – Бахмут), за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер".
"Подводят в основном мобилизованных, кидают их. Их основная задача – уничтожить нас как можно больше", – сказал собеседник агентства. По его словам, украинское командование также продолжает перебрасывать технику и вооружение на данный участок фронта. Он уточнил, что преимущественно это происходит в темное время суток.
"Вот видите, сейчас техника двигается в сторону Артемовска", - показал боец движение техники корреспондентам РИА Новости, работающим в городе.
Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАртемовскУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияЧВК "Вагнер"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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